0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)

·1·Sport
0:2 dan so‘ng telbavor kambek: «An Nasr» qanday g‘alaba qozondi? (video)

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 3-turi doirasida Dammamdagi «Al Ittifoq — Abdulla Al-Dabil» stadionida kechgan markaziy bahs muxlislarga haqiqiy futbol trillerini taqdim etdi. Riyodning «An Nasr» klubi safarda «Al Ittifoq»qa qarshi o‘yinda 12-daqiqadayoq kamchilikda qolganiga va 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, 3:2 hisobida fantastik g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv avvalidan to so‘nggi soniyalarigacha kechgan voqealar rivoji mavsumning eng tomoshabop va irodali bahslaridan biriga aylandi.

Qizil kartochka, 0:2 va Ronalduning zaxiraga olinishi

O‘yin riyodliklar uchun falokatli ssenariy bilan boshlandi:

  • Darvozabon chetlatildi: Bahsning 12-daqiqasidayoq «An Nasr» posboni Bento to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydonni tark etdi va jamoasini 10 kishi bo‘lib qolishga majbur qildi;

  • Mezbonlarning ketma-ket gollari: Son jihatidan ustunlikka ega bo‘lgan «Al Ittifoq» bosimni oshirib, 31-daqiqada Ondrey Dudaning goli bilan hisobni ochdi. Birinchi bo‘limning qo‘shib berilgan vaqtida (45+1) esa Alvaro Medran hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Ronaldusiz ikkinchi bo‘lim: Klub sardori va yetakchisi Krishtianu Ronaldu tanaffus paytida zaxiraga olindi va riyodliklar maydonga o‘z yetakchisisiz qaytishdi.

Sadio Mane benefisi: 16 daqiqa ichida 3 ta gol

Ikkinchi bo‘limda 10 kishilik «An Nasr» haqiqiy jangchilik xarakterini namoyish etib, mezbonlarni shokka tushirib qo‘ydi:

  • 74-daqiqa (Umid uchquni): Sadio Mane raqib darvozasini aniq nishonga olib, farqni qisqartirdi (2:1);

  • 77-daqiqa (Muvozanat): Oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, jarima maydoni ichidagi faollikdan so‘ng himoyachi Abdulela Al Amri muvozanatni tikladi (2:2);

  • 90-daqiqa (G‘alaba nuqtasi): Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanayotgan bir pallada Sadio Mane ikkinchi to‘pini kiritib, dublni rasmiylashtirdi va «An Nasr»ga 3:2 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.

Saudiya Pro-ligasi. 3-tur qaydnomasi:

  • «Al Ittifoq» — «An Nasr» 2:3

  • Gollar: Duda 31, Medran 45+1 — Mane 74, 90, Al Amri 77;

  • Chetlatish: Bento 12 («An Nasr»).

9 ochko bilan mutlaq yakkapeshqadamlik

Ushbu g‘alabadan so‘ng «An Nasr» ochkolari sonini 9 taga yetkazib, Pro-liga turnir jadvalida 100 foizlik ko‘rsatkich bilan yakkapeshqadamlikni mustahkamladi. Jangovar bahsda imkoniyatni boy bergan «Al Ittifoq» esa 6 ochko bilan 6-pog‘onada qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Bugun, 11:15Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Bugun, 11:10«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi