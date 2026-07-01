BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldi

·31·Dunyo
BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldi

Birlashgan Arab Amirliklari boylikning aholi o‘rtasida noteng taqsimlanishi bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinni egalladi. Bu haqda Shveysariyaning UBS banki tayyorlagan Global Wealth Report 2026 yillik hisobotida ma’lum qilindi. Reytingda BAA bilan bir xil ko‘rsatkich qayd etgan Rossiya ikkinchi o‘rindan joy olgan.

Jini koeffitsiyenti nimani anglatadi?

Tadqiqotda mamlakat aholisi qo‘lidagi boylik qanchalik teng yoki noteng taqsimlanganini ko‘rsatuvchi Jini koeffitsiyentidan foydalanilgan.

Ko‘rsatkich qanchalik yuqori bo‘lsa, aktivlarning shunchalik katta qismi aholining kichik guruhi qo‘lida to‘plangan bo‘ladi.

Bu yerda gap ish haqi yoki kundalik daromad emas, balki quyidagi boyliklar haqida ketmoqda:

  • ko‘chmas mulk;

  • investitsiyalar;

  • bank jamg‘armalari;

  • aksiya va boshqa aktivlar.

Eng yuqori ko‘rsatkich qaysi davlatlarda?

2025 yil yakunlariga ko‘ra, mulkiy tengsizlik darajasi eng yuqori bo‘lgan mamlakatlar quyidagicha:

O‘rin

Mamlakat

Jini koeffitsiyenti

1

Birlashgan Arab Amirliklari

0,82

2

Rossiya

0,82

3

Janubiy Afrika Respublikasi

0,81

4

Braziliya

0,81

5

Saudiya Arabistoni

0,78

6

AQSH

0,77

7

Shvetsiya

0,74

8

Hindiston

0,74

9

Turkiya

0,73

10

Meksika

0,72

Nega BAA birinchi o‘rinda?

Hisobot mualliflari BAAdagi yuqori ko‘rsatkichni mamlakatda o‘ta boy rezidentlar soni ko‘pligi bilan izohlagan.

Shu bilan birga, mamlakatda nisbatan kam jamg‘armaga ega mehnat migrantlarining ulushi ham katta. Natijada boylikning asosiy qismi cheklangan doiradagi kishilar qo‘lida jamlanib qolgan.

O‘zbekiston reytingga kiritilmagan

UBS banki hisobot doirasida jami 56 ta bozorni tahlil qilgan.

Biroq mulkiy tengsizlik bo‘yicha taqdim etilgan reytingda O‘zbekistonga oid ma’lumotlar keltirilmagan.

Daromad va boylik tengsizligi bir xil emas

Ekspertlar mazkur reytingni aholi daromadlari tengsizligi bilan adashtirmaslik kerakligini ta’kidlamoqda.

Daromad tengsizligi odamlarning ish haqi va boshqa tushumlarini taqqoslasa, mulkiy tengsizlik ularning uy-joyi, investitsiyalari, jamg‘armalari va boshqa aktivlarini hisobga oladi.

Shu sabab bu ikki ko‘rsatkich turli uslubda hisoblanadi va bir-birining o‘rnini bosa olmaydi.

O'zbekistonRossiyaBirleștik Arab Emirlikleri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiBugun, 22:49Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Bugun, 22:47Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Bugun, 22:36Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBritaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBugun, 22:33Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Bugun, 21:12Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Bugun, 19:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi