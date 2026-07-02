Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi

·14·Avto
Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi

Renault Group rahbariyati Alpine jamoasining Formula 1 chempionatidagi ishtiroki va kelajagi borasidagi barcha shubhalarga nuqta qoʻydi. Soʻnggi vaqtlarda jamoaning sotilishi yoki boshqaruvning oʻzgarishi haqidagi mish-mishlar koʻpaygan boʻlsa-da, kompaniya oʻzining asosiy strategik loyihasidan voz kechmoqchi emasligini rasman tasdiqladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Renault Group ijrochi direktori François Provost bergan bayonotiga koʻra, kompaniya jamoa ustidan nazoratni toʻliq saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Bu qaror nafaqat sport natijalari, balki brendning global miqyosdagi nufuzini oshirish bilan ham bogʻliqdir. Maʼlumotlarga koʻra, jamoa kelgusi yillarda bosqichma-bosqich oʻsishni maqsad qilgan.

Gucci bilan hamkorlik va yangi nom

Jamoa hayotidagi eng katta oʻzgarishlardan biri Italiyaning mashhur Gucci lyuks brendi bilan tuzilgan shartnoma boʻldi. Kelgusi mavsumdan boshlab jamoa nomi oʻzgarishi va ushbu brendning sarmoyalari hisobiga marketing salohiyati sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Bu qadam Alpine brendini nafaqat avtosport olamida, balki yuqori moda va turmush tarzi sohasida ham tanitishga xizmat qiladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alpine jamoasini sotib olishga qiziqish bildirganlar orasida Mercedes, BYD kabi yirik brendlar hamda Toto Wolff va Christian Horner kabi nufuzli shaxslar borligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, Renault rahbariyati nazorat paketini oʻz qoʻlida saqlab qolish orqali jamoaning mustaqilligini taʼminlamoqchi.

Texnik oʻzgarishlar va operatsion samaradorlik

Jamoaning texnik qismida ham jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda. Xususan, Alpine oʻzining xususiy dvigatellaridan voz kechib, Mercedes quvvat qurilmalariga oʻtishni rejalashtirgan. François Provost jamoaning soʻnggi toʻrt yildagi faoliyati biroz tartibsiz boʻlganini tan oldi, biroq hozirda operatsion samaradorlik yaxshilanayotganini taʼkidladi.

Sport natijalari borasida ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Jamoa rahbariyati natijalar bir kunda yaxshilanib qolmasligini tushungan holda, uzoq muddatli barqarorlikka eʼtibor qaratmoqda. Formula 1 poygalari Renault uchun shunchaki sport emas, balki avtomobillarga boʻlgan ishqibozlik va texnologik innovatsiyalarni namoyish etish maydonidir.

Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Alpine va Renault brendlari mintaqamizda oʻz pozitsiyalarini mustahkamlab bormoqda. Formula 1’dagi muvaffaqiyatlar bevosita seriyali ishlab chiqariladigan avtomobillarning jozibadorligini oshirishga va texnologik jihatdan takomillashishiga yordam beradi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Alpine jamoasi Gucci kabi yirik hamkorlar koʻmagida Formula 1’da uzoq vaqt qolishni va chempionatning yetakchi kuchlaridan biriga aylanishni koʻzlamoqda. Renault Group bu yoʻlda barcha zaruriy resurslarni safarbar etishga tayyorligini namoyish etdi.

Formula 1AlpineRenaultGucciAvtosport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiBugun, 15:55Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiYangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiBugun, 14:58Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiBugun, 12:00Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBritaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBugun, 09:53Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaSkoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 08:55Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaElektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi