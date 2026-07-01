iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdi
Apple kompaniyasining smartfonlar bozoridagi gegemonligi, ayniqsa, yuqori narx segmentida oʻz tasdigʻini topishda davom etmoqda. Soʻnggi tahliliy maʼlumotlarga koʻra, iPhone 17 turkumi Xitoy kabi dunyoning eng yirik va raqobatbardosh bozorlaridan birida mahalliy hamda xalqaro Android-gigantlarini sezilarli farq bilan ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu holat texnologiya olamida foydalanuvchilarning tanlovi brend nufuzi va ekotizim barqarorligiga koʻproq bogʻlanib qolayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 21-iyun holatiga koʻra, Xitoyda iPhone 17 liniyasining umumiy savdosi 35,39 million donaga yetgan. Ushbu koʻrsatkich ichida eng qimmat va texnik jihatdan mukammal hisoblangan iPhone 17 Pro Max modeli mutlaq yetakchilik qilmoqda. Mazkur qurilma taxminan 12,69 million nusxada sotilgan boʻlib, u Apple smartfonlari orasida eng ommabopiga aylandi.
Apple qurilmalarining ichki reytingida ikkinchi oʻrinni 11,83 million dona bilan bazaviy iPhone 17 egallagan boʻlsa, iPhone 17 Pro modeli 10,87 millionlik koʻrsatkich bilan kuchli uchlikni yakunlab bergan. Raqamlar shuni koʻrsatadiki, xaridorlar hatto yuqori narxga qaramay, eng maksimal imkoniyatlarga ega boʻlgan Pro Max versiyasini afzal koʻrishmoqda.
Android-flagmanlar uchun kutilmagan zarbaEng hayratlanarli holat Android operatsion tizimida ishlovchi eng kuchli flagmanlar bilan solishtirilganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, OPPO Find X9 Ultra va iQOO 15 Ultra kabi "Ultra" prefiksiga ega barcha flagmanlarning umumiy savdosi bor-yoʻgʻi 776,5 ming donani tashkil etgan. Bu shuni anglatadiki, birgina iPhone 17 Pro Max modelining oʻzi barcha asosiy raqobatchilarining yigʻindisidan oʻn barobar koʻproq sotilgan.
Taniqli insayder Ice Universe taʼkidlashicha, ushbu statistika Android smartfon ishlab chiqaruvchilarining kelajakdagi strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Gap shundaki, Ultra toifasidagi modellarni ishlab chiqish, ularga eng zamonaviy kameralar, displeylar va innovatsion komponentlarni oʻrnatish ulkan moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Biroq, maksimal texnik koʻrsatkichlar har doim ham tijoriy muvaffaqiyatni kafolatlamaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham Apple mahsulotlariga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda. Xitoy bozoridagi ushbu tendensiya mahalliy bozorda ham aks etishi tayin, chunki oʻzbekistonlik isteʼmolchilar ham koʻpincha flagman qurilmalar orasida aynan iPhone modellarining yuqori talqinlarini tanlashadi. Android ishlab chiqaruvchilari esa endilikda oʻz resurslarini bunday qimmat loyihalardan koʻra, ommabop segmentlarga yoʻnaltirishni koʻrib chiqmoqdalar.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Apple kompaniyasining marketing strategiyasi va foydalanuvchilarning sodiqligi texnik xususiyatlar poygasidan ustun kelmoqda. Agar Android brendlari oʻzlarining eng qimmat flagmanlari savdosini oshira olmasalar, kelajakda "Ultra" turkumidagi qurilmalar soni kamayishi yoki ularning konseptual jihatdan oʻzgarishi ehtimoldan xoli emas.
…