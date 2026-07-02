Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqda
Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi oʻzining asosiy yulduzlaridan biri Julian Alvarez bilan xayrlashishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Barselona klubi argentinalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakat boshlagani sababli, Madrid jamoasi rahbariyati uning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod qidirishga tushgan. SPORT nashri xabariga koʻra, bosh murabbiy Diego Simeone ayni damda Marsel sharafini himoya qilayotgan Mason Greenwood nomini asosiy maqsad sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona rahbariyati Robert Lewandowski davridan keyingi jamoa kelajagini aynan Julian Alvarez bilan bogʻlamoqda. Kataloniyaliklar prezidenti Joan Laporta Atletiko Madridga rasmiy taklif yuborilganini tasdiqladi, biroq hozircha rad javobi olingan. Laportaning soʻzlariga koʻra, Madrid klubi munosib oʻrinbosar topmaguncha oʻzining eng yaxshi toʻpurarlaridan birini qoʻyib yubormoqchi emas.
Transfer bozoridagi zanjir reaksiyasiMason Greenwood Ispaniya futboliga begona emas. U Getafe safida ijarada oʻynab, 36 oʻyinda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Shundan soʻng, 2024-yilning iyulida 26,6 million funt evaziga Marselga koʻchib oʻtdi. Fransiyada ingliz hujumchisi oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytdi va 2024-25 yilgi mavsumda 21 ta gol bilan Liga 1 toʻpurari boʻldi. Uning umumiy statistikasi — 81 oʻyinda 48 ta gol — Yevropaning yirik klublari eʼtiborini yana oʻziga tortdi.
Diego Simeone Greenwoodni hujum chizigʻini kuchaytirish uchun ideal variant deb hisoblamoqda. Antoine Griezmann va Nico Gonzalez kabi yetakchilarning ketishi Atletiko Madridni hujumda yangi qon izlashga majbur qilmoqda. Agar Madrid klubi Mason Greenwood transferini hal qilsa, bu Julian Alvarezning Barselona safiga oʻtishi uchun yoʻl ochadi.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu transferda Manchester Yunayted ham moliyaviy manfaatdor. Ingliz klubi Greenwoodni Marselga sotayotganda, keyingi transfer summasidan 50 foizgacha ulush olish huquqini saqlab qolgan. Bu esa Atletiko Madrid uchun bitimning ancha qimmatga tushishini anglatishi mumkin.
Hozirda Julian Alvarez bor eʼtiborini Argentina terma jamoasi bilan navbatdagi muvaffaqiyatlarga qaratgan. U faoliyati davomida ikki bor Kopa Amerika, Jahon chempionati va Manchester Siti tarkibida Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan. Atletiko Madrid safida u 106 oʻyinda 49 ta gol urib, jamoaning ajralmas qismiga aylangan edi.
Barselona esa vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Kataloniyaliklar Atletiko Madridning Greenwood bilan muzokaralari yakunlanishini kutishmoqda. Shundan soʻnggina Alvarez uchun ikkinchi, yaxshilangan taklif bilan chiqish rejalashtirilgan. Ushbu transferlar zanjiri yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…