Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamada
Madridning Real klubi va Angliyaning Manchester Siti jamoalarining sobiq qanot hujumchisi Stiv Makmanaman GOAL nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Erling Xolandning Kataloniya klubiga ehtimoliy transferi haqidagi gap-soʻzlarga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Barselona hujum chizigʻida yuzaga kelgan oʻzgarishlar va norvegiyalik toʻpurarning kelajagi futbol jamoatchiligida qizgʻin muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, mazkur transfer mavzusi koʻpchilik tomonidan afsonaviy tus olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 2025–2026-yilgi mavsumda navbatdagi ichki chempionlikni qoʻlga kiritgan Barselona oʻzining ikki tajribali hujumchisi bilan xayrlashgan. Xususan, sermahsul polshalik hujumchi Robert Levandovski erkin agent maqomida Kataloniyani tark etib, oʻz faoliyatini AQShning MLS ligasida davom ettirmoqda. Shuningdek, Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempioni boʻlgan Ferran Torres ham 50 million yevro evaziga Pari Sen-Jermen safiga koʻchib oʻtdi.
Klub rahbariyati kelajakni oʻylab, joriy yilning fevral oyida misrlik iqtidorli yosh futbolchi Hamza Abdelkarimni oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Biroq, atigi 18 yoshda boʻlgan bu hujumchi hali yuqori darajadagi oʻyinlarda yetarlicha tajribaga ega emas. Shu sababli, jamoaning markaziy hujum chizigʻidagi imkoniyatlari vaqtincha cheklanib qolgani mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi.
Xoland transferi va moliyaviy imkoniyatlarSoʻnggi oylarda Atletiko Madrid safida oʻynamoqchi boʻlayotgan argentinalik hujumchi Xulian Alvaresga nisbatan qiziqishlar haqida ham koʻp gapirildi. 26 yoshli futbolchi oxir-oqibat Kamp Nou stadioniga kelib qoʻshilishi ehtimoldan xoli emas. Shunga qaramay, Manchester Siti bilan bogʻliq boshqa bir super toʻpurarning nomi ham skautlar eʼtiboridan tushmayapti.
Manchester Siti safida 200 ta uchrashuvda maydonga tushib, 162 ta gol urishga muvaffaq temperaturasidagi Erling Xoland ingliz klubi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan ulkan shartnomaga ega. Garchi uning amaldagi bitimi uzoq muddatga moʻljallangan boʻlsa-da, Angliya matbuotida futbolchining kelajagi borasidagi taxminlar tingani yoʻq. Ayniqsa, futbolchining otasi Alf-Inge Xoland Ispaniyada oʻynash varianti jozibali ekaniga ishora qilgani transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi.
Stiv Makmanaman fikrlariStiv Makmanaman Barselona kelasi yillarda Xolandni qoʻlga kiritish uchun uzoq muddatli reja tuzayotgani haqidagi savolga javob berar ekan, barchaning xayolida norvegiyalik hujumchi faoliyatini Ispaniyada davom etishni xohlashi haqidagi afsona borligini taʼkidladi. Biroq, mutaxassis Kataloniya klubining bunday darajadagi transfer uchun moliyaviy imkoniyatlari yetarli boʻlishiga shubha bildirdi.
GOAL nashriga bergan intervyusida Makmanaman quyidagilarni taʼkidladi: «Balki ular uzoq muddatli rejaga amal qilayotgandir, buni bilmayman. Hammada Erling Ispaniyada oʻynashni xohlaydi degan bir afsona bor. Oʻylashimcha, Barselona Erlingni sotib olishga qurbi yetadimi yoki yoʻq — bu boshqa masala. Erling Sitida oʻzini juda baxtli his qilmoqda va oʻtgan yili ulkan shartnoma imzolagan edi». Shunga qaramay, ekspert oʻtgan mavsumda Blaugrana hujum chizigʻida muammolar boʻlganini, shunga qaramay jamoa chempionlikni qoʻlga kiritganini eʼtirof etdi.
…