«JCH-2026 dan haydalish unga foyda berdi»: Gari Nevill Koul Palmerning qaytishini izohladi

·3·Sport
«JCH-2026 dan haydalish unga foyda berdi»: Gari Nevill Koul Palmerning qaytishini izohladi

Angliya Premer-ligasining 1-turida «Fulhem» ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi dramatik g‘alabada «Chelsi»ning asosiy yetakchisi Koul Palmer chinakam benefis ko‘rsatdi. 24 yoshli ingliz yulduzi London derbisida o‘z hisobiga 1 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘yib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchilaridan biriga aylandi.

Uchrashuvdan so‘ng Angliya terma jamoasi va «Manchester Yunayted»ning sobiq himoyachisi, hozirda Sky Sports eksperti sifatida faoliyat yuritayotgan Gari Nevill Palmerning hozirgi jismoniy va psixologik holatiga alohida baho berdi.

«Bugun haqiqiy Palmerni ko‘rdik»: Nevillning tahlili

Gari Nevill yosh yarim himoyachining Angliya milliy terma jamoasi qaydnomasidan tushib qolgani uni yanada kuchliroq qilganini ta’kidladi:

«Ehtimol, 2026 yilgi jahon chempionatida milliy jamoa tarkibiga kiritilmagani Palmer bilan sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng yaxshi voqeadir. Balki faoliyatida pasayish kuzatilayotgan bir paytda bu unga yaxshi turtki bo‘lgandir», — dedi Nevill efirda.

Ekspert futbolchilik faoliyatidagi ruhiy inqirozlarni yengib o‘tish muhimligiga to‘xtaldi:

  • Ishtiyoqni saqlab qolish: «Hayotda har kuni ishtiyoqni saqlab qolish zarurligini o‘zingizga eslatib turish muhim. Futbolchi faoliyatida shunday pallalar bo‘ladiki, sport formasi yo‘qoladi va hamma narsa avvalgidek oson kechmay qoladi»;

  • Qaytish benefisi: «Bugun maydonda biz avvalgi sehrli Palmerni ko‘rdik. Uning harakatlari shunchaki aql bovar qilmas darajada edi».

Statistika va yangi mavsumga umid

Koul Palmer o‘tgan mavsumda «Chelsi» safida barqarorlik borasida qiyinchiliklarga duch kelgan edi:

  • O‘tgan mavsum raqamlari: APL doirasida 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol va 1 ta assist qayd etgan;

  • Yangi mavsum starti: 1-turning o‘zidayoq «gol + pas» ko‘rsatkichiga erishib, jamoasining g‘alabasiga bosh sababchi bo‘ldi.

Mutaxassislarning fikricha, Palmerning bunday yuqori sport formasiga qaytishi nafaqat «Chelsi»ning APL chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini oshiradi, balki uning milliy terma jamoadagi o‘rnini qayta tiklash yo‘lidagi eng muhim qadam bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaErli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaBugun, 12:13Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Bugun, 10:44Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Bugun, 10:40Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBrian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBugun, 10:36Yiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariYiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariBugun, 09:20Katta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiKatta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiBugun, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi