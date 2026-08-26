Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdi

·7·Texno
Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdi

Xiaomi kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan yangi flagman protsessori Xiaomi Xring O3 dastlabki mustaqil testlarda oʻzining yuqori unumdorligini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu flagman chip mobil qurilmalar bozoridagi eng kuchli raqobatchilarni ortda qoldirishga qodirligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoyning Xiaobai’s Tech Reviews nashri mutaxassislari yangi protsessorni maxsus referens qurilmada sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, joriy yilning 24-avgustida ommaga eʼlon qilingan Xring O3 Geekbench benchmarkida bir oqimli rejimda 3854 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.

Unumdorlik va koʻp yadroli quvvat

Ushbu koʻrsatkich Snapdragon 8 Elite Gen 5 hamda Apple A19 Pro kabi yetakchi chipsetlar darajasida baholanmoqda. Agar avvalgi avlod Xring O1 modeli bilan solishtirilsa, bir oqimli unumdorlik taxminan 25 foizga oshgani koʻrinadi.

Biroq eng hayratlanarli natija koʻp yadroli testda qayd etildi. 10 yadroli tuzilishga ega yangi protsessor mazkur bosqichda naqd 15 086 ball toʻpladi. Taqqoslash uchun, hozirgi kunda mavjud boʻlgan Snapdragon 8 Elite Gen 5 qurilmalari 12 000 balldan oshmagan edi.

Texnologik jarayon va istiqbollar

Natijada Xring O3 modelining koʻp yadroli unumdorligi oʻtgan yildagi Xring O1’ga nisbatan qariyb 55 foizga yuqori ekani maʼlum boʻldi. Shuningdek, Xiaomi muhandislari energiya samaradorligi ham sezilarli darajada yaxshilangani haqida maʼlumot berishgan.

Grafik imkoniyatlarni baholovchi 3DMark Steel Nomad Light testida ham jiddiy oʻsish kuzatildi. Unga koʻra, yangi chiqdagi oʻsish mavjud flagman platformalarga nisbatan 40 foizdan, oldingi avlodga nisbatan esa 90 foizdan oshib ketdi.

Qizigʻi shundaki, ushbu protsessor Qualcomm, Apple va MediaTek kompaniyalarining kelgusidagi 2 nanometrlik yechimlaridan farqli ravishda, TSMC kompaniyasining 3 nanometrli N3P texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilmoqda.

Agar ushbu dastlabki natijalar seriyali ishlab chiqariladigan gadjetlarda ham oʻz tasdigʻini topsa, Xiaomi kompaniyasi oʻzining juda raqobatbardosh va kuchli protsessoriga ega boʻladi. Maʼlumotlarga koʻra, Xring O3 chipi kelgusida Xiaomi 18 Fold hamda Pad 9 Pro Max qurilmalarida qoʻllanilishi rejalashtirilgan.

XiaomiXring O3GeekbenchProtsessorTSMC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 09:59HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatGarmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatBugun, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiBugun, 00:23Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiApple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiKecha, 19:57Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiKecha, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda