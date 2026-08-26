1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?

·38·Jamiyat
1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?

O‘zbekistonda 2026 yil 1 sentyabrdan e’tiboran aholi daromadlari va ijtimoiy to‘lovlar miqdorida navbatdagi muhim o‘zgarishlar kuchga kiradi. Prezidentning «Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida»gi PF–115-son farmoniga muvofiq, budjet tashkilotlari xodimlarining maoshlari hamda oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalari talabalarining stipendiyalari 7 foizga ko‘tariladi.

Mazkur farmon aholining real daromadlarini oshirish va ijtimoiy himoyani mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, bir qator asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni ham yangilaydi.

1 sentyabrdan nimalar va qanchaga oshadi?

Kuzning ilk kunidan boshlab amalda bo‘ladigan asosiy ko‘rsatkichlar quyidagicha belgilandi:

  • Budjet tashkilotlari ish haqi: Barcha budjet muassasalari xodimlarining lavozim maoshlari 7 foizga ko‘payadi;

  • Stipendiyalar: Talabalarga to‘lanadigan barcha turdagi stipendiyalar miqdori ham 7 foizga oshiriladi;

  • Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori (MHEKM): Amaldagi 1 mln 271 ming so‘mdan 1 mln 360 ming so‘mga yetkaziladi;

  • Bazaviy hisoblash miqdori (BHM): Amaldagi 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga ko‘tariladi.

Muhim eslatma: Bazaviy hisoblash miqdori (BHM)ning 440 ming so‘m etib belgilanishi qonunchilikka muvofiq davlat bojlari, litsenziya yig‘imlari, yo‘l harakati va boshqa ma’muriy jarimalar hamda ayrim turdagi davlat xizmatlari to‘lovlarining qayta hisob-kitob qilinishiga olib keladi.

Pensiya va nafaqalar: 1 iyuldagi o‘zgarishlar

Farmon talablariga ko‘ra, ijtimoiy nafaqa va pensiyalarni oshirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilib, ularning yangi miqdorlari 2026 yil 1 iyuldan boshlab 7 foizga oshirilgan edi:

  • Yoshga doir eng kam pensiya: Oyiga 983 ming so‘m;

  • Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori: Oyiga 1 mln 83 ming so‘m;

  • Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori: 504 ming so‘m.

Ushbu oshirishlar bilan bog‘liq barcha qo‘shimcha xarajatlar Davlat budjeti hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan to‘liq moliyalashtiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiIIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiBugun, 10:1626 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladi26 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 09:2608:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?Bugun, 07:04Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Bugun, 06:54To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 05:25O‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladiO‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladiBugun, 05:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi