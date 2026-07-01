OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdi

·32·Texno
OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari yetakchisi OpenAI muhandislari yangi uskunalar sotib olmasdan, tizimning ishlash xarajatlarini keskin kamaytirish yoʻlini topdilar. The Information nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ChatGPT foydalanuvchilari soʻrovlarini qayta ishlash uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirishga muvaffaq boʻlgan. Bu yutuq nafaqat moliyaviy tejamkorlik, balki global miqyosdagi hisoblash resurslari tanqisligi sharoitida strategik ustunlikni anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap oʻrgatilgan modelning bevosita foydalanuvchi soʻrovlariga javob berish jarayoni, yaʼni inferens (inference) optimizatsiyasi haqida bormoqda. Bugungi kunda generativ sunʼiy intellektni rivojlantirayotgan kompaniyalar uchun aynan inferens eng katta xarajat moddasi hisoblanadi. Agar modelni oʻrgatish maʼlum vaqt oraligʻida amalga oshirilsa, foydalanuvchilar bilan muloqot qilish har bir soʻrov uchun alohida resurs talab qiladi.

Resurslardan oqilona foydalanish strategiyasi

Manbalarning taʼkidlashicha, OpenAI joriy etgan yangi optimizatsiya tizimi ChatGPT xizmatidan roʻyxatdan oʻtmasdan yoki bepul foydalanadigan qatlamga yoʻnaltirilgan. Natijada, maʼlum vaqt oraligʻida ushbu foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatish uchun zarur boʻlgan NVIDIA grafik protsessorlari (GPU) soni bir necha yuztagacha kamaygan. Bunday global miqyosdagi servis uchun bu koʻrsatkich kutilmagan darajada past hisoblanadi.

Hozircha OpenAI ushbu natijaga qanday texnologik usullar bilan erishganini rasman ochiqlamadi. Mutaxassislar bu samaradorlikka qoʻshimcha uskunalar oʻrnatish orqali emas, balki mavjud server infratuzilmasidan oqilona foydalanish, xotirani boshqarishni yaxshilash yoki maʼlumotlarni paketli qayta ishlash algoritmlarini takomillashtirish orqali erishilganini taxmin qilmoqdalar.

Ushbu yangilik sunʼiy intellekt bozoridagi iqtisodiy muvozanatni oʻzgartirishi mumkin. NVIDIA chiplari uchun navbatlar yuzaga kelgan va maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini qurishga milliardlab dollar sarflanayotgan bir paytda, dasturiy taʼminot orqali xarajatlarni kamaytirish eng samarali yoʻldir. Bu OpenAI kompaniyasiga oʻz xizmatlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etish imkonini beradi.

Kelajakdagi strategik imkoniyatlar

Agar ushbu texnologiya keng miqyosda qoʻllanilsa, OpenAI quyidagi imkoniyatlarga ega boʻladi:

  • Bepul xizmatlar koʻlamini kengaytirish;
  • Korporativ mijozlar uchun tariflarni pasaytirish;
  • Sunʼiy intellekt agentlarining hisoblash quvvatini qoʻshimcha xarajatlarsiz oshirish;
  • Mavjud infratuzilma bilan koʻproq foydalanuvchiga xizmat koʻrsatish.
Hozircha ushbu optimizatsiya pullik obunachilar yoki kompaniyaning eng murakkab mantiqiy modellari (reasoning models) uchun amal qilishi nomaʼlum. Biroq, dasturiy optimizatsiya sohasidagi bunday yutuqlar sunʼiy intellekt poygasida faqatgina chiplar soni emas, balki ulardan foydalanish samaradorligi ham hal qiluvchi rol oʻynashini isbotlamoqda.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Chunki hisoblash xarajatlarining kamayishi kelajakda ChatGPT va shunga oʻxshash texnologiyalarning yanada arzonlashishiga va ommalashishiga xizmat qiladi.

OpenAIChatGPTNVIDIASunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiLime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiKecha, 23:26Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaCloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi