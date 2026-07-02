Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!
Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur insonlar nomidan ochilgan soxta sahifalar orqali odamlarni aldash holatlari ko‘paymoqda. Bunday profillar tashqi ko‘rinishi bilan asl akkauntdan deyarli farq qilmasligi mumkin.
Firibgarlar foydalanuvchilarga shaxsiy xabar yuborib, turli bahonalar bilan pul so‘raydi. Ayrim hollarda esa zararli havolalarni ochishga undaydi va shu yo‘l bilan shaxsiy yoki bank ma’lumotlarini qo‘lga kiritishga harakat qiladi.
Shuning uchun xabar yuborgan sahifaning nomi, belgisi va avvalgi faoliyatini sinchiklab tekshirish zarur. Noma’lum shaxsga karta ma’lumotlari, parol yoki telefonga kelgan maxfiy kodni aytish xavfli.
Soxta akkaunt aniqlansa, uni darhol bloklash va platformaga shikoyat qilish lozim. Shubhali havolalarni ochmaslik ham firibgarlikdan himoyalanishning asosiy choralaridan biri hisoblanadi.
…