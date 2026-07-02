Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdi
Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi boʻlgan AvtoVAZ kompaniyasi 2026-yilning iyun oyi yakunlari boʻyicha sotuvlar hajmi sezilarli darajada oshganini maʼlum qildi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan oy davomida brendning 30 600 dona yengil va kichik tijorat avtomobillari oʻz egalariga topshirilgan. Bu koʻrsatkich 2025-yilning iyuniga nisbatan 14,3 foizga, joriy yilning may oyiga qaraganda esa 11,5 foizga koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Savdolar dinamikasining ijobiy tomonga oʻzgarishi Rossiya avtomobil bozorida mahalliy brendlarga boʻlgan talab barqaror ekanligini koʻrsatmoqda. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, joriy yilning birinchi yarim yilligi yakunlari boʻyicha Lada brendining bozordagi ulushi kompaniya hisob-kitoblariga koʻra 24,4 foizni tashkil etgan. Umumiy hisobda olti oy ichida 154 143 dona avtomobil realizatsiya qilingan.
Modellar kesimidagi yetakchilikBrendning eng ommabop modeli maqomini anʼanaviy ravishda Lada Granta saqlab qolmoqda. Iyun oyida ushbu modeldan 11 505 dona sotilgan boʻlib, u xaridorlar uchun eng hamyonbop tanlov boʻlib qolmoqda. Ikkinchi oʻrinni Lada Vesta egalladi — bir oy ichida 6 053 nafar xaridor aynan shu modelni maʼqul koʻrgan. Shuningdek, yangi modellardan biri hisoblangan Lada Iskra ham oʻz mavqeini mustahkamlamoqda: iyun oyida 3 359 dona sotilgan ushbu model may oyiga nisbatan 20,6 foizlik oʻsishni qayd etdi.
Yoʻltanlamaslar segmentida ham koʻrsatkichlar yuqoriligicha qolmoqda. Xususan, Niva turkumidagi avtomobillarga boʻlgan qiziqish quyidagicha taqsimlandi:
- Niva Travel — 3 594 dona (oʻtgan yilga nisbatan 20,6 foiz oʻsish);
- Niva Legend — 2 759 dona (yillik 13,1 foiz oʻsish).
Largus oilasining qaytishiLada Largus modellarining sotuvga qaytishi va ishlab chiqarishning tiklanishi ham umumiy statistikaga ijobiy hissa qoʻshdi. Iyun oyida ushbu modelning yoʻlovchi tashishga moʻljallangan versiyasidan 2 413 dona sotildi, bu may oyidagi koʻrsatkichdan qariyb 34,1 foizga koʻpdir. Tijorat maqsadlarida foydalaniladigan Largus furgonlari esa 510 dona adadda sotilgan.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, AvtoVAZning bunday oʻsish surʼatlari ishlab chiqarish zanjirining tiklanishi va yangi modellar nomenklaturasining kengayishi bilan bogʻliq. Bozordagi ulushning deyarli chorak qismini egallab turgan kompaniya, kelgusi choraklarda ham talab yuqori boʻlishini kutmoqda.
…