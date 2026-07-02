iPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldi

·52·Texno
iPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldi

Apple kompaniyasining boʻlajak flagmani — iPhone 18 Pro Max modeli smartfonlar tarixidagi eng sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlishi kutilmoqda. Oxirgi vaqtlarda tarmoqlarda tarqalgan sizdirilgan ma’lumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, yangi qurilma avvalgi avlodlarga qaraganda ancha uzoqroq avtonom ish vaqtini taqdim etadi. Bu yangilik, ayniqsa, smartfondan faol foydalanuvchilar va mobil oʻyin ishqibozlari uchun muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, iPhone 18 Pro Max akkumulyatorining sigʻimi u sotiladigan mintaqaga qarab farq qilishi mumkin. Bu holat qurilmaning ichki tuzilishi va undagi jismoniy komponentlar bilan bevosita bogʻliq. Xususan, jismoniy nano-SIM karta uyasiga ega boʻlgan global va Yevropa versiyalari 5235 mA/soat sigʻimli batareya bilan ta’minlanadi. Bu koʻrsatkich kutilayotgan iPhone 17 Pro Max modeliga nisbatan qariyb 8,5 foizga koʻproqdir.

SIM-karta uyasi va ichki boʻshliq muammosi

Qiziqarli jihati shundaki, faqat eSIM texnologiyasidan foydalanadigan Amerika bozori uchun moʻljallangan modifikatsiya yanada kattaroq akkumulyatorga ega boʻladi. Undagi batareya sigʻimi 5425 mA/soatni tashkil etishi aytilmoqda. Muhandislar jismoniy SIM-karta slotidan voz kechish hisobiga boʻshagan joyni batareya hajmini oshirishga yoʻnaltirishgan. Bu iPhone liniyasi tarixidagi eng yuqori koʻrsatkich boʻlib, avvalgi avlodga nisbatan 6,6 foizli oʻsishni anglatadi.

Manbalarga koʻra, ushbu ma’lumotlar Apple yetkazib berish zanjiridagi insayderlar tomonidan ilgari surilgan taxminlarga toʻla mos keladi. Pro Max seriyasi oʻz tarixida ilk bor 5000 mA/soatlik dovondan oʻtishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun odatda global va Osiyo bozoriga moʻljallangan modellar keltirilishini inobatga olsak, bizning hududda jismoniy SIM-kartali, ammo biroz kichikroq hajmli batareyaga ega versiyalar ommalashishi ehtimoli yuqori.

Raqobat va bozor tendensiyalari

Garchi Apple oʻz standartlari boʻyicha katta sakrashni amalga oshirayotgan boʻlsa-da, Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari bu borada ancha ilgarilab ketgan. Masalan, yaqinda Xitoy bozorida sotuvga chiqqan Honor X80 Pro Max modeli 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Shuningdek, u 90 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Apple kompaniyasi esa har doim batareya hajmidan koʻra, dasturiy ta’minot va protsessor energiya samaradorligiga koʻproq urgʻu berib keladi. iPhone 18 Pro Max modelidagi yangi chiplar va optimallashtirilgan iOS tizimi ushbu batareya quvvatidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Hozircha bu ma’lumotlar rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, texnologik gigantning energiya mustaqilligini oshirishga boʻlgan intilishi yaqqol koʻrinib turibdi.

AppleiPhoneAkkumulyatorTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiChery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiBugun, 16:59Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!Bugun, 16:25Yaponiya 2040 yilgacha 10 million aqlli robot ishga tushiradiYaponiya 2040 yilgacha 10 million aqlli robot ishga tushiradiBugun, 15:45Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiSamsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiBugun, 15:22Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiTesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiBugun, 14:26Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi