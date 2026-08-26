Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?
Ukraina Qurolli kuchlari Rossiyaning janubiy hududlaridagi strategik neftni qayta ishlash infratuzilmasiga uchuvchisiz uchadigan apparatlar (dronlar) orqali ketma-ket kuchli zarbalar berdi. Hujumning asosiy nishonlari sifatida Krasnodar o‘lkasidagi Afip hamda Rostov viloyatidagi Novoshaxtinsk neftni qayta ishlash zavodlari qayd etildi.
Ushbu zarbalar oqibatida yirik sanoat obyektlarida yong‘inlar kelib chiqqan, korxonalar ishi to‘xtatilgan, shuningdek, tinch aholi orasida qurbonlar va jarohatlanganlar borligi ma’lum qilindi.
Afip NQZ: 2026 yildagi beshinchi hujum va qurbonlar
Krasnodar o‘lkasining Severskiy tumanidagi yirik neftni qayta ishlash zavodi yana dronlar nishoniga aylandi:
Ketma-ket zarbalar tarixi: Ukrainaning «Exilenova+», «Supernova» monitoring guruhlari va «Astra» nashriga ko‘ra, Afip NQZ 2026 yil boshidan buyon beshinchi marta hujumga uchramoqda (bungacha 21 yanvar, 14 mart, 11 iyun va 14 iyul kunlari ham zarbalar berilgan edi);
Talafotlar va qurbonlar: O‘lka gubernatori Veniamin Kondratevning ma’lum qilishicha, urib tushirilgan dron parchalari Afipskaya temiryo‘l stansiyasiga tushgan. Neftni qayta ishlash korxonasi hududida kuchli yong‘in boshlangan. Hodisa oqibatida 2 kishi halok bo‘lgan, yana 2 kishi og‘ir tan jarohati olgan;
Aholi punktidagi vayronagarchilik: Afipskiy posyolkasida kamida 10 ta xususiy turar joy binosiga jiddiy zarar yetgan.
Novoshaxtinsk NQZ o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi
Rostov viloyatiga uyushtirilgan hujum ko‘lami yanada kengroq bo‘ldi:
30 ta dron hujumi: Viloyat gubernatori Yuriy Slyusar ma’lumotiga ko‘ra, hududga taxminan 30 ta dron bilan hujum qilingan. Gukovo, Kamensk-Shaxtinskiy, Novoshaxtinsk shaharlari hamda yon-atrofdagi tumanlarda portlashlar qayd etilgan;
Zavod ishi to‘xtatildi: Zarbalar natijasida Novoshaxtinsk neftni qayta ishlash zavodi uskunalari shikastlangan va yetkazilgan jiddiy zarar sababli korxona o‘z faoliyatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘lgan;
O‘rmon va dala yong‘inlari: Dronlar qulashi sababli Kamensk tumanida 4,5 gektar o‘rmon hududida va Krasnosulinsk tumanida quruq o‘tloqlarda keng ko‘lamli yong‘inlar yuzaga kelgan;
RF Mudofaa vazirligi bayonoti: Rossiya Mudofaa vazirligi tun davomida Rossiya hududlari, anneksiya qilingan Qrim hamda Qora va Azov dengizlari akvatoriyasi uzra jami 148 ta havo nishoni yo‘q qilinganini e’lon qildi.
Uzoq Sharqdagi Sinopec va SIBUR loyihasida ham yong‘in
Rossiyaning janubidagi portlashlar fonida Uzoq Sharqda — Amur viloyatida qurilayotgan ulkan Amur gaz-kimyo majmuasida ham favqulodda holat yuz berdi.
«Astra» xabariga ko‘ra, Rossiyaning «SIBUR» hamda Xitoyning «Sinopec» kompaniyalari tomonidan bunyod etilayotgan va kelajakda dunyoning eng yirik polimer ishlab chiqaruvchisiga aylanishi kutilayotgan ushbu gigant zavodda xavfsizlikni ta’minlash maqsadida sozlash jarayonidagi uskunalar zudlik bilan to‘xtatilgan.
…