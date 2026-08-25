Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamada

·2·Sport
Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamada

Madridning Real klubi va Angliyaning Manchester Siti jamoalarining sobiq qanot hujumchisi Stiv Makmanaman GOAL nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Erling Xolandning Kataloniya klubiga ehtimoliy transferi haqidagi gap-soʻzlarga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Barselona hujum chizigʻida yuzaga kelgan oʻzgarishlar va norvegiyalik toʻpurarning kelajagi futbol jamoatchiligida qizgʻin muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, mazkur transfer mavzusi koʻpchilik tomonidan afsonaviy tus olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 2025–2026-yilgi mavsumda navbatdagi ichki chempionlikni qoʻlga kiritgan Barselona oʻzining ikki tajribali hujumchisi bilan xayrlashgan. Xususan, sermahsul polshalik hujumchi Robert Levandovski erkin agent maqomida Kataloniyani tark etib, oʻz faoliyatini AQShning MLS ligasida davom ettirmoqda. Shuningdek, Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempioni boʻlgan Ferran Torres ham 50 million yevro evaziga Pari Sen-Jermen safiga koʻchib oʻtdi.

Klub rahbariyati kelajakni oʻylab, joriy yilning fevral oyida misrlik iqtidorli yosh futbolchi Hamza Abdelkarimni oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Biroq, atigi 18 yoshda boʻlgan bu hujumchi hali yuqori darajadagi oʻyinlarda yetarlicha tajribaga ega emas. Shu sababli, jamoaning markaziy hujum chizigʻidagi imkoniyatlari vaqtincha cheklanib qolgani mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi.

Xoland transferi va moliyaviy imkoniyatlar

Soʻnggi oylarda Atletiko Madrid safida oʻynamoqchi boʻlayotgan argentinalik hujumchi Xulian Alvaresga nisbatan qiziqishlar haqida ham koʻp gapirildi. 26 yoshli futbolchi oxir-oqibat Kamp Nou stadioniga kelib qoʻshilishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramay, Manchester Siti bilan bogʻliq boshqa bir super toʻpurarning nomi ham skautlar eʼtiboridan tushmayapti.

Manchester Siti safida 200 ta uchrashuvda maydonga tushib, 162 ta gol urishga muvaffaq temperaturasidagi Erling Xoland ingliz klubi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan ulkan shartnomaga ega. Garchi uning amaldagi bitimi uzoq muddatga moʻljallangan boʻlsa-da, Angliya matbuotida futbolchining kelajagi borasidagi taxminlar tingani yoʻq. Ayniqsa, futbolchining otasi Alf-Inge Xoland Ispaniyada oʻynash varianti jozibali ekaniga ishora qilgani transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi.

Stiv Makmanaman fikrlari

Stiv Makmanaman Barselona kelasi yillarda Xolandni qoʻlga kiritish uchun uzoq muddatli reja tuzayotgani haqidagi savolga javob berar ekan, barchaning xayolida norvegiyalik hujumchi faoliyatini Ispaniyada davom etishni xohlashi haqidagi afsona borligini taʼkidladi. Biroq, mutaxassis Kataloniya klubining bunday darajadagi transfer uchun moliyaviy imkoniyatlari yetarli boʻlishiga shubha bildirdi.

GOAL nashriga bergan intervyusida Makmanaman quyidagilarni taʼkidladi: «Balki ular uzoq muddatli rejaga amal qilayotgandir, buni bilmayman. Hammada Erling Ispaniyada oʻynashni xohlaydi degan bir afsona bor. Oʻylashimcha, Barselona Erlingni sotib olishga qurbi yetadimi yoki yoʻq — bu boshqa masala. Erling Sitida oʻzini juda baxtli his qilmoqda va oʻtgan yili ulkan shartnoma imzolagan edi». Shunga qaramay, ekspert oʻtgan mavsumda Blaugrana hujum chizigʻida muammolar boʻlganini, shunga qaramay jamoa chempionlikni qoʻlga kiritganini eʼtirof etdi.

Erling XolandBarselonaManchester SitiStiv MakmanamanTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Futbol oqshomi: Samarqandda markaziy bahs va 19-turning 3 ta qaynoq o‘yini!Bugun, 10:44Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Bugun, 10:40Brian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBrian Madjo: Erling Xoland namunasi va Angliya terma jamoasining kelajagiBugun, 10:36Yiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariYiliga 20 million: Gabriel Martinellining Saudiyaga transferi tafsilotlariBugun, 09:20Katta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiKatta «tozalash»: «Barselona» yoz tugaguncha 5 nafar yulduzi bilan xayrlashmoqchiBugun, 09:13«Ko‘prog‘iga loyiq edik»: Arbeloa London derbisidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi«Ko‘prog‘iga loyiq edik»: Arbeloa London derbisidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi