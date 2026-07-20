Ovqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandi

·70·Dunyo
Ovqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandi

Xitoyda ovqat yetkazib beruvchi kuryer sifatida mehnat qilib kelayotgan 56 yoshli Van Jibin mamlakatning eng nufuzli adabiy mukofotlaridan biri — Lu Sin nomidagi adabiyot mukofotiga sazovor bo‘ldi. Ushbu muvaffaqiyat uning oddiy mehnatkash inson hayotidan ilhomlangan she’rlari tufayli qo‘lga kiritildi.

Mukofotga Vanning «Past parvoz» (Low Flight) nomli she’riy to‘plami munosib deb topildi. Asarda kuryerlar har kuni duch keladigan qiyinchiliklar, og‘ir mehnat va hayotiy sinovlar ta’sirchan tarzda tasvirlangan. Qizig‘i, ayrim she’rlar muallif tomonidan buyurtmalarni yetkazib berish oralig‘ida oddiy qog‘oz bo‘laklariga yozilgan.

Lu Sin mukofoti XX asr Xitoy adabiyotining eng yirik namoyandalaridan biri, zamonaviy xitoy adabiyoti asoschisi sifatida tan olingan yozuvchi nomi bilan ataladi.

Van Jibin 2019 yil atrofida kuryerlik faoliyatini boshlagan. Biroq undan ancha avvaldan kitob mutolaasiga qiziqqan va ijtimoiy tarmoqlarda she’r hamda esselarini muntazam e’lon qilib kelgan. 2022 yilda uning «Shoshilayotgan odam» nomli she’ri ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib ketdi. Asar noto‘g‘ri manzil ko‘rsatgan mijoz sababli soatlab ovora bo‘lgan kuryerlik voqeasidan ilhomlanib yozilgan edi.

2023 yilda u «Shoshilayotgan odam: ovqat yetkazib beruvchi kuryer she’rlari» nomli ilk she’riy to‘plamini nashr etdi. 2024 yilda esa «Past parvoz» kitobi chop etildi. Muallif ushbu to‘plamni tayyorlash jarayonida qariyb 200 nafar kuryer bilan suhbatlar o‘tkazib, ularning hayoti va muammolarini o‘rgangan.

She’rlardan biri quyidagi satrlar bilan o‘quvchilar e’tiborini tortgan:

«Kim aytdi qanot yozish faqat baland parvoz qilish degani? Past uchish ham — parvoz.»

Mukofotni qo‘lga kiritganiga qaramay, Van Jibin kuryerlik ishini tark etish niyati yo‘qligini bildirdi. Uning aytishicha, moliyaviy jihatdan bu ishga muhtoj emas, ammo ushbu mehnat muhiti unga yoqadi va yaxshi jismoniy shaklda qolishiga yordam beradi.

«Men sodda hayotni yaxshi ko‘raman. Hech qanday mukofot meni o‘zgartirmaydi», — degan u.

Van Jibinning muvaffaqiyati Xitoyda so‘nggi yillarda jismoniy mehnat bilan shug‘ullanuvchi insonlarning adabiyot sohasida ham katta yutuqlarga erishayotganini yana bir bor namoyon etdi. Avvalroq sobiq kuryer Xu Anyanning «Men Pekinda posilka yetkazaman» nomli xotiralar kitobi bestsellerga aylangan, migrant ishchi Fan Yusunung avtobiografik essesi esa butun Xitoy internetida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan edi.

Mutaxassislar fikricha, bu kabi asarlar mamlakatning ulkan giga-iqtisodiyotida mehnat qilayotgan millionlab insonlarning hayoti, orzu-umidlari va kundalik muammolarini adabiyot orqali jamiyatga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandiArgentina mag‘lubiyatidan so‘ng Buyenos-Ayresda tartibsizliklar boshlandiBugun, 20:05Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiOddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiBugun, 18:16Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiSaudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildiBugun, 17:56Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiKoreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiBugun, 17:37Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiRossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiBugun, 14:58Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiLamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?