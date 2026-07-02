3 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 2,99 so‘mga arzonlab, 13 588,92 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 24,58 so‘mga arzonlab, 11 909,66 so‘mga tushdi.
• Yevro 2,99 so‘mga arzonlab, 13 588,92 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,7 so‘mga arzonlab, 152,28 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 79,39 so‘mga qimmatlab, 15 888,68 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,54 so‘mga qimmatlab, 73,88 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 64,56 so‘mga qimmatlab, 14 789,10 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,23 so‘mga arzonlab, 1 754,23 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…