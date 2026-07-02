Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlangan

·50·Dunyo
Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlangan

Ogayo shtatidagi Hamden qishlog‘ida 16 nafar bola og‘ir sharoitda saqlab kelingani aniqlandi. Ular xaroba uydagi kichik xonadan qutqarilgan. Bolalarning eng kichigi 1,5 yoshda, eng kattasi esa 18 yoshda bo‘lgan.

Rasmiylar ular qariyb to‘rt yil davomida taxminan 3,5 metrga 3,5 metr o‘lchamdagi bir xonada yashaganini bildirgan. Uyning sanitariya holati o‘ta og‘ir bo‘lgan, xonalar chiqindilar bilan to‘lib ketgan.

Tekshiruvda ayrim bolalarning gapira olmasligi aniqlangan. Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan 18 yoshli qiz o‘z ismini ham yoza olmagan. Bolalar ta’lim olmagan va maktabga bormagan.

Ota-ona hamda ikki nafar buvi va boboga bolalarni xavf ostida qoldirish bo‘yicha 16 ta ayblov qo‘yilgan. Prokuratura ish odam savdosi bilan bog‘liq emasligini, gap oila ichidagi zo‘ravonlik haqida ketayotganini aytdi.

Bolalar huquq-tartibot idoralari boshqa jinoyat yuzasidan uyda tintuv o‘tkazgan paytda topilgan. Qafaslar bo‘lmagan, ammo ularning xonani tark etishi qanday cheklangani hozir tekshirilmoqda.

Yetti nafar bola shifoxonaga yotqizilgan. Yana ikki nafari og‘ir jarohatlar markaziga vertolyotda olib ketilgan. Ularning biri sun’iy nafas oldirish apparatiga ulangan.

Tergovchilarning ma’lum qilishicha, oila yigirma yil davomida Ogayoning turli joylariga ko‘chib yurib, bolalarni davlat nazoratidan yashirgan. Barcha bolalar hozir davlat qaramog‘ida.

OgahoyHamdenAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiZilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiBugun, 16:26Soniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiSoniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiBugun, 16:22443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi