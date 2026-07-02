Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdi

·17·Avto
Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdi

Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi boʻlgan AvtoVAZ kompaniyasi 2026-yilning iyun oyi yakunlari boʻyicha sotuvlar hajmi sezilarli darajada oshganini maʼlum qildi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan oy davomida brendning 30 600 dona yengil va kichik tijorat avtomobillari oʻz egalariga topshirilgan. Bu koʻrsatkich 2025-yilning iyuniga nisbatan 14,3 foizga, joriy yilning may oyiga qaraganda esa 11,5 foizga koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Savdolar dinamikasining ijobiy tomonga oʻzgarishi Rossiya avtomobil bozorida mahalliy brendlarga boʻlgan talab barqaror ekanligini koʻrsatmoqda. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, joriy yilning birinchi yarim yilligi yakunlari boʻyicha Lada brendining bozordagi ulushi kompaniya hisob-kitoblariga koʻra 24,4 foizni tashkil etgan. Umumiy hisobda olti oy ichida 154 143 dona avtomobil realizatsiya qilingan.

Modellar kesimidagi yetakchilik

Brendning eng ommabop modeli maqomini anʼanaviy ravishda Lada Granta saqlab qolmoqda. Iyun oyida ushbu modeldan 11 505 dona sotilgan boʻlib, u xaridorlar uchun eng hamyonbop tanlov boʻlib qolmoqda. Ikkinchi oʻrinni Lada Vesta egalladi — bir oy ichida 6 053 nafar xaridor aynan shu modelni maʼqul koʻrgan. Shuningdek, yangi modellardan biri hisoblangan Lada Iskra ham oʻz mavqeini mustahkamlamoqda: iyun oyida 3 359 dona sotilgan ushbu model may oyiga nisbatan 20,6 foizlik oʻsishni qayd etdi.

Yoʻltanlamaslar segmentida ham koʻrsatkichlar yuqoriligicha qolmoqda. Xususan, Niva turkumidagi avtomobillarga boʻlgan qiziqish quyidagicha taqsimlandi:

  • Niva Travel — 3 594 dona (oʻtgan yilga nisbatan 20,6 foiz oʻsish);
  • Niva Legend — 2 759 dona (yillik 13,1 foiz oʻsish).
Oʻzbekiston bozorida ham Lada avtomobillari oʻz oʻrniga ega boʻlib, ayniqsa Niva va Vesta modellari yoʻlsiz hududlarda harakatlanish hamda shahar sharoitidagi qulaylik jihatidan mahalliy haydovchilar tomonidan qadrlanadi. Rossiyadagi ishlab chiqarish hajmining ortishi qoʻshni bozorlardagi taklif barqarorligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Largus oilasining qaytishi

Lada Largus modellarining sotuvga qaytishi va ishlab chiqarishning tiklanishi ham umumiy statistikaga ijobiy hissa qoʻshdi. Iyun oyida ushbu modelning yoʻlovchi tashishga moʻljallangan versiyasidan 2 413 dona sotildi, bu may oyidagi koʻrsatkichdan qariyb 34,1 foizga koʻpdir. Tijorat maqsadlarida foydalaniladigan Largus furgonlari esa 510 dona adadda sotilgan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, AvtoVAZning bunday oʻsish surʼatlari ishlab chiqarish zanjirining tiklanishi va yangi modellar nomenklaturasining kengayishi bilan bogʻliq. Bozordagi ulushning deyarli chorak qismini egallab turgan kompaniya, kelgusi choraklarda ham talab yuqori boʻlishini kutmoqda.

LadaAvtoVAZAvtomobil BozoriLada VestaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiRenault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 15:55Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiYangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiBugun, 14:58Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiBugun, 12:00Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBritaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBugun, 09:53Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaSkoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 08:55Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaElektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi