Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildi

·61·Dunyo
Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildi

Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzilalardan keyin qutqaruv ishlari davom etayotgan bir paytda kutilmagan topilma keng jamoatchilik e’tiborini tortdi. La-Guayra shtatidagi Playa-Grande tumanida vayron bo‘lgan turar joy binolari qoldiqlari orasidan ichi AQSH dollarlari bilan to‘ldirilgani aytilgan seyf aniqlangan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda seyf atrofida sochilib yotgan dollar kupyuralari aks etgan. Bu tasvirlar qisqa vaqt ichida keng muhokamalarga sabab bo‘lib, turli taxmin va bahslarni keltirib chiqardi.

Mahalliy aholi ayrim qutqaruv ishlarida ishtirok etgan shaxslar va xodimlar pullarni yig‘ib olganini, ammo ularni rasmiy tartibda ro‘yxatga olish yoki tegishli idoralarga topshirish jarayoni kuzatilmaganini da’vo qilmoqda.

Hozircha Venesuela rasmiylari seyf ichidagi mablag‘ning aniq miqdori, uning kimga tegishli ekani va kelib chiqishi haqida rasmiy xulosa yoki qo‘shimcha ma’lumot bermagan. Mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda.

VenesusuelaPlaya GrandeLa GuairaUS dollars
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiSoniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiBugun, 16:22443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandiBugun, 16:14Qozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiQozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiBugun, 15:17Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiOzarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiBugun, 15:11Tailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldiTailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldiBugun, 14:57Bir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildiBir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildiBugun, 14:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi