Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadi
Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Pura X View smartfonining savdoga chiqarilish sanasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning isteʼmol biznesi rahbari Xe Gan taqdimot vaqtida ushbu kutilgan gadjet joriy yilning 7-sentabridan boshlab xaridorlarga taqdim etilishini maʼlum qilgan. Mazkur taqdimot kuni Huawei yana bir yirik qurilma — Mate XT 2 yigʻilma smartfonini ham omma eʼtiboriga havola etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Pura X View bozorda oʻziga xos monoblok dizayni va gʻayrioddiy ekran nisbati bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu keng ekranli ilk monoblok smartfon boʻlib, u oʻzida ilgʻor texnologik yechimlarni mujassam etgan. Qurilma diagonaliga 6,39 dyuym boʻlgan noyob panel bilan jihozlangan boʻlib, bunda tomonlar nisbati 16:9,5 ni tashkil etadi.
Rekord darajadagi ekran va yupqa рамкаlarSmartfon dizaynining asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning ekran-korpus nisbati hisoblanadi. Manbaga koʻra, mazkur koʻrsatkich rekord darajadagi 96,1 foizga teng. Bunda ekran atrofidagi qora рамka qalinligi barcha toʻrt tarafdan atigi 1,05 millimetrni tashkil etib, foydalanish jarayonida toʻliq cheksizlik effektini taqdim etadi.
Shuningdek, shunchalik yupqa korpus ichiga ulkan quvvat manbai joylashtirilgani mutaxassislarning eʼtirofiga sazovor boʻldi. Pura X View 7000 mA•ch sigʻimli bardoshli akkumulyator bilan taʼminlangan. Shunga qaramay, smartfon korpusining qalinligi atigi 6,68 millimetrni, umumiy ogʻirligi esa 201 grammni tashkil qiladi.
Dasturiy taʼminot va xotira imkoniyatlariQurilma Huawei kompaniyasining xususiy operatsion tizimi — HarmonyOS 7 boshqaruvi ostida ishlaydi. Bu esa interfeysning yuqori tezlikda ishlashi hamda ekotizim qurilmalari bilan oʻzaro mukammal integratsiyani taʼminlaydi. Foydalanuvchilarga maʼlumotlarni saqlash uchun keng imkoniyatlar berilib, qurilmaning maksimal ichki xotirasi hajmi 1 TB gacha yetadi.
Hozirgi kunda ixbt.com xabariga asosan, yangi flagman uch xil xotira konfiguratsiyasi hamda toʻrt xil rang variantida oldindan buyurtma berish uchun ochiq holatda turibdi. Savdolarning rasmiy boshlanish kuni Huawei kompaniyasi smartfonga oid qolgan texnik tavsilotlar va uning aniq narxlarini toʻliq oshkor etishi kutilmoqda.
…