Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?

·27·Dunyo
Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?

Ukraina Qurolli kuchlari Rossiyaning janubiy hududlaridagi strategik neftni qayta ishlash infratuzilmasiga uchuvchisiz uchadigan apparatlar (dronlar) orqali ketma-ket kuchli zarbalar berdi. Hujumning asosiy nishonlari sifatida Krasnodar o‘lkasidagi Afip hamda Rostov viloyatidagi Novoshaxtinsk neftni qayta ishlash zavodlari qayd etildi.

Ushbu zarbalar oqibatida yirik sanoat obyektlarida yong‘inlar kelib chiqqan, korxonalar ishi to‘xtatilgan, shuningdek, tinch aholi orasida qurbonlar va jarohatlanganlar borligi ma’lum qilindi.

Afip NQZ: 2026 yildagi beshinchi hujum va qurbonlar

Krasnodar o‘lkasining Severskiy tumanidagi yirik neftni qayta ishlash zavodi yana dronlar nishoniga aylandi:

  • Ketma-ket zarbalar tarixi: Ukrainaning «Exilenova+», «Supernova» monitoring guruhlari va «Astra» nashriga ko‘ra, Afip NQZ 2026 yil boshidan buyon beshinchi marta hujumga uchramoqda (bungacha 21 yanvar, 14 mart, 11 iyun va 14 iyul kunlari ham zarbalar berilgan edi);

  • Talafotlar va qurbonlar: O‘lka gubernatori Veniamin Kondratevning ma’lum qilishicha, urib tushirilgan dron parchalari Afipskaya temiryo‘l stansiyasiga tushgan. Neftni qayta ishlash korxonasi hududida kuchli yong‘in boshlangan. Hodisa oqibatida 2 kishi halok bo‘lgan, yana 2 kishi og‘ir tan jarohati olgan;

  • Aholi punktidagi vayronagarchilik: Afipskiy posyolkasida kamida 10 ta xususiy turar joy binosiga jiddiy zarar yetgan.

Novoshaxtinsk NQZ o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi

Rostov viloyatiga uyushtirilgan hujum ko‘lami yanada kengroq bo‘ldi:

  • 30 ta dron hujumi: Viloyat gubernatori Yuriy Slyusar ma’lumotiga ko‘ra, hududga taxminan 30 ta dron bilan hujum qilingan. Gukovo, Kamensk-Shaxtinskiy, Novoshaxtinsk shaharlari hamda yon-atrofdagi tumanlarda portlashlar qayd etilgan;

  • Zavod ishi to‘xtatildi: Zarbalar natijasida Novoshaxtinsk neftni qayta ishlash zavodi uskunalari shikastlangan va yetkazilgan jiddiy zarar sababli korxona o‘z faoliyatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘lgan;

  • O‘rmon va dala yong‘inlari: Dronlar qulashi sababli Kamensk tumanida 4,5 gektar o‘rmon hududida va Krasnosulinsk tumanida quruq o‘tloqlarda keng ko‘lamli yong‘inlar yuzaga kelgan;

  • RF Mudofaa vazirligi bayonoti: Rossiya Mudofaa vazirligi tun davomida Rossiya hududlari, anneksiya qilingan Qrim hamda Qora va Azov dengizlari akvatoriyasi uzra jami 148 ta havo nishoni yo‘q qilinganini e’lon qildi.

Uzoq Sharqdagi Sinopec va SIBUR loyihasida ham yong‘in

Rossiyaning janubidagi portlashlar fonida Uzoq Sharqda — Amur viloyatida qurilayotgan ulkan Amur gaz-kimyo majmuasida ham favqulodda holat yuz berdi.

«Astra» xabariga ko‘ra, Rossiyaning «SIBUR» hamda Xitoyning «Sinopec» kompaniyalari tomonidan bunyod etilayotgan va kelajakda dunyoning eng yirik polimer ishlab chiqaruvchisiga aylanishi kutilayotgan ushbu gigant zavodda xavfsizlikni ta’minlash maqsadida sozlash jarayonidagi uskunalar zudlik bilan to‘xtatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldi7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldiBugun, 11:14Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaOkean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaBugun, 11:08MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)Bugun, 07:17Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Bugun, 07:12Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Bugun, 06:58G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi