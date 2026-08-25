Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandi
Yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda, Yevropaning grand klublari oʻz tarkibini kuchaytirish harakatini jadal davom ettirmoqda. Goal.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Jek Grilish xizmatiga qiziqish bildirmoqda va ingliz jamoasiga 15 million yevro miqdorida taklif yuborishni oʻylamoqda. 1995 yilda tugʻilgan futbolchining taqdiri transfer bozorining eng qizgʻin mavzusiga aylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avvalroq futbolchi ijara asosida toʻp surgan Everton uning transferidan butunlay voz kechgani maʼlum boʻldi. Grilish oʻtgan mavsum boshida Liverpul shahri jamoasida ajoyib oʻyin koʻrsatib, dastlabki 22 ta uchrashuvda 2 ta gol urgan va 6 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Hatto u Angliya Premer-ligasida oyning eng yaxshi futbolchisi sovrinini ham qoʻlga kiritgandi. Biroq mavsum oxirida olgan ogʻir oyogʻi jarohatidan keyin maydondan tashqaridagi xatti-harakatlari bosh murabbiy Devid Moyesning eʼtirozlariga sabab boʻlgan.
Transfer narxi va shartnoma holatiFutbolchining Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi kelasi yili yakuniga yetishi uning transfer narxiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Soʻnggi haftalarda futbolchining narxi keskin tushib ketgan boʻlsa-da, Milan klubi uni 10 million funt sterlingdan kamroq summaga sotib olishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Liverpul jamoasi ham 30 yoshli yarim himoyachining transferiga toʻliq ishonch bildirmayapti va ular bu gʻoyadan asta-sekin uzoqlashmoqda.
Italiya grandi bosh murabbiyi Ruben Amorim transfer oynasi yopilishiga qadar chap qanotda harakat qila oladigan hujumkor yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda. Bu transfer Rafael Leaning ehtimoliy ketishi bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Hozircha Milan klubi talab qilinayotgan narxni 10-15 million yevro oraligʻiga tushirish boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda.
Jek Grilishning kelajagi qanday kechadiJoriy mavsum boshidan buyon Jek Grilish Manchester Siti tarkibidagi barcha rasmiy oʻyinlarda maydonga tushdi. Jumladan, u yakshanba kuni Bornmutga qarshi kechgan va 2:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib, 14 daqiqa harakat qildi. Shunga qaramay, uning klubda qolib, murabbiy Enzo Maresca qoʻl ostida raqobatbardosh kurashni davom ettirishi yoki A Seriyaga yoʻl olishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida ingliz futbolchisining qaysi jamoani tanlashi katta qiziqish uygʻotmoqda. Hozircha barcha tomonlar futbolchining narxi va shartnoma shartlari boʻyicha yakuniy qarorga kelishishga harakat qilmoqda. Grilish uchun Italiya chempionatiga oʻtish faoliyatidagi yangi va muhim bosqichga aylanishi mumkin.
…