OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari yetakchisi OpenAI muhandislari yangi uskunalar sotib olmasdan, tizimning ishlash xarajatlarini keskin kamaytirish yoʻlini topdilar. The Information nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ChatGPT foydalanuvchilari soʻrovlarini qayta ishlash uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirishga muvaffaq boʻlgan. Bu yutuq nafaqat moliyaviy tejamkorlik, balki global miqyosdagi hisoblash resurslari tanqisligi sharoitida strategik ustunlikni anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap oʻrgatilgan modelning bevosita foydalanuvchi soʻrovlariga javob berish jarayoni, yaʼni inferens (inference) optimizatsiyasi haqida bormoqda. Bugungi kunda generativ sunʼiy intellektni rivojlantirayotgan kompaniyalar uchun aynan inferens eng katta xarajat moddasi hisoblanadi. Agar modelni oʻrgatish maʼlum vaqt oraligʻida amalga oshirilsa, foydalanuvchilar bilan muloqot qilish har bir soʻrov uchun alohida resurs talab qiladi.
Resurslardan oqilona foydalanish strategiyasiManbalarning taʼkidlashicha, OpenAI joriy etgan yangi optimizatsiya tizimi ChatGPT xizmatidan roʻyxatdan oʻtmasdan yoki bepul foydalanadigan qatlamga yoʻnaltirilgan. Natijada, maʼlum vaqt oraligʻida ushbu foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatish uchun zarur boʻlgan NVIDIA grafik protsessorlari (GPU) soni bir necha yuztagacha kamaygan. Bunday global miqyosdagi servis uchun bu koʻrsatkich kutilmagan darajada past hisoblanadi.
Hozircha OpenAI ushbu natijaga qanday texnologik usullar bilan erishganini rasman ochiqlamadi. Mutaxassislar bu samaradorlikka qoʻshimcha uskunalar oʻrnatish orqali emas, balki mavjud server infratuzilmasidan oqilona foydalanish, xotirani boshqarishni yaxshilash yoki maʼlumotlarni paketli qayta ishlash algoritmlarini takomillashtirish orqali erishilganini taxmin qilmoqdalar.
Ushbu yangilik sunʼiy intellekt bozoridagi iqtisodiy muvozanatni oʻzgartirishi mumkin. NVIDIA chiplari uchun navbatlar yuzaga kelgan va maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini qurishga milliardlab dollar sarflanayotgan bir paytda, dasturiy taʼminot orqali xarajatlarni kamaytirish eng samarali yoʻldir. Bu OpenAI kompaniyasiga oʻz xizmatlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etish imkonini beradi.
Kelajakdagi strategik imkoniyatlarAgar ushbu texnologiya keng miqyosda qoʻllanilsa, OpenAI quyidagi imkoniyatlarga ega boʻladi:
- Bepul xizmatlar koʻlamini kengaytirish;
- Korporativ mijozlar uchun tariflarni pasaytirish;
- Sunʼiy intellekt agentlarining hisoblash quvvatini qoʻshimcha xarajatlarsiz oshirish;
- Mavjud infratuzilma bilan koʻproq foydalanuvchiga xizmat koʻrsatish.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Chunki hisoblash xarajatlarining kamayishi kelajakda ChatGPT va shunga oʻxshash texnologiyalarning yanada arzonlashishiga va ommalashishiga xizmat qiladi.
…