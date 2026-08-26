Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!
O‘zbekistonda mahallalarda osoyishtalikni ta’minlash va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga mas’ul bo‘lgan profilaktika inspektorlarining huquqiy maqomini tubdan mustahkamlovchi muhim hujjat qabul qilinmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 25 avgust kuni «Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorining maqomi to‘g‘risida»gi qonun loyihasini birinchi o‘qishda konseptual jihatdan ma’qulladi.
Mazkur qonun loyihasi profilaktika inspektorlarining maqomi, aniq vazifalari, huquq va majburiyatlari, kasbiy javobgarligi hamda xizmat o‘tash tartibini ilk bor yagona qonun darajasida mustahkamlab qo‘ymoqda.
Majburiy mehnat va ortiqcha topshiriqlarga qat’iy taqiq
Yangi hujjatda inspektorlarning mustaqilligi va bevosita o‘z xizmat vazifalariga e’tibor qaratishi uchun muhim cheklovlar belgilanmoqda:
Kasbiy faoliyatga asossiz aralashuv taqiqlanadi: Inspektorlarni o‘z xizmat vakolatiga kirmaydigan begona ishlarga, majlislarga yoki turli jamoatchilik yumushlariga jalb qilish qat’iyan man etiladi;
Qo‘shimcha yuklamalar cheklanadi: Xodimlarga qonunda ko‘rsatilmagan ortiqcha vazifalarni yuklashga chek qo‘yiladi.
Aholi oldida hisobdorlik va «ishonchsizlik tashabbusi»
Qonun loyihasi nafaqat inspektorlar huquqlarini himoya qiladi, balki ularning mahalla ahli oldidagi mas’uliyatini ham keskin oshiradi:
Har chorakdagi hisobot: Profilaktika inspektori har uch oyda (choraklarda) o‘z xizmat hududida amalga oshirilgan ishlar va xavfsizlik holati yuzasidan bevosita fuqarolar va jamoatchilik oldida ochiq hisobot beradi;
«Ishonchsizlik tashabbusi» mexanizmi: Agar xodim o‘z vazifasini lozim darajada bajarmasa yoki aholi noroziligini keltirib chiqarsa, mahalla ahli uning faoliyatiga nisbatan rasmiy tarzda «ishonchsizlik tashabbusi»ni bildirish huquqiga ega bo‘ladi.
Ijtimoiy kafolatlar va munosib mehnat sharoitlari
Huquqbuzarliklar profilaktikasini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida inspektorlarga keng ko‘lamli ijtimoiy va huquqiy himoya choralari taqdim etilmoqda:
Sha’n va qadr-qimmat himoyasi: Xodimning xizmat faoliyati bilan bog‘liq sha’ni davlat tomonidan qat’iy himoya qilinadi;
Mehnatga munosib haq va uy-joy: Inspektorlarning xizmat va yashash sharoitlarini yaxshilash, ularni uy-joy bilan ta’minlash hamda samarali ishlagan xodimlarni muntazam moddiy rag‘batlantirishning aniq mexanizmlari joriy etiladi.
Parlament deputatlarining ta’kidlashicha, ushbu qonunning kuchga kirishi mahallalarda «Xavfsiz hudud» tamoyilini to‘liq ro‘yobga chiqarish va fuqarolarning huquq-tartibot organlariga bo‘lgan ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.
…