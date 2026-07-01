BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldi
Birlashgan Arab Amirliklari boylikning aholi o‘rtasida noteng taqsimlanishi bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinni egalladi. Bu haqda Shveysariyaning UBS banki tayyorlagan Global Wealth Report 2026 yillik hisobotida ma’lum qilindi. Reytingda BAA bilan bir xil ko‘rsatkich qayd etgan Rossiya ikkinchi o‘rindan joy olgan.
Jini koeffitsiyenti nimani anglatadi?
Tadqiqotda mamlakat aholisi qo‘lidagi boylik qanchalik teng yoki noteng taqsimlanganini ko‘rsatuvchi Jini koeffitsiyentidan foydalanilgan.
Ko‘rsatkich qanchalik yuqori bo‘lsa, aktivlarning shunchalik katta qismi aholining kichik guruhi qo‘lida to‘plangan bo‘ladi.
Bu yerda gap ish haqi yoki kundalik daromad emas, balki quyidagi boyliklar haqida ketmoqda:
ko‘chmas mulk;
investitsiyalar;
bank jamg‘armalari;
aksiya va boshqa aktivlar.
Eng yuqori ko‘rsatkich qaysi davlatlarda?
2025 yil yakunlariga ko‘ra, mulkiy tengsizlik darajasi eng yuqori bo‘lgan mamlakatlar quyidagicha:
O‘rin
Mamlakat
Jini koeffitsiyenti
1
Birlashgan Arab Amirliklari
0,82
2
Rossiya
0,82
3
Janubiy Afrika Respublikasi
0,81
4
Braziliya
0,81
5
Saudiya Arabistoni
0,78
6
AQSH
0,77
7
Shvetsiya
0,74
8
Hindiston
0,74
9
Turkiya
0,73
10
Meksika
0,72
Nega BAA birinchi o‘rinda?
Hisobot mualliflari BAAdagi yuqori ko‘rsatkichni mamlakatda o‘ta boy rezidentlar soni ko‘pligi bilan izohlagan.
Shu bilan birga, mamlakatda nisbatan kam jamg‘armaga ega mehnat migrantlarining ulushi ham katta. Natijada boylikning asosiy qismi cheklangan doiradagi kishilar qo‘lida jamlanib qolgan.
O‘zbekiston reytingga kiritilmagan
UBS banki hisobot doirasida jami 56 ta bozorni tahlil qilgan.
Biroq mulkiy tengsizlik bo‘yicha taqdim etilgan reytingda O‘zbekistonga oid ma’lumotlar keltirilmagan.
Daromad va boylik tengsizligi bir xil emas
Ekspertlar mazkur reytingni aholi daromadlari tengsizligi bilan adashtirmaslik kerakligini ta’kidlamoqda.
Daromad tengsizligi odamlarning ish haqi va boshqa tushumlarini taqqoslasa, mulkiy tengsizlik ularning uy-joyi, investitsiyalari, jamg‘armalari va boshqa aktivlarini hisobga oladi.
Shu sabab bu ikki ko‘rsatkich turli uslubda hisoblanadi va bir-birining o‘rnini bosa olmaydi.
…