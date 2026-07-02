Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!

·28·Texno
Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!

Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur insonlar nomidan ochilgan soxta sahifalar orqali odamlarni aldash holatlari ko‘paymoqda. Bunday profillar tashqi ko‘rinishi bilan asl akkauntdan deyarli farq qilmasligi mumkin.

Firibgarlar foydalanuvchilarga shaxsiy xabar yuborib, turli bahonalar bilan pul so‘raydi. Ayrim hollarda esa zararli havolalarni ochishga undaydi va shu yo‘l bilan shaxsiy yoki bank ma’lumotlarini qo‘lga kiritishga harakat qiladi.

Shuning uchun xabar yuborgan sahifaning nomi, belgisi va avvalgi faoliyatini sinchiklab tekshirish zarur. Noma’lum shaxsga karta ma’lumotlari, parol yoki telefonga kelgan maxfiy kodni aytish xavfli.

Soxta akkaunt aniqlansa, uni darhol bloklash va platformaga shikoyat qilish lozim. Shubhali havolalarni ochmaslik ham firibgarlikdan himoyalanishning asosiy choralaridan biri hisoblanadi.

Tanigli shaxs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiChery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiBugun, 16:59iPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldiiPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldiBugun, 16:23Yaponiya 2040 yilgacha 10 million aqlli robot ishga tushiradiYaponiya 2040 yilgacha 10 million aqlli robot ishga tushiradiBugun, 15:45Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiSamsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiBugun, 15:22Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiTesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiBugun, 14:26Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi