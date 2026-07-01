Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi

·0·Jamiyat
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi

Toshkent shahrida yuz bergan og‘ir yo‘l-transport hodisasi haydovchilar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng muhokama qilinmoqda. Kuchli to‘qnashuv oqibatida Lacetti rusumli yengil avtomobil deyarli ikki qismga ajralib ketgan.

Poytaxt Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 30 iyun kuni soat 05:10 atrofida Yunusobod tumanidagi Amir Temur va Bog‘ishamol ko‘chalari kesishmasida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Lacetti rusumli avtomobil Amir Temur ko‘chasi bo‘ylab harakatlanayotgan vaqtda, o‘ng tomondan kelayotgan Kia K5 bilan to‘qnashgan. Zarbaning kuchi shu qadar yuqori bo‘lganki, Lacetti kuzovi ikki qismga ajralib ketgan.

Hozircha hodisa oqibatida tan jarohati olganlar haqida rasmiy ma’lumot taqdim etilmagan.

Ayni vaqtda mazkur yo‘l-transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar IIBB YHXB mas’ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar avariyaning aniq sabablari va barcha holatlariga huquqiy baho berish bo‘yicha tekshiruvni davom ettirmoqda.

Mas’ullar haydovchilardan yo‘l harakati qoidalariga qat’iy amal qilish, chorrahalardan o‘tishda ehtiyotkorlikni oshirish hamda belgilangan tezlik me’yorlariga rioya qilishni so‘ramoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBugun, 03:56Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiKecha, 15:19Toshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiToshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiKecha, 13:53Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiXorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiKecha, 12:497 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldi7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldiKecha, 12:44Toshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiToshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiKecha, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi