Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdi

·23·Texno
Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdi

Elektr skuterlar va velosipedlar ijarasi boʻyicha dunyodagi eng yirik operatorlardan biri boʻlgan Lime kompaniyasi uzoq kutilgan IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini yakunlab, rasman ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylandi. Toʻqqiz yillik faoliyati davomida turli moliyaviy qiyinchiliklar va pandemiya cheklovlarini boshidan oʻtkazgan startap Nasdaq birjasida oʻz aksiyalarini muvaffaqiyatli savdoga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya oʻzining debyut savdolari doirasida 167 million dollar mablagʻ jalb qilishga erishdi. Uber tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Lime jami 6,68 million dona aksiyani har birini 25 dollardan sotdi. Bu koʻrsatkich avvaldan rejalashtirilgan 24-26 dollarlik diapazonning oʻrtasiga toʻgʻri keladi. Nasdaq birjasida "LIME" tikeri ostida savdolar boshlangach, birinchi soatning oʻzidayoq aksiyalar narxi 9 foizga oʻsdi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur IPO natijasida Lime kompaniyasining umumiy bozor qiymati taxminan 1,66 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich uning asosiy raqobatchisi boʻlgan Bird kompaniyasining 2021-yildagi koʻrsatkichlariga yaqin, biroq Lime rahbariyati oʻz biznes modelining ancha barqaror ekanligini taʼkidlamoqda.

Qiyinchiliklar ortda qoldi

Lime bosh direktori Wayne Ting intervyu davomida kompaniyaning bugungi darajaga yetishi oson boʻlmaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya koʻp marta bankrotlik yoqasiga kelib qolgan va kelajagi soʻroq ostida boʻlgan davrlar boʻlgan. "Bugun ommaviy kompaniya sifatida bu yerda turish — katta mehnat va sabr mahsulidir", — deydi Ting.

Mikromobillik bozori soʻnggi yillarda ancha shafqatsiz muhitga aylandi. Masalan, Bird kompaniyasi bankrotlik toʻgʻrisida ariza berishga majbur boʻlgan boʻlsa, boshqa raqobatchilar — Tier va Dott birlashish orqali jon saqlab qolishga harakat qildi. Superpedestrian kabi loyihalar esa butunlay yopilib ketdi. Shunday sharoitda Lime oʻz daromadlarini oshirishga muvaffaq boʻldi: 2023-yildagi 521 million dollarlik tushum oʻtgan yili 886,7 million dollargacha oʻsdi.

Moliyaviy majburiyatlar va kelajak rejalari

Shunga qaramay, kompaniya oldida jiddiy moliyaviy vazifalar turibdi. IPO arafasida taqdim etilgan hujjatlarda Lime oʻzining 1 milliard dollarga yaqin qarzdorlik majburiyatlari borligini maʼlum qilgan. Ushbu qarzning yarmidan koʻp qismi joriy yil yakuniga qadar toʻlanishi kerak. Aksiyalarni sotishdan tushgan mablagʻlar aynan mana shu majburiyatlarni yopish va biznesni kengaytirishga yoʻnaltiriladi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham mikromobillik, xususan, skuterlar ijarasi ommalashib borayotgan bir paytda, Lime kabi global yetakchining fond bozoridagi muvaffaqiyati soha investorlari uchun ijobiy signal hisoblanadi. Kompaniya soʻnggi uch yil davomida operatsion foyda koʻrayotganini va endilikda barqaror rivojlanish bosqichiga oʻtganini daʼvo qilmoqda.

LimeIPONasdaqMikromobillikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaCloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaKecha, 22:58OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiOpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi