529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?

·37·Sport
529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?

Joriy yilning 28–30 avgust kunlari Shveysariyaning Lozanna shahrida dzyudo bo‘yicha dunyoning eng nufuzli musobaqalaridan biri — «Lausanne Grand Slam 2026» turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu nufuzli musobaqada 5 qit’aning 78 davlatidan kelgan jami 529 nafar (315 erkak va 214 ayol) sara polvon 14 ta vazn toifasida medallar uchun kurash olib boradi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi mazkur jahon miqyosidagi sinovda munosib ishtirok etish uchun Shveysariyaga jo‘nab ketdi.

O‘zbekiston termasida yangi davr: Lasha Gujejianining ilk rasmiy sinovi

Mazkur turnir O‘zbekiston dzyudosi uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Erkaklar terma jamoasiga yangi bosh murabbiy etib tayinlangan gruziyalik mashhur mutaxassis Lasha Gujejiani ilk bor milliy jamoamiz ustozi sifatida tatami yonida turadi.

Lasha Gujejianining murabbiylik yo‘lidagi ulkan yutuqlari:

  • Olimpiya o‘yinlaridagi muvaffaqiyat: U 2020 yil dekabridan 2026 yil iyuliga qadar Gruziya terma jamoasini boshqarib, Tokio-2020 Olimpiadasida 1 ta oltin, 3 ta kumush, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlarida esa 1 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo‘lga kiritgan;

  • Jahon chempionligi: 2025 yilda uning qo‘l ostidagi Gruziya jamoasi jahon chempionatining jamoaviy bahslarida oltin medalni qo‘lga kiritib, tarixiy natija ko‘rsatgan;

  • Shaxsiy sport tarixi: Sportchilik faoliyatida Lashaning o‘zi ikki karra jahon chempionati sovrindori bo‘lgan.

529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?

«Lausanne Grand Slam 2026» turnirida O‘zbekiston sharafini himoya qiluvchi to‘liq tarkib

Terma jamoa murabbiylar shtabi Lozanna tatamilari uchun tajribali va umidli dzyudochilardan iborat quyidagi tarkibni tanlab oldi:

Erkaklar terma jamoasi:

  • -60 kg: Samariddin Qo‘chqorov, Bahrom Boturov

  • -66 kg: Abdurahim Nutfulloyev, Azizbek Ortiqov

  • -81 kg: Arslonbek Tojiyev

  • -90 kg: Nurbek Murtazoyev, Umar Bozorov

  • -100 kg: Ernazar Sarsenbayev, To‘lqinbek Turdiyev

  • +100 kg: Muzaffarbek To‘raboyev

  • Murabbiylar: Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rahim Subhonov.

Ayollar terma jamoasi:

  • -48 kg: Laziza Haydarova, Ulbusin Hakimova

  • -52 kg: Sita Qadambayeva, So‘diyona Rafkatova

  • -63 kg: Marjona Nurulloyeva

  • -70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg: Barchinoy Qodirova, Marjona Ko‘chimova

  • +78 kg: Umida Nig‘matova, Irisxon Qurbonboyeva

  • Murabbiylar: Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulug‘bek Azizov.

529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?

Olimpiya va jahon chempionatlari sovrindori Muzaffarbek To‘raboyev boshliq milliy jamoamiz yangi bosh murabbiy qo‘l ostida Shveysariyada yuqori natijalar qayd etishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 12:31Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Bugun, 11:460:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)Bugun, 11:31Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Bugun, 11:15Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Bugun, 11:10«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi