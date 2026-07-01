Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladi

·54·Dunyo
Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladi

29 iyun kuni tungi osmonni yilning eng qiziqarli astronomik hodisalaridan biri — xalq orasida "Qulupnay Oy" nomi bilan mashhur bo‘lgan iyun oyining to‘lin Oyi yoritadi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, bu galgi manzara osmon ixlosmandlari uchun o‘ziga xos tomosha bo‘ladi.

Astronomlarning ma’lum qilishicha, 2026 yilda aynan shu to‘lin Oy Shimoliy yarimsharda ufqqa eng yaqin holatda ko‘rinadi. Shu sababli Oy chiqish vaqtida u odatdagidan ancha yirikdek tuyuladi. Bu esa astronomik emas, balki inson ko‘zida yuzaga keladigan "Oy illyuziyasi" deb ataluvchi optik hodisa bilan izohlanadi.

Biroq tashqi ko‘rinish aldamchi bo‘lishi mumkin. Aslida bu yilgi iyun to‘lin Oyi Yerdan nisbatan uzoq masofada joylashgani uchun astronomiyada "mikrooy" sifatida qayd etiladi. Shu bois uning ko‘rinadigan diametri odatiy to‘lin Oyga nisbatan taxminan 13 foizga kichikroq bo‘ladi va yorug‘ligi ham biroz pastroq ko‘rinadi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, iyun oyidagi to‘lin Oy yozgi quyosh turishidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgani uchun Shimoliy yarimsharda osmonning past qismi bo‘ylab harakatlanadi. Janubiy yarimsharda esa aksincha, Oy nisbatan baland trayektoriyada ko‘rinadi.

Ko‘pchilik o‘ylaganidek, "Qulupnay Oy" nomi uning rangi bilan bog‘liq emas. Bu atama Shimoliy Amerikaning mahalliy xalqlari an’analaridan kelib chiqqan bo‘lib, aynan qulupnay hosili yig‘ib olinadigan mavsumni anglatadi. Shuningdek, turli xalqlar mazkur to‘lin Oyni "Rezavorlar pishadigan Oy", "Yashil makkajo‘xori Oyi" yoki "Issiq Oy" kabi nomlar bilan ham atashadi.

Astronomiya ixlosmandlari uchun yana bir qiziq ma’lumot: navbatdagi to‘lin Oy — "Bug‘u Oyi" 29 iyul kuni kuzatiladi. Shu bois bugungi noyob astronomik manzarani tomosha qilishni istaganlar tungi osmonga nazar tashlashni unutmasliklari tavsiya etiladi.

Strugochnaya LunaJanett LunaKukuruznaya LunaOlenya Luna
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaBugun, 00:42Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiKecha, 23:39AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiAQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildiKecha, 22:31Firibgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiFiribgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiKecha, 17:46Dubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkinDubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkinKecha, 15:12Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiKecha, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi