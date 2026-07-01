O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

·56·Sport
O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

1 iyul kuni Toshkent xalqaro aeroportida JCH-2026dagi ishtirokini yakunlab, yurtga qaytgan O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilarini tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Tadbirda futbolchilarni tanqid qilish emas, ularni qo‘llab-quvvatlash va kelajakdagi katta g‘alabalarga ruhlantirish zarurligi alohida ta’kidlandi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Futbolchilarni rasmiylar va muxlislar kutib oldi

Marosimda bosh vazir Abdulla Aripov, DXX raisi va O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Bahodir Qurbonov, O‘FA birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov hamda boshqa rasmiylar ishtirok etdi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Shuningdek, aeroportga:

  • futbolchilarning yaqinlari;

  • yoshlar;

  • futbol faxriylari;

  • muxlislar;

  • san’atkorlar

ham tashrif buyurdi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Prezidentning murojaati namoyish etildi

Tadbir davomida Prezident Shavkat Mirziyoyevning milliy jamoa ishtiroki haqidagi fikrlari va futbolchilarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chaqirig‘i aks etgan video namoyish qilindi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Davlat rahbari futbolchilar jahon chempionatida muhim tajriba orttirganini ta’kidlagan edi.

«Aybdorlarni qidirish va ortiqcha his-tuyg‘ular bilan e’tiroz bildirish xalqimizga xos ish emas. Katta g‘alabalar hali oldinda», — degan edi Prezident.

Marosim ishtirokchilari bu fikrlarni qo‘llab-quvvatlab, O‘zbekistonning ilk mundialdagi ishtiroki tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini qayd etdi.

Aripov «divan ekspertlari» haqida gapirdi

Bosh vazir Abdulla Aripov milliy jamoa futbolchilari nomdor raqiblarga qarshi jasorat bilan kurashganini aytdi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

U ijtimoiy tarmoqlarda jamoani keskin tanqid qilganlarni nazarda tutib, futbolchilarni «divan ekspertlari»ni kechirishga chaqirdi.

«Ular sizlarning mashhurligingiz evaziga layklar to‘plamoqchi», — dedi bosh vazir.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Aripov milliy jamoa FIFA reytingida yuqori o‘rinlarda turgan va kuchli futbolchilari bor raqiblarga qarshi mardonavor o‘ynaganini ta’kidladi.

«Har bir hujum, har bir himoya, har bir zarba va har bir kurash lahzasi xalqimizga hayajon, umid va faxr bag‘ishladi», — dedi u.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Futbolchilar kelajak uchun va’da berdi

Marosimda milliy jamoa futbolchilari ham so‘zga chiqdi. Ular JCH-2026 katta tajriba maktabi bo‘lganini aytib, kelgusida yanada yaxshiroq natijalarga erishish uchun bor kuchini sarflashini ta’kidladi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Kannavaro marosimda qatnashmadi

Milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Toshkentdagi kutib olish tadbirida ishtirok etmadi. U jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangach, dam olish uchun vatani Italiyaga qaytishini ma’lum qilgan edi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

O‘zbekistonning mundialdagi natijalari

O‘zbekiston milliy jamoasi guruh bosqichida uchta uchrashuv o‘tkazdi:

  • Kolumbiya — 1:3;

  • Portugaliya — 0:5;

  • Kongo DR — 1:3.

Terma jamoamizning jahon chempionatidagi ilk gollariga Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov mualliflik qildi.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

O‘zbekiston guruhda so‘nggi o‘rinni egalladi va turnir yakunida 48 ta jamoa orasida 46-o‘rindan joy oldi.

Ilk mundial — katta yo‘lning boshlanishi

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?

Natijalar kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ilk ishtiroki milliy futbol tarixida muhim sahifa bo‘lib qoldi.

Futbolchilar endi bu tajribadan to‘g‘ri xulosa chiqarib, kelgusi musobaqalarda muxlislarni katta g‘alabalar bilan quvontirishni maqsad qilgan.

O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?
Uzbekiston milliy jamoasiTashkent xalqliq aeroportiAbdulla Aripov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiHarry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiKecha, 23:10Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiBavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiKecha, 22:56«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Kecha, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Kecha, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiKecha, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi