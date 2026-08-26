Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!

·23·O‘zbekiston
Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!

O‘zbekistonda mahallalarda osoyishtalikni ta’minlash va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga mas’ul bo‘lgan profilaktika inspektorlarining huquqiy maqomini tubdan mustahkamlovchi muhim hujjat qabul qilinmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 25 avgust kuni «Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorining maqomi to‘g‘risida»gi qonun loyihasini birinchi o‘qishda konseptual jihatdan ma’qulladi.

Mazkur qonun loyihasi profilaktika inspektorlarining maqomi, aniq vazifalari, huquq va majburiyatlari, kasbiy javobgarligi hamda xizmat o‘tash tartibini ilk bor yagona qonun darajasida mustahkamlab qo‘ymoqda.

Majburiy mehnat va ortiqcha topshiriqlarga qat’iy taqiq

Yangi hujjatda inspektorlarning mustaqilligi va bevosita o‘z xizmat vazifalariga e’tibor qaratishi uchun muhim cheklovlar belgilanmoqda:

  • Kasbiy faoliyatga asossiz aralashuv taqiqlanadi: Inspektorlarni o‘z xizmat vakolatiga kirmaydigan begona ishlarga, majlislarga yoki turli jamoatchilik yumushlariga jalb qilish qat’iyan man etiladi;

  • Qo‘shimcha yuklamalar cheklanadi: Xodimlarga qonunda ko‘rsatilmagan ortiqcha vazifalarni yuklashga chek qo‘yiladi.

Aholi oldida hisobdorlik va «ishonchsizlik tashabbusi»

Qonun loyihasi nafaqat inspektorlar huquqlarini himoya qiladi, balki ularning mahalla ahli oldidagi mas’uliyatini ham keskin oshiradi:

  • Har chorakdagi hisobot: Profilaktika inspektori har uch oyda (choraklarda) o‘z xizmat hududida amalga oshirilgan ishlar va xavfsizlik holati yuzasidan bevosita fuqarolar va jamoatchilik oldida ochiq hisobot beradi;

  • «Ishonchsizlik tashabbusi» mexanizmi: Agar xodim o‘z vazifasini lozim darajada bajarmasa yoki aholi noroziligini keltirib chiqarsa, mahalla ahli uning faoliyatiga nisbatan rasmiy tarzda «ishonchsizlik tashabbusi»ni bildirish huquqiga ega bo‘ladi.

Ijtimoiy kafolatlar va munosib mehnat sharoitlari

Huquqbuzarliklar profilaktikasini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida inspektorlarga keng ko‘lamli ijtimoiy va huquqiy himoya choralari taqdim etilmoqda:

  • Sha’n va qadr-qimmat himoyasi: Xodimning xizmat faoliyati bilan bog‘liq sha’ni davlat tomonidan qat’iy himoya qilinadi;

  • Mehnatga munosib haq va uy-joy: Inspektorlarning xizmat va yashash sharoitlarini yaxshilash, ularni uy-joy bilan ta’minlash hamda samarali ishlagan xodimlarni muntazam moddiy rag‘batlantirishning aniq mexanizmlari joriy etiladi.

Parlament deputatlarining ta’kidlashicha, ushbu qonunning kuchga kirishi mahallalarda «Xavfsiz hudud» tamoyilini to‘liq ro‘yobga chiqarish va fuqarolarning huquq-tartibot organlariga bo‘lgan ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!Kecha, 22:03Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiKecha, 17:03Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganKecha, 12:15Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiKecha, 11:04Yashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiYashnobod va Mirzo Ulug‘bekda qisqa muddatli elektr uzilishi bo‘ldiKecha, 10:03Shavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiShavkat Mirziyoyev Trampga o‘zbek milliy ayvonlaridan birini sovg‘a qildiKecha, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi