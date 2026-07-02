Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqda

·148·Sport
Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqda

Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi oʻzining asosiy yulduzlaridan biri Julian Alvarez bilan xayrlashishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Barselona klubi argentinalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakat boshlagani sababli, Madrid jamoasi rahbariyati uning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod qidirishga tushgan. SPORT nashri xabariga koʻra, bosh murabbiy Diego Simeone ayni damda Marsel sharafini himoya qilayotgan Mason Greenwood nomini asosiy maqsad sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona rahbariyati Robert Lewandowski davridan keyingi jamoa kelajagini aynan Julian Alvarez bilan bogʻlamoqda. Kataloniyaliklar prezidenti Joan Laporta Atletiko Madridga rasmiy taklif yuborilganini tasdiqladi, biroq hozircha rad javobi olingan. Laportaning soʻzlariga koʻra, Madrid klubi munosib oʻrinbosar topmaguncha oʻzining eng yaxshi toʻpurarlaridan birini qoʻyib yubormoqchi emas.

Transfer bozoridagi zanjir reaksiyasi

Mason Greenwood Ispaniya futboliga begona emas. U Getafe safida ijarada oʻynab, 36 oʻyinda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Shundan soʻng, 2024-yilning iyulida 26,6 million funt evaziga Marselga koʻchib oʻtdi. Fransiyada ingliz hujumchisi oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytdi va 2024-25 yilgi mavsumda 21 ta gol bilan Liga 1 toʻpurari boʻldi. Uning umumiy statistikasi — 81 oʻyinda 48 ta gol — Yevropaning yirik klublari eʼtiborini yana oʻziga tortdi.

Diego Simeone Greenwoodni hujum chizigʻini kuchaytirish uchun ideal variant deb hisoblamoqda. Antoine Griezmann va Nico Gonzalez kabi yetakchilarning ketishi Atletiko Madridni hujumda yangi qon izlashga majbur qilmoqda. Agar Madrid klubi Mason Greenwood transferini hal qilsa, bu Julian Alvarezning Barselona safiga oʻtishi uchun yoʻl ochadi.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu transferda Manchester Yunayted ham moliyaviy manfaatdor. Ingliz klubi Greenwoodni Marselga sotayotganda, keyingi transfer summasidan 50 foizgacha ulush olish huquqini saqlab qolgan. Bu esa Atletiko Madrid uchun bitimning ancha qimmatga tushishini anglatishi mumkin.

Hozirda Julian Alvarez bor eʼtiborini Argentina terma jamoasi bilan navbatdagi muvaffaqiyatlarga qaratgan. U faoliyati davomida ikki bor Kopa Amerika, Jahon chempionati va Manchester Siti tarkibida Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan. Atletiko Madrid safida u 106 oʻyinda 49 ta gol urib, jamoaning ajralmas qismiga aylangan edi.

Barselona esa vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Kataloniyaliklar Atletiko Madridning Greenwood bilan muzokaralari yakunlanishini kutishmoqda. Shundan soʻnggina Alvarez uchun ikkinchi, yaxshilangan taklif bilan chiqish rejalashtirilgan. Ushbu transferlar zanjiri yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Atletiko MadridBarselonaJulian AlvarezMason GreenwoodTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiTen Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiBugun, 21:15Infantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladiInfantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladiBugun, 20:14Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaLiverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 18:58Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiTottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiBugun, 18:56Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiElliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiBugun, 18:56O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi