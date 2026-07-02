O‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentga qaytib keldi. Futbolchilar poytaxt aeroportida muxlislar va jamoatchilik vakillari tomonidan tantanali ravishda kutib olindi.
Terma jamoa musobaqadagi ishtirokini guruh bosqichida yakunlagan bo‘lsa-da, aeroportga kelgan muxlislar futbolchilarni olqishlar bilan qarshi oldi. Ular jamoaning mamlakat sharafini munosib himoya qilganini ta’kidlab, futbolchilarga qo‘llab-quvvatlov bildirdi.
Tadbir davomida terma jamoa a’zolariga minnatdorlik izhor qilindi. Muxlislar futbolchilar bilan uchrashib, ularni Jahon chempionatidagi ishtirokidan so‘ng yurtga qaytishi bilan tabrikladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…