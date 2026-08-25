26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 26 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 39,55 so‘mga arzonlab, 11 778,52 so‘mga tushdi.
• Yevro 54,39 so‘mga arzonlab, 13 733,75 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 2,73 so‘mga arzonlab, 138,96 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 61,01 so‘mga arzonlab, 16 057,66 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,34 so‘mga arzonlab, 73,96 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 62,11 so‘mga arzonlab, 14 671,80 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 5,1 so‘mga arzonlab, 1 752,81 so‘mga tushdi.
…