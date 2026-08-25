Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadi

·0·Texno
Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadi

Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Pura X View smartfonining savdoga chiqarilish sanasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning isteʼmol biznesi rahbari Xe Gan taqdimot vaqtida ushbu kutilgan gadjet joriy yilning 7-sentabridan boshlab xaridorlarga taqdim etilishini maʼlum qilgan. Mazkur taqdimot kuni Huawei yana bir yirik qurilma — Mate XT 2 yigʻilma smartfonini ham omma eʼtiboriga havola etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Pura X View bozorda oʻziga xos monoblok dizayni va gʻayrioddiy ekran nisbati bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu keng ekranli ilk monoblok smartfon boʻlib, u oʻzida ilgʻor texnologik yechimlarni mujassam etgan. Qurilma diagonaliga 6,39 dyuym boʻlgan noyob panel bilan jihozlangan boʻlib, bunda tomonlar nisbati 16:9,5 ni tashkil etadi.

Rekord darajadagi ekran va yupqa рамкаlar

Smartfon dizaynining asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning ekran-korpus nisbati hisoblanadi. Manbaga koʻra, mazkur koʻrsatkich rekord darajadagi 96,1 foizga teng. Bunda ekran atrofidagi qora рамka qalinligi barcha toʻrt tarafdan atigi 1,05 millimetrni tashkil etib, foydalanish jarayonida toʻliq cheksizlik effektini taqdim etadi.

Shuningdek, shunchalik yupqa korpus ichiga ulkan quvvat manbai joylashtirilgani mutaxassislarning eʼtirofiga sazovor boʻldi. Pura X View 7000 mA•ch sigʻimli bardoshli akkumulyator bilan taʼminlangan. Shunga qaramay, smartfon korpusining qalinligi atigi 6,68 millimetrni, umumiy ogʻirligi esa 201 grammni tashkil qiladi.

Dasturiy taʼminot va xotira imkoniyatlari

Qurilma Huawei kompaniyasining xususiy operatsion tizimi — HarmonyOS 7 boshqaruvi ostida ishlaydi. Bu esa interfeysning yuqori tezlikda ishlashi hamda ekotizim qurilmalari bilan oʻzaro mukammal integratsiyani taʼminlaydi. Foydalanuvchilarga maʼlumotlarni saqlash uchun keng imkoniyatlar berilib, qurilmaning maksimal ichki xotirasi hajmi 1 TB gacha yetadi.

Hozirgi kunda ixbt.com xabariga asosan, yangi flagman uch xil xotira konfiguratsiyasi hamda toʻrt xil rang variantida oldindan buyurtma berish uchun ochiq holatda turibdi. Savdolarning rasmiy boshlanish kuni Huawei kompaniyasi smartfonga oid qolgan texnik tavsilotlar va uning aniq narxlarini toʻliq oshkor etishi kutilmoqda.

HuaweiPura X ViewHarmonyOSSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiJahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiBugun, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiBugun, 11:27Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiKecha, 21:33iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?Kecha, 09:59iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)23.08, 13:39Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindiHind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi22.08, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi