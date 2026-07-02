443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi

·55·Dunyo
443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi

Nyu-Yorkda ekstremal bloger Ivan Birkus sevgilisi Anjela Nikolaga g‘ayrioddiy tarzda turmush qurishni taklif qildi. Buning uchun juftlik Empire State Building binosining qariyb 443 metr balandlikdagi yuqori qismiga chiqdi.

Ular binoda "Muhabbat kuchi hokimiyatga bo‘lgan muhabbatdan ustun kelganda, dunyo tinchlikni topadi" degan bannerni ochdi. Sevgi izhori tasvirga ham olingan.

Juftlik yerga qaytgach, ularni politsiya kutib turgan edi. Ivan va Anjela noqonuniy ravishda hududga kirish, xavfsizlik talablarini buzish hamda boshqa holatlar bo‘yicha ushlangan.

Endi ularga nisbatan sud jarayoni o‘tkaziladi. Shu sababli juftlikning nikoh va asal oyi rejalari huquqiy jarayondan keyinga qolishi mumkin.

443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi

Ivan Birkus va Anjela Nikola avval ham turli davlatlardagi baland binolarga chiqishgan. Ularning xavfli sayohatlari asosida hujjatli film ham ishlangan.

Ivan BirkusAngela NikolaEmpire State Building
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiZilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiBugun, 16:26Soniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiSoniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiBugun, 16:22Qozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiQozog‘istonda qariyb bir million jarima bekor qilinadiBugun, 15:17Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiOzarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiBugun, 15:11Tailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldiTailandda pikap rohiblarni urib ketdi, sakkiz kishi halok bo‘ldiBugun, 14:57Bir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildiBir xonada yashirilgan 16 nafar bola qutqarildiBugun, 14:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi