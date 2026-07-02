OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildi

·1·Texno
OpenAI oʻz aksiyalarining 5 foizini AQSH davlat jamgʻarmasiga berishni taklif qildi

Sunʼiy intellekt sohasining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi kutilmagan tashabbus bilan chiqdi. Kompaniya rahbari Sam Altman AQSH hukumati qoshida maxsus davlat suveren jamgʻarmasini tashkil etish va unga OpenAI aksiyalarining 5 foizini begʻaraz oʻtkazib berishni taklif qilmoqda. Ushbu qadam nafaqat kompaniyaning davlat bilan aloqalarini mustahkamlash, balki sunʼiy intellekt keltiradigan daromadlarni keng jamoatchilik oʻrtasida taqsimlash maqsadini koʻzlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Financial Times nashrining xabar berishicha, ushbu taklif faqat OpenAI bilan cheklanib qolmaydi. Rejaga koʻra, boshqa yirik AI texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi kompaniyalar ham shunday ulush ajratishi kutilmoqda. Bu orqali texnologik gigantlar hukumat bilan munosabatlarni yaxshilashni va kelajakda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan siyosiy bosimlarni yumshatishni rejalashtirmoqda.

Xalq uchun dividendlar va iqtisodiy hamkorlik

Mazkur gʻoya ilk bor iyun oyida muhokama qilingan edi va keyinchalik AQSH prezidenti Donald Trump ham bu masalani tasdiqlagan. Trumpning soʻzlariga koʻra, Amerika xalqi ushbu kompaniyalarning oʻziga xos hamkoriga aylanishi va ularning muvaffaqiyatidan toʻgʻridan-toʻgʻri manfaatdor boʻlishi kerak. OpenAI tomonidan aprel oyida eʼlon qilingan "Intellekt davri uchun sanoat siyosati" nomli hujjatda jamgʻarma mablagʻlari fuqarolarga dividend koʻrinishida tarqatilishi mumkinligi koʻrsatilgan.

Bunday yondashuv jamiyatdagi boylik tengsizligini kamaytirishga xizmat qilishi aytilmoqda. Agar loyiha amalga oshsa, oddiy fuqarolar oʻzlarining boshlangʻich kapitali bor-yoʻqligidan qatʼi nazar, AI texnologiyalari keltiradigan iqtisodiy oʻsishdan ulush olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa texnologik inqilobning salbiy oqibatlarini, masalan, ish oʻrinlarining qisqarishini kompensatsiya qilishning bir usuli sifatida koʻrilmoqda.

Siyosiy toʻsiqlar va muqobil takliflar

Garchi tashabbus jozibador koʻrinsa-da, uni amalga oshirish jarayoni ancha murakkab kechishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bunday davlat jamgʻarmasini tashkil etish uchun AQSH Kongressining roziligi talab etiladi. Siyosiy doiralarda esa bu masala boʻyicha qarashlar turlicha. Masalan, senator Bernie Sanders yanada keskinroq taklif bilan chiqqan: u AI kompaniyalari aksiyalariga bir martalik 50 foizlik soliq joriy etishni va ushbu mablagʻlarni xalq jamgʻarmasiga yoʻnaltirishni talab qilmoqda.

OpenAI taklif qilayotgan model hozircha dastlabki bosqichda turibdi. Agar ushbu tizim muvaffaqiyatli ishga tushsa, u nafaqat AQSHda, balki butun dunyoda yuqori texnologiyali kompaniyalar va davlat oʻrtasidagi hamkorlikning yangi formatini belgilab berishi mumkin. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham ushbu tajriba kelajakda raqamli iqtisodiyotni tartibga solishda muhim namuna boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

OpenAISam AltmanSunʼiy IntellektAQSHIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Melinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiMelinda French Gates oilaviy iqtisodiyotga yoʻnaltirilgan Magnify Ventures jamgʻarmasini qoʻllab-quvvatladiBugun, 20:29Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiBugun, 20:25Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaLucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaBugun, 19:54AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaAQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaBugun, 19:28Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiYandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda