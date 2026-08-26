1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?
O‘zbekistonda 2026 yil 1 sentyabrdan e’tiboran aholi daromadlari va ijtimoiy to‘lovlar miqdorida navbatdagi muhim o‘zgarishlar kuchga kiradi. Prezidentning «Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida»gi PF–115-son farmoniga muvofiq, budjet tashkilotlari xodimlarining maoshlari hamda oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari talabalarining stipendiyalari 7 foizga ko‘tariladi.
Mazkur farmon aholining real daromadlarini oshirish va ijtimoiy himoyani mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, bir qator asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni ham yangilaydi.
1 sentyabrdan nimalar va qanchaga oshadi?
Kuzning ilk kunidan boshlab amalda bo‘ladigan asosiy ko‘rsatkichlar quyidagicha belgilandi:
Budjet tashkilotlari ish haqi: Barcha budjet muassasalari xodimlarining lavozim maoshlari 7 foizga ko‘payadi;
Stipendiyalar: Talabalarga to‘lanadigan barcha turdagi stipendiyalar miqdori ham 7 foizga oshiriladi;
Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori (MHEKM): Amaldagi 1 mln 271 ming so‘mdan 1 mln 360 ming so‘mga yetkaziladi;
Bazaviy hisoblash miqdori (BHM): Amaldagi 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga ko‘tariladi.
Muhim eslatma: Bazaviy hisoblash miqdori (BHM)ning 440 ming so‘m etib belgilanishi qonunchilikka muvofiq davlat bojlari, litsenziya yig‘imlari, yo‘l harakati va boshqa ma’muriy jarimalar hamda ayrim turdagi davlat xizmatlari to‘lovlarining qayta hisob-kitob qilinishiga olib keladi.
Pensiya va nafaqalar: 1 iyuldagi o‘zgarishlar
Farmon talablariga ko‘ra, ijtimoiy nafaqa va pensiyalarni oshirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilib, ularning yangi miqdorlari 2026 yil 1 iyuldan boshlab 7 foizga oshirilgan edi:
Yoshga doir eng kam pensiya: Oyiga 983 ming so‘m;
Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori: Oyiga 1 mln 83 ming so‘m;
Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori: 504 ming so‘m.
Ushbu oshirishlar bilan bog‘liq barcha qo‘shimcha xarajatlar Davlat budjeti hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan to‘liq moliyalashtiriladi.
…