Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandi

·0·Sport
Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandi

Yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda, Yevropaning grand klublari oʻz tarkibini kuchaytirish harakatini jadal davom ettirmoqda. Goal.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Jek Grilish xizmatiga qiziqish bildirmoqda va ingliz jamoasiga 15 million yevro miqdorida taklif yuborishni oʻylamoqda. 1995 yilda tugʻilgan futbolchining taqdiri transfer bozorining eng qizgʻin mavzusiga aylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq futbolchi ijara asosida toʻp surgan Everton uning transferidan butunlay voz kechgani maʼlum boʻldi. Grilish oʻtgan mavsum boshida Liverpul shahri jamoasida ajoyib oʻyin koʻrsatib, dastlabki 22 ta uchrashuvda 2 ta gol urgan va 6 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Hatto u Angliya Premer-ligasida oyning eng yaxshi futbolchisi sovrinini ham qoʻlga kiritgandi. Biroq mavsum oxirida olgan ogʻir oyogʻi jarohatidan keyin maydondan tashqaridagi xatti-harakatlari bosh murabbiy Devid Moyesning eʼtirozlariga sabab boʻlgan.

Transfer narxi va shartnoma holati

Futbolchining Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi kelasi yili yakuniga yetishi uning transfer narxiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Soʻnggi haftalarda futbolchining narxi keskin tushib ketgan boʻlsa-da, Milan klubi uni 10 million funt sterlingdan kamroq summaga sotib olishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Liverpul jamoasi ham 30 yoshli yarim himoyachining transferiga toʻliq ishonch bildirmayapti va ular bu gʻoyadan asta-sekin uzoqlashmoqda.

Italiya grandi bosh murabbiyi Ruben Amorim transfer oynasi yopilishiga qadar chap qanotda harakat qila oladigan hujumkor yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda. Bu transfer Rafael Leaning ehtimoliy ketishi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Hozircha Milan klubi talab qilinayotgan narxni 10-15 million yevro oraligʻiga tushirish boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda.

Jek Grilishning kelajagi qanday kechadi

Joriy mavsum boshidan buyon Jek Grilish Manchester Siti tarkibidagi barcha rasmiy oʻyinlarda maydonga tushdi. Jumladan, u yakshanba kuni Bornmutga qarshi kechgan va 2:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib, 14 daqiqa harakat qildi. Shunga qaramay, uning klubda qolib, murabbiy Enzo Maresca qoʻl ostida raqobatbardosh kurashni davom ettirishi yoki A Seriyaga yoʻl olishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida ingliz futbolchisining qaysi jamoani tanlashi katta qiziqish uygʻotmoqda. Hozircha barcha tomonlar futbolchining narxi va shartnoma shartlari boʻyicha yakuniy qarorga kelishishga harakat qilmoqda. Grilish uchun Italiya chempionatiga oʻtish faoliyatidagi yangi va muhim bosqichga aylanishi mumkin.

Jek GrilishMilanManchester SitiTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Jek Grilish transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdiBugun, 17:15Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi