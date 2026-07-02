Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqda

·41·O‘zbekiston
Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqda

O‘zgidromet 3 iyul kuni uchun ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, respublikaning aksariyat hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kunduz kuni 30–37 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Qoraqalpog‘iston va Xorazmning ayrim hududlarida, shuningdek, Navoiy viloyatining cho‘l zonasida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ba’zi joylarda shamol tezligi kuchayib, chang-to‘zonlar yuzaga kelishi ehtimoli bor.

Toshkent shahri hamda Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Farg‘ona vodiysi, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati hududlarga qarab 31–37 darajagacha ko‘tariladi.

Tog‘oldi va tog‘li hududlarda esa vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. O‘zgidromet 2–3 iyul kunlari ushbu hududlarda sel va suv toshqini xavfi mavjudligidan ogohlantirib, aholidan ehtiyot choralariga amal qilishni so‘radi.

UzgidrometQaralqalpistonXorazmNavoiy oblastiToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiAlisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiBugun, 16:52O‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiO‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiBugun, 16:31O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?Bugun, 15:35O‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiBugun, 12:54O‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiKecha, 15:07O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?Kecha, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi