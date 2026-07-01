iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdi

·36·Texno
iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdi

Apple kompaniyasining smartfonlar bozoridagi gegemonligi, ayniqsa, yuqori narx segmentida oʻz tasdigʻini topishda davom etmoqda. Soʻnggi tahliliy maʼlumotlarga koʻra, iPhone 17 turkumi Xitoy kabi dunyoning eng yirik va raqobatbardosh bozorlaridan birida mahalliy hamda xalqaro Android-gigantlarini sezilarli farq bilan ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu holat texnologiya olamida foydalanuvchilarning tanlovi brend nufuzi va ekotizim barqarorligiga koʻproq bogʻlanib qolayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 21-iyun holatiga koʻra, Xitoyda iPhone 17 liniyasining umumiy savdosi 35,39 million donaga yetgan. Ushbu koʻrsatkich ichida eng qimmat va texnik jihatdan mukammal hisoblangan iPhone 17 Pro Max modeli mutlaq yetakchilik qilmoqda. Mazkur qurilma taxminan 12,69 million nusxada sotilgan boʻlib, u Apple smartfonlari orasida eng ommabopiga aylandi.

Apple qurilmalarining ichki reytingida ikkinchi oʻrinni 11,83 million dona bilan bazaviy iPhone 17 egallagan boʻlsa, iPhone 17 Pro modeli 10,87 millionlik koʻrsatkich bilan kuchli uchlikni yakunlab bergan. Raqamlar shuni koʻrsatadiki, xaridorlar hatto yuqori narxga qaramay, eng maksimal imkoniyatlarga ega boʻlgan Pro Max versiyasini afzal koʻrishmoqda.

Android-flagmanlar uchun kutilmagan zarba

Eng hayratlanarli holat Android operatsion tizimida ishlovchi eng kuchli flagmanlar bilan solishtirilganda yaqqol koʻzga tashlanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, OPPO Find X9 Ultra va iQOO 15 Ultra kabi "Ultra" prefiksiga ega barcha flagmanlarning umumiy savdosi bor-yoʻgʻi 776,5 ming donani tashkil etgan. Bu shuni anglatadiki, birgina iPhone 17 Pro Max modelining oʻzi barcha asosiy raqobatchilarining yigʻindisidan oʻn barobar koʻproq sotilgan.

Taniqli insayder Ice Universe taʼkidlashicha, ushbu statistika Android smartfon ishlab chiqaruvchilarining kelajakdagi strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Gap shundaki, Ultra toifasidagi modellarni ishlab chiqish, ularga eng zamonaviy kameralar, displeylar va innovatsion komponentlarni oʻrnatish ulkan moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Biroq, maksimal texnik koʻrsatkichlar har doim ham tijoriy muvaffaqiyatni kafolatlamaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham Apple mahsulotlariga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda. Xitoy bozoridagi ushbu tendensiya mahalliy bozorda ham aks etishi tayin, chunki oʻzbekistonlik isteʼmolchilar ham koʻpincha flagman qurilmalar orasida aynan iPhone modellarining yuqori talqinlarini tanlashadi. Android ishlab chiqaruvchilari esa endilikda oʻz resurslarini bunday qimmat loyihalardan koʻra, ommabop segmentlarga yoʻnaltirishni koʻrib chiqmoqdalar.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Apple kompaniyasining marketing strategiyasi va foydalanuvchilarning sodiqligi texnik xususiyatlar poygasidan ustun kelmoqda. Agar Android brendlari oʻzlarining eng qimmat flagmanlari savdosini oshira olmasalar, kelajakda "Ultra" turkumidagi qurilmalar soni kamayishi yoki ularning konseptual jihatdan oʻzgarishi ehtimoldan xoli emas.

AppleiPhone 17XitoySmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiXiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiBugun, 11:26Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiKoinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiBugun, 09:50“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiAvtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiBugun, 07:25AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiBugun, 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi