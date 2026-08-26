0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 3-turi doirasida Dammamdagi «Al Ittifoq — Abdulla Al-Dabil» stadionida kechgan markaziy bahs muxlislarga haqiqiy futbol trillerini taqdim etdi. Riyodning «An Nasr» klubi safarda «Al Ittifoq»qa qarshi o‘yinda 12-daqiqadayoq kamchilikda qolganiga va 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, 3:2 hisobida fantastik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv avvalidan to so‘nggi soniyalarigacha kechgan voqealar rivoji mavsumning eng tomoshabop va irodali bahslaridan biriga aylandi.
Qizil kartochka, 0:2 va Ronalduning zaxiraga olinishi
O‘yin riyodliklar uchun falokatli ssenariy bilan boshlandi:
Darvozabon chetlatildi: Bahsning 12-daqiqasidayoq «An Nasr» posboni Bento to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydonni tark etdi va jamoasini 10 kishi bo‘lib qolishga majbur qildi;
Mezbonlarning ketma-ket gollari: Son jihatidan ustunlikka ega bo‘lgan «Al Ittifoq» bosimni oshirib, 31-daqiqada Ondrey Dudaning goli bilan hisobni ochdi. Birinchi bo‘limning qo‘shib berilgan vaqtida (45+1) esa Alvaro Medran hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Ronaldusiz ikkinchi bo‘lim: Klub sardori va yetakchisi Krishtianu Ronaldu tanaffus paytida zaxiraga olindi va riyodliklar maydonga o‘z yetakchisisiz qaytishdi.
Sadio Mane benefisi: 16 daqiqa ichida 3 ta gol
Ikkinchi bo‘limda 10 kishilik «An Nasr» haqiqiy jangchilik xarakterini namoyish etib, mezbonlarni shokka tushirib qo‘ydi:
74-daqiqa (Umid uchquni): Sadio Mane raqib darvozasini aniq nishonga olib, farqni qisqartirdi (2:1);
77-daqiqa (Muvozanat): Oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, jarima maydoni ichidagi faollikdan so‘ng himoyachi Abdulela Al Amri muvozanatni tikladi (2:2);
90-daqiqa (G‘alaba nuqtasi): Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanayotgan bir pallada Sadio Mane ikkinchi to‘pini kiritib, dublni rasmiylashtirdi va «An Nasr»ga 3:2 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.
Saudiya Pro-ligasi. 3-tur qaydnomasi:
«Al Ittifoq» — «An Nasr» 2:3
Gollar: Duda 31, Medran 45+1 — Mane 74, 90, Al Amri 77;
Chetlatish: Bento 12 («An Nasr»).
9 ochko bilan mutlaq yakkapeshqadamlik
Ushbu g‘alabadan so‘ng «An Nasr» ochkolari sonini 9 taga yetkazib, Pro-liga turnir jadvalida 100 foizlik ko‘rsatkich bilan yakkapeshqadamlikni mustahkamladi. Jangovar bahsda imkoniyatni boy bergan «Al Ittifoq» esa 6 ochko bilan 6-pog‘onada qoldi.
…