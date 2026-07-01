O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?
1 iyul kuni Toshkent xalqaro aeroportida JCH-2026dagi ishtirokini yakunlab, yurtga qaytgan O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilarini tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi.
Tadbirda futbolchilarni tanqid qilish emas, ularni qo‘llab-quvvatlash va kelajakdagi katta g‘alabalarga ruhlantirish zarurligi alohida ta’kidlandi.
Futbolchilarni rasmiylar va muxlislar kutib oldi
Marosimda bosh vazir Abdulla Aripov, DXX raisi va O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Bahodir Qurbonov, O‘FA birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov hamda boshqa rasmiylar ishtirok etdi.
Shuningdek, aeroportga:
futbolchilarning yaqinlari;
yoshlar;
futbol faxriylari;
muxlislar;
san’atkorlar
ham tashrif buyurdi.
Prezidentning murojaati namoyish etildi
Tadbir davomida Prezident Shavkat Mirziyoyevning milliy jamoa ishtiroki haqidagi fikrlari va futbolchilarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chaqirig‘i aks etgan video namoyish qilindi.
Davlat rahbari futbolchilar jahon chempionatida muhim tajriba orttirganini ta’kidlagan edi.
«Aybdorlarni qidirish va ortiqcha his-tuyg‘ular bilan e’tiroz bildirish xalqimizga xos ish emas. Katta g‘alabalar hali oldinda», — degan edi Prezident.
Marosim ishtirokchilari bu fikrlarni qo‘llab-quvvatlab, O‘zbekistonning ilk mundialdagi ishtiroki tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini qayd etdi.
Aripov «divan ekspertlari» haqida gapirdi
Bosh vazir Abdulla Aripov milliy jamoa futbolchilari nomdor raqiblarga qarshi jasorat bilan kurashganini aytdi.
U ijtimoiy tarmoqlarda jamoani keskin tanqid qilganlarni nazarda tutib, futbolchilarni «divan ekspertlari»ni kechirishga chaqirdi.
«Ular sizlarning mashhurligingiz evaziga layklar to‘plamoqchi», — dedi bosh vazir.
Aripov milliy jamoa FIFA reytingida yuqori o‘rinlarda turgan va kuchli futbolchilari bor raqiblarga qarshi mardonavor o‘ynaganini ta’kidladi.
«Har bir hujum, har bir himoya, har bir zarba va har bir kurash lahzasi xalqimizga hayajon, umid va faxr bag‘ishladi», — dedi u.
Futbolchilar kelajak uchun va’da berdi
Marosimda milliy jamoa futbolchilari ham so‘zga chiqdi. Ular JCH-2026 katta tajriba maktabi bo‘lganini aytib, kelgusida yanada yaxshiroq natijalarga erishish uchun bor kuchini sarflashini ta’kidladi.
Kannavaro marosimda qatnashmadi
Milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Toshkentdagi kutib olish tadbirida ishtirok etmadi. U jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangach, dam olish uchun vatani Italiyaga qaytishini ma’lum qilgan edi.
O‘zbekistonning mundialdagi natijalari
O‘zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida uchta uchrashuv o‘tkazdi:
Kolumbiya — 1:3;
Portugaliya — 0:5;
Kongo DR — 1:3.
Terma jamoamizning jahon chempionatidagi ilk gollariga Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov mualliflik qildi.
O‘zbekiston guruhda so‘nggi o‘rinni egalladi va turnir yakunida 48 ta jamoa orasida 46-o‘rindan joy oldi.
Ilk mundial — katta yo‘lning boshlanishi
Natijalar kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ilk ishtiroki milliy futbol tarixida muhim sahifa bo‘lib qoldi.
Futbolchilar endi bu tajribadan to‘g‘ri xulosa chiqarib, kelgusi musobaqalarda muxlislarni katta g‘alabalar bilan quvontirishni maqsad qilgan.
…