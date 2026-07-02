Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi
Renault Group rahbariyati Alpine jamoasining Formula 1 chempionatidagi ishtiroki va kelajagi borasidagi barcha shubhalarga nuqta qoʻydi. Soʻnggi vaqtlarda jamoaning sotilishi yoki boshqaruvning oʻzgarishi haqidagi mish-mishlar koʻpaygan boʻlsa-da, kompaniya oʻzining asosiy strategik loyihasidan voz kechmoqchi emasligini rasman tasdiqladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Renault Group ijrochi direktori François Provost bergan bayonotiga koʻra, kompaniya jamoa ustidan nazoratni toʻliq saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Bu qaror nafaqat sport natijalari, balki brendning global miqyosdagi nufuzini oshirish bilan ham bogʻliqdir. Maʼlumotlarga koʻra, jamoa kelgusi yillarda bosqichma-bosqich oʻsishni maqsad qilgan.
Gucci bilan hamkorlik va yangi nomJamoa hayotidagi eng katta oʻzgarishlardan biri Italiyaning mashhur Gucci lyuks brendi bilan tuzilgan shartnoma boʻldi. Kelgusi mavsumdan boshlab jamoa nomi oʻzgarishi va ushbu brendning sarmoyalari hisobiga marketing salohiyati sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Bu qadam Alpine brendini nafaqat avtosport olamida, balki yuqori moda va turmush tarzi sohasida ham tanitishga xizmat qiladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alpine jamoasini sotib olishga qiziqish bildirganlar orasida Mercedes, BYD kabi yirik brendlar hamda Toto Wolff va Christian Horner kabi nufuzli shaxslar borligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, Renault rahbariyati nazorat paketini oʻz qoʻlida saqlab qolish orqali jamoaning mustaqilligini taʼminlamoqchi.
Texnik oʻzgarishlar va operatsion samaradorlikJamoaning texnik qismida ham jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda. Xususan, Alpine oʻzining xususiy dvigatellaridan voz kechib, Mercedes quvvat qurilmalariga oʻtishni rejalashtirgan. François Provost jamoaning soʻnggi toʻrt yildagi faoliyati biroz tartibsiz boʻlganini tan oldi, biroq hozirda operatsion samaradorlik yaxshilanayotganini taʼkidladi.
Sport natijalari borasida ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Jamoa rahbariyati natijalar bir kunda yaxshilanib qolmasligini tushungan holda, uzoq muddatli barqarorlikka eʼtibor qaratmoqda. Formula 1 poygalari Renault uchun shunchaki sport emas, balki avtomobillarga boʻlgan ishqibozlik va texnologik innovatsiyalarni namoyish etish maydonidir.
Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Alpine va Renault brendlari mintaqamizda oʻz pozitsiyalarini mustahkamlab bormoqda. Formula 1’dagi muvaffaqiyatlar bevosita seriyali ishlab chiqariladigan avtomobillarning jozibadorligini oshirishga va texnologik jihatdan takomillashishiga yordam beradi.
Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Alpine jamoasi Gucci kabi yirik hamkorlar koʻmagida Formula 1’da uzoq vaqt qolishni va chempionatning yetakchi kuchlaridan biriga aylanishni koʻzlamoqda. Renault Group bu yoʻlda barcha zaruriy resurslarni safarbar etishga tayyorligini namoyish etdi.
…