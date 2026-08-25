«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili bor haqiqatni tan oldi

·62·Sport
«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili bor haqiqatni tan oldi

UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili hamda sobiq chempion Pyotr Yan o‘rtasidagi trilogiya oldidan gruziyalik jangchining shov-shuvli iqrori, 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi UFC 333 turnirida kutilayotgan hal qiluvchi 3-jang tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:

«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili Pyotr Yan bilan trilogiya oldidan bor haqiqatni tan oldi!

UFC oktagonidagi eng prinsipial va murosasiz qarama-qarshiliklardan biri o‘zining hal qiluvchi kulminatsion nuqtasiga yaqinlashmoqda. Sobiq chempion Merab Dvalishvili rossiyalik azaliy raqibi Pyotr Yan bilan bo‘lib o‘tadigan uchinchi jang oldidan kutilmagan va ochiq iqror bilan chiqish qildi.

Gruziyalik jangchi o‘tgan to‘qnashuvda qattiq zarbalar ostida qolganini yashirmadi va bu safar revansh olish uchun butunlay boshqacha strategiya qo‘llashini ma’lum qildi.

«Bunday xato takrorlanmaydi»: Merabning bayonoti

Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi o‘tkazilgan so‘nggi jangdagi qiyinchiliklarni eslab, ochiq baho berdi:

«O‘tgan safar Pyotr Yan meni deyarli o‘lgudek qilib do‘pposlagandi. Shuning uchun bu safar bunday holat takrorlanmasligi uchun bor kuchim bilan harakat qilaman», — dedi Dvalishvili.

Ushbu bayonot jangchining bo‘lajak trilogiyaga qanchalik jiddiy va ehtiyotkorlik bilan tayyorgarlik ko‘rayotganidan dalolat beradi.

1-1: Abu-Dabidagi hal qiluvchi trilogiya

Ikki yulduz o‘rtasidagi hisob-kitob hozirgacha durang ko‘rinishida qolmoqda:

  • 2023 yil (Ilk to‘qnashuv): Merab Dvalishvili rekord darajadagi teykdaunlar va to‘xtovsiz bosim evaziga hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan edi;

  • 2025 yil (Ikkinchi jang): Pyotr Yan taktik jihatdan mukammal jang namoyish etib, revansh jangida ishonchli g‘alabaga erishdi va hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 2026 yil 24 oktyabr (Trilogiya): Uchinchi va yakuniy jang Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida o‘tkaziladigan UFC 333 turnirining markaziy voqealaridan biri bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi