iPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldi
Apple kompaniyasining boʻlajak flagmani — iPhone 18 Pro Max modeli smartfonlar tarixidagi eng sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlishi kutilmoqda. Oxirgi vaqtlarda tarmoqlarda tarqalgan sizdirilgan ma’lumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, yangi qurilma avvalgi avlodlarga qaraganda ancha uzoqroq avtonom ish vaqtini taqdim etadi. Bu yangilik, ayniqsa, smartfondan faol foydalanuvchilar va mobil oʻyin ishqibozlari uchun muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, iPhone 18 Pro Max akkumulyatorining sigʻimi u sotiladigan mintaqaga qarab farq qilishi mumkin. Bu holat qurilmaning ichki tuzilishi va undagi jismoniy komponentlar bilan bevosita bogʻliq. Xususan, jismoniy nano-SIM karta uyasiga ega boʻlgan global va Yevropa versiyalari 5235 mA/soat sigʻimli batareya bilan ta’minlanadi. Bu koʻrsatkich kutilayotgan iPhone 17 Pro Max modeliga nisbatan qariyb 8,5 foizga koʻproqdir.
SIM-karta uyasi va ichki boʻshliq muammosiQiziqarli jihati shundaki, faqat eSIM texnologiyasidan foydalanadigan Amerika bozori uchun moʻljallangan modifikatsiya yanada kattaroq akkumulyatorga ega boʻladi. Undagi batareya sigʻimi 5425 mA/soatni tashkil etishi aytilmoqda. Muhandislar jismoniy SIM-karta slotidan voz kechish hisobiga boʻshagan joyni batareya hajmini oshirishga yoʻnaltirishgan. Bu iPhone liniyasi tarixidagi eng yuqori koʻrsatkich boʻlib, avvalgi avlodga nisbatan 6,6 foizli oʻsishni anglatadi.
Manbalarga koʻra, ushbu ma’lumotlar Apple yetkazib berish zanjiridagi insayderlar tomonidan ilgari surilgan taxminlarga toʻla mos keladi. Pro Max seriyasi oʻz tarixida ilk bor 5000 mA/soatlik dovondan oʻtishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun odatda global va Osiyo bozoriga moʻljallangan modellar keltirilishini inobatga olsak, bizning hududda jismoniy SIM-kartali, ammo biroz kichikroq hajmli batareyaga ega versiyalar ommalashishi ehtimoli yuqori.
Raqobat va bozor tendensiyalariGarchi Apple oʻz standartlari boʻyicha katta sakrashni amalga oshirayotgan boʻlsa-da, Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari bu borada ancha ilgarilab ketgan. Masalan, yaqinda Xitoy bozorida sotuvga chiqqan Honor X80 Pro Max modeli 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Shuningdek, u 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Apple kompaniyasi esa har doim batareya hajmidan koʻra, dasturiy ta’minot va protsessor energiya samaradorligiga koʻproq urgʻu berib keladi. iPhone 18 Pro Max modelidagi yangi chiplar va optimallashtirilgan iOS tizimi ushbu batareya quvvatidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Hozircha bu ma’lumotlar rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, texnologik gigantning energiya mustaqilligini oshirishga boʻlgan intilishi yaqqol koʻrinib turibdi.
…