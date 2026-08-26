Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!

·27·Sport
Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!

Erkin kurash bo‘yicha dunyoning eng sovrindor va nomdor sportchilaridan biri, 2012 yilgi London Olimpiadasi g‘olibi Jordan Barrouz UFC chempioni Islam Maxachev bilan kurash bo‘yicha bellashishga tayyorligini bildirdi. 38 yoshli amerikalik polvon mashhur MMA jurnalisti Ariel Xelvaniga bergan bayonotida rossiyalik chempionning parterdagi harakatlarini tahlil qilib, kurash gilamida unga hech qanday imkoniyat qoldirmasligini aytdi.

Barrouzning ta’kidlashicha, Maxachevning so‘nggi jangida oyoqqa tashlanish bo‘yicha ko‘rsatgan uslubi sof kurashda mutlaqo ish bermaydi.

«Machado buyuk kurashchi emas»: Barrouz Maxachevning xatosini ko‘rsatib berdi

Amerikalik erkin kurash yulduzi Islam Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasida kechgan UFC chempionlik bahsini diqqat bilan kuzatganini ochiqladi:

«Men Maxachevning Gerri bilan jangini tomosha qildim. Islam bir necha bor bitta oyoqqa hujum qilganida, Yen qanday qilib himoyalanganini ko‘rdim. Machado buyuk kurashchi emas. Agar Islam mening oyog‘imga xuddi shunday tashlansa, men uni havoda „uchirib“ yuboraman. Bu juda qiziq bo‘lardi. Ammo kurash va MMA — bular butunlay ikki xil sport. Men aralash jang san’atini hurmat qilaman, shuning uchun ham oktagonda jang qilmayman», — dedi Barrouz.

Erkin kurash afsonasi: Barrouzning sportdagi rekordi

Jordan Barrouz — dunyo erkin kurash tarixidagi eng kuchli va titullarga boy sportchilardan biri hisoblanadi:

  • London-2012: 74 kg gacha bo‘lgan vazn toifasida Olimpiya o‘yinlari chempioni;

  • 6 karra jahon chempioni: U 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 va 2022 yillardagi jahon chempionatlarida tengsiz deb topilib, oltin medallarni qo‘lga kiritgan;

  • 3 ta Jahon chempionati bronzasi: Faoliyati davomida yana uch bor jahon musobaqalari shohsupasiga ko‘tarilgan.

Aralash jang san’atida kurash bazasi bilan dong taratgan va raqiblarini parterda yakson qilib kelayotgan Islam Maxachevga qarshi Barrouzning gilamdagi chaqirig‘i butun sport jamoatchiligida ulkan qiziqish uyg‘otmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 12:31529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?Bugun, 11:420:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)Bugun, 11:31Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Bugun, 11:15Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Bugun, 11:10«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi