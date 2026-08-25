«JCH-2026 dan haydalish unga foyda berdi»: Gari Nevill Koul Palmerning qaytishini izohladi
Angliya Premer-ligasining 1-turida «Fulhem» ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi dramatik g‘alabada «Chelsi»ning asosiy yetakchisi Koul Palmer chinakam benefis ko‘rsatdi. 24 yoshli ingliz yulduzi London derbisida o‘z hisobiga 1 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘yib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchilaridan biriga aylandi.
Uchrashuvdan so‘ng Angliya terma jamoasi va «Manchester Yunayted»ning sobiq himoyachisi, hozirda Sky Sports eksperti sifatida faoliyat yuritayotgan Gari Nevill Palmerning hozirgi jismoniy va psixologik holatiga alohida baho berdi.
«Bugun haqiqiy Palmerni ko‘rdik»: Nevillning tahlili
Gari Nevill yosh yarim himoyachining Angliya milliy terma jamoasi qaydnomasidan tushib qolgani uni yanada kuchliroq qilganini ta’kidladi:
«Ehtimol, 2026 yilgi jahon chempionatida milliy jamoa tarkibiga kiritilmagani Palmer bilan sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng yaxshi voqeadir. Balki faoliyatida pasayish kuzatilayotgan bir paytda bu unga yaxshi turtki bo‘lgandir», — dedi Nevill efirda.
Ekspert futbolchilik faoliyatidagi ruhiy inqirozlarni yengib o‘tish muhimligiga to‘xtaldi:
Ishtiyoqni saqlab qolish: «Hayotda har kuni ishtiyoqni saqlab qolish zarurligini o‘zingizga eslatib turish muhim. Futbolchi faoliyatida shunday pallalar bo‘ladiki, sport formasi yo‘qoladi va hamma narsa avvalgidek oson kechmay qoladi»;
Qaytish benefisi: «Bugun maydonda biz avvalgi sehrli Palmerni ko‘rdik. Uning harakatlari shunchaki aql bovar qilmas darajada edi».
Statistika va yangi mavsumga umid
Koul Palmer o‘tgan mavsumda «Chelsi» safida barqarorlik borasida qiyinchiliklarga duch kelgan edi:
O‘tgan mavsum raqamlari: APL doirasida 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol va 1 ta assist qayd etgan;
Yangi mavsum starti: 1-turning o‘zidayoq «gol + pas» ko‘rsatkichiga erishib, jamoasining g‘alabasiga bosh sababchi bo‘ldi.
Mutaxassislarning fikricha, Palmerning bunday yuqori sport formasiga qaytishi nafaqat «Chelsi»ning APL chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini oshiradi, balki uning milliy terma jamoadagi o‘rnini qayta tiklash yo‘lidagi eng muhim qadam bo‘ladi.
…