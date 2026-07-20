Ovqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandi
Xitoyda ovqat yetkazib beruvchi kuryer sifatida mehnat qilib kelayotgan 56 yoshli Van Jibin mamlakatning eng nufuzli adabiy mukofotlaridan biri — Lu Sin nomidagi adabiyot mukofotiga sazovor bo‘ldi. Ushbu muvaffaqiyat uning oddiy mehnatkash inson hayotidan ilhomlangan she’rlari tufayli qo‘lga kiritildi.
Mukofotga Vanning «Past parvoz» (Low Flight) nomli she’riy to‘plami munosib deb topildi. Asarda kuryerlar har kuni duch keladigan qiyinchiliklar, og‘ir mehnat va hayotiy sinovlar ta’sirchan tarzda tasvirlangan. Qizig‘i, ayrim she’rlar muallif tomonidan buyurtmalarni yetkazib berish oralig‘ida oddiy qog‘oz bo‘laklariga yozilgan.
Lu Sin mukofoti XX asr Xitoy adabiyotining eng yirik namoyandalaridan biri, zamonaviy xitoy adabiyoti asoschisi sifatida tan olingan yozuvchi nomi bilan ataladi.
Van Jibin 2019 yil atrofida kuryerlik faoliyatini boshlagan. Biroq undan ancha avvaldan kitob mutolaasiga qiziqqan va ijtimoiy tarmoqlarda she’r hamda esselarini muntazam e’lon qilib kelgan. 2022 yilda uning «Shoshilayotgan odam» nomli she’ri ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib ketdi. Asar noto‘g‘ri manzil ko‘rsatgan mijoz sababli soatlab ovora bo‘lgan kuryerlik voqeasidan ilhomlanib yozilgan edi.
2023 yilda u «Shoshilayotgan odam: ovqat yetkazib beruvchi kuryer she’rlari» nomli ilk she’riy to‘plamini nashr etdi. 2024 yilda esa «Past parvoz» kitobi chop etildi. Muallif ushbu to‘plamni tayyorlash jarayonida qariyb 200 nafar kuryer bilan suhbatlar o‘tkazib, ularning hayoti va muammolarini o‘rgangan.
She’rlardan biri quyidagi satrlar bilan o‘quvchilar e’tiborini tortgan:
«Kim aytdi qanot yozish faqat baland parvoz qilish degani? Past uchish ham — parvoz.»
Mukofotni qo‘lga kiritganiga qaramay, Van Jibin kuryerlik ishini tark etish niyati yo‘qligini bildirdi. Uning aytishicha, moliyaviy jihatdan bu ishga muhtoj emas, ammo ushbu mehnat muhiti unga yoqadi va yaxshi jismoniy shaklda qolishiga yordam beradi.
«Men sodda hayotni yaxshi ko‘raman. Hech qanday mukofot meni o‘zgartirmaydi», — degan u.
Van Jibinning muvaffaqiyati Xitoyda so‘nggi yillarda jismoniy mehnat bilan shug‘ullanuvchi insonlarning adabiyot sohasida ham katta yutuqlarga erishayotganini yana bir bor namoyon etdi. Avvalroq sobiq kuryer Xu Anyanning «Men Pekinda posilka yetkazaman» nomli xotiralar kitobi bestsellerga aylangan, migrant ishchi Fan Yusunung avtobiografik essesi esa butun Xitoy internetida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan edi.
Mutaxassislar fikricha, bu kabi asarlar mamlakatning ulkan giga-iqtisodiyotida mehnat qilayotgan millionlab insonlarning hayoti, orzu-umidlari va kundalik muammolarini adabiyot orqali jamiyatga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
…