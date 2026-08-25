Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?

·2·Iqtisodiyot
Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?

O‘zbekiston bank tizimida aholining bo‘sh pul mablag‘larini milliy valyutada saqlash va ko‘paytirish bo‘yicha raqobat kuchaymoqda. 2026 yil avgust oyi holatiga ko‘ra, mamlakatda faoliyat yuritayotgan 34 ta tijorat bankidan 28 tasi milliy valyutadagi omonatlarni taklif etmoqda.

Bozordagi yillik daromadlilik stavkalari muddat va shartlarga qarab 14% dan 23% gacha o‘zgarib turadi. Aksariyat yirik banklarda stavkalar yillik 16–19% oralig‘ida saqlanib qolayotgan bir paytda, ayrim banklar rekord darajadagi daromadni va’da qilmoqda.

Eng yuqori daromad taklif qilayotgan banklar

Hozirgi kunda milliy valyutada eng yuqori foiz taklif etayotgan moliya muassasalari:

  • «Tayanch Bank» — yillik 23%: Muddati 24 oy, boshlang‘ich badal miqdori 100 ming so‘mdan boshlanadi. Belgilangan minimal qoldiqni saqlagan holda hisobni to‘ldirish va mablag‘ni qisman yechib olish imkoniyati mavjud;

  • «AVO Bank» — yillik 22%: Muddati 12 oy, minimal summa 1 million so‘m. Omonatni to‘ldirish va qisman yechib olishga ruxsat beriladi;

  • Yillik 20% lik takliflar: Hayot Bank, Apex Bank, TBC Bank, Anorbank, Poytaxt Bank, Garant Bank va Ipak Yo‘li Bank kabi qator banklar 20% atrofidagi qulay shartlarni taqdim etmoqda.

Raqamlarda hisob-kitob: 100 million so‘m qancha daromad keltiradi?

Foiz stavkalari orasidagi tafovut yakuniy foydada sezilarli aks etadi:

  • 23% stavkada: 100 million so‘m joylashtirilganda, yillik sof daromad taxminan 23 million so‘mni tashkil etadi;

  • 18% stavkada: Xuddi shu summa yiliga taxminan 18 million so‘m keltiradi;

  • Yillik farq: Foiz stavkalaridagi 5 foizlik farq yiliga naqd 5 million so‘m qo‘shimcha daromad demakdir.

Faqat yuqori foizga aldanmang: Omonat ochishdagi 3 ta muhim qoida

Moliyaviy ekspertlar omonat tanlashda faqatgina raqamlarga qarab qaror qabul qilmaslikni tavsiya etadi. Shartnoma imzolashdan oldin quyidagi 3 ta bandni diqqat bilan tekshirish shart:

  • Hisobni to‘ldirish imkoniyati: Omonat muddati davomida unga qo‘shimcha mablag‘ kiritish mumkinmi?

  • Qisman yechib olish sharti: Favqulodda vaziyatlarda foizlarni yo‘qotmasdan pulning bir qismini olish huquqi bor-yo‘qligi;

  • Muddatidan oldin yopish oqibatlari: Ko‘pgina banklarda mablag‘ muddatidan oldin qaytarib olinsa, stavka qayta hisob-kitob qilinadi va avval to‘lab berilgan foizlar asosiy omonat summasidan ushlab qolinadi.

Agar jamg‘arma yaqin orada kerak bo‘lib qolish ehtimoli bo‘lsa, shartlarning moslashuvchanligi (pulni erkin yechish va to‘ldirish) qo‘shimcha 1-2 foizlik yuqori stavkadan ko‘ra muhimroq va xavfsizroqdir. Bank tariflari o‘zgarib turishi sababli, yakuniy qarordan oldin dolzarb shartlarni bevosita bankning rasmiy ilovasi yoki filialida qayta tekshirish maqsadga muvofiq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdiBugun, 16:2326 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:0125 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4920 ming xonadonga yetgulik tok: Bo‘stonliqda yangi shamol stansiyasi ish boshladi20 ming xonadonga yetgulik tok: Bo‘stonliqda yangi shamol stansiyasi ish boshladiKecha, 15:07Raqamli so‘m muomalaga chiqariladimi? Markaziy bank raisi muhim qadamni e’lon qildiRaqamli so‘m muomalaga chiqariladimi? Markaziy bank raisi muhim qadamni e’lon qildiKecha, 14:5825 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda25 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
25 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda