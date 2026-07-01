Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqda

·29·Texno
Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqda

Internet xavfsizligi va infratuzilmasi sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Cloudflare sunʼiy intellekt (AI) sanoatiga nisbatan yangi va qatʼiy siyosatni eʼlon qildi. Kompaniya veb-sayt egalarining intellektual mulkini himoya qilish maqsadida qidiruv tizimlari va AI botlari oʻrtasidagi chegarani aniq belgilab olish talabini qoʻydi. Bu qadam global tarmoqdagi maʼlumotlar almashinuvi ekotizimini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Cloudflare bergan maʼlumotga koʻra, 2026-yil 15-sentabrdan boshlab kompaniyaning standart sozlamalari qidiruv va AI oʻqitish maqsadlarini birlashtirgan "aralash turdagi" botlarni (mixed-use crawlers) reklama joylashtirilgan sahifalarga kirishini avtomatik ravishda bloklaydi. Bu shuni anglatadiki, Google kabi gigantlar oʻz botlarini ikki xil vazifaga ajratishlari kerak: biri anʼanaviy qidiruv uchun, ikkinchisi esa AI modellarini oʻqitish uchun.

Mualliflik huquqi va adolatli raqobat

Hozirgi vaqtda koʻplab nashriyotlar va sayt egalari oʻz kontentining qidiruv tizimlarida koʻrinishini xohlashadi, ammo ushbu maʼlumotlarning AI modellarini bepul oʻqitish uchun ishlatilishiga qarshi. Cloudflare kompaniyasi asoschisi va bosh direktori Matthew Prince taʼkidlashicha, bugungi kunda internet trafigining yarmidan koʻpini insonlar emas, balki botlar tashkil qilmoqda. Bu esa barqaror raqamli ekotizim yaratish uchun tezkor choralar koʻrishni talab etadi.

Cloudflare ochiqchasiga dunyodagi eng yirik qidiruv tizimini (Google nazarda tutilmoqda) tanqid qilib, u boshqa AI kompaniyalariga qaraganda ikki baravar koʻp maʼlumotga ega ekanini bildirdi. Sababi, sayt egalari qidiruv natijalaridan tushib qolmaslik uchun oʻz maʼlumotlarini AI oʻqitish uchun berishga majbur boʻlmoqda. Garchi Google oʻzining Google Extended boti orqali rad etish imkoniyatini taqdim etsa-da, Cloudflare buni yetarli emas deb hisoblaydi.

Yangi iqtisodiy model: Pay Per Use

Kompaniya nafaqat cheklovlar, balki nashriyotlar uchun daromad manbalarini ham taklif qilmoqda. Avvalroq eʼlon qilingan Pay Per Crawl (har bir skanerlash uchun haq toʻlash) tizimi endilikda Pay Per Use (har bir foydalanish uchun haq toʻlash) modeliga aylanmoqda. Bu tizim orqali nashriyotlar oʻz kontenti AI tomonidan qiymat yaratgan har bir holatda haq olishlari mumkin boʻladi.

Ushbu yangi qoidalar Cloudflare platformasining barcha yangi mijozlari, yangi ochilgan saytlar va barcha bepul tarifdagi foydalanuvchilar uchun amal qiladi. Bu oʻzgarishlar OpenAI, Google va Microsoft kabi texnologik gigantlarni oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga va sifatli kontent uchun nashriyotlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar tuzishga undashi mumkin.

Oʻzbekistonlik kontent yaratuvchilar va OAV vakillari uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mahalliy saytlar Cloudflare xizmatlaridan keng foydalanishini hisobga olsak, kelajakda oʻzbek tilidagi maʼlumotlarning AI tomonidan oʻzlashtirilishi ustidan nazorat kuchayishi va bu orqali qoʻshimcha monetizatsiya imkoniyatlari paydo boʻlishi ehtimoli yuqori.

CloudflareSunʼiy IntellektGoogleTexnologiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiLime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiKecha, 23:26OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiOpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi