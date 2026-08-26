529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?
Joriy yilning 28–30 avgust kunlari Shveysariyaning Lozanna shahrida dzyudo bo‘yicha dunyoning eng nufuzli musobaqalaridan biri — «Lausanne Grand Slam 2026» turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu nufuzli musobaqada 5 qit’aning 78 davlatidan kelgan jami 529 nafar (315 erkak va 214 ayol) sara polvon 14 ta vazn toifasida medallar uchun kurash olib boradi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi mazkur jahon miqyosidagi sinovda munosib ishtirok etish uchun Shveysariyaga jo‘nab ketdi.
O‘zbekiston termasida yangi davr: Lasha Gujejianining ilk rasmiy sinovi
Mazkur turnir O‘zbekiston dzyudosi uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Erkaklar terma jamoasiga yangi bosh murabbiy etib tayinlangan gruziyalik mashhur mutaxassis Lasha Gujejiani ilk bor milliy jamoamiz ustozi sifatida tatami yonida turadi.
Lasha Gujejianining murabbiylik yo‘lidagi ulkan yutuqlari:
Olimpiya o‘yinlaridagi muvaffaqiyat: U 2020 yil dekabridan 2026 yil iyuliga qadar Gruziya terma jamoasini boshqarib, Tokio-2020 Olimpiadasida 1 ta oltin, 3 ta kumush, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlarida esa 1 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo‘lga kiritgan;
Jahon chempionligi: 2025 yilda uning qo‘l ostidagi Gruziya jamoasi jahon chempionatining jamoaviy bahslarida oltin medalni qo‘lga kiritib, tarixiy natija ko‘rsatgan;
Shaxsiy sport tarixi: Sportchilik faoliyatida Lashaning o‘zi ikki karra jahon chempionati sovrindori bo‘lgan.
«Lausanne Grand Slam 2026» turnirida O‘zbekiston sharafini himoya qiluvchi to‘liq tarkib
Terma jamoa murabbiylar shtabi Lozanna tatamilari uchun tajribali va umidli dzyudochilardan iborat quyidagi tarkibni tanlab oldi:
Erkaklar terma jamoasi:
-60 kg: Samariddin Qo‘chqorov, Bahrom Boturov
-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev, Azizbek Ortiqov
-81 kg: Arslonbek Tojiyev
-90 kg: Nurbek Murtazoyev, Umar Bozorov
-100 kg: Ernazar Sarsenbayev, To‘lqinbek Turdiyev
+100 kg: Muzaffarbek To‘raboyev
Murabbiylar: Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rahim Subhonov.
Ayollar terma jamoasi:
-48 kg: Laziza Haydarova, Ulbusin Hakimova
-52 kg: Sita Qadambayeva, So‘diyona Rafkatova
-63 kg: Marjona Nurulloyeva
-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva
-78 kg: Barchinoy Qodirova, Marjona Ko‘chimova
+78 kg: Umida Nig‘matova, Irisxon Qurbonboyeva
Murabbiylar: Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulug‘bek Azizov.
Olimpiya va jahon chempionatlari sovrindori Muzaffarbek To‘raboyev boshliq milliy jamoamiz yangi bosh murabbiy qo‘l ostida Shveysariyada yuqori natijalar qayd etishni maqsad qilgan.
…