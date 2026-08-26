Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdi
Xiaomi kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan yangi flagman protsessori Xiaomi Xring O3 dastlabki mustaqil testlarda oʻzining yuqori unumdorligini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu flagman chip mobil qurilmalar bozoridagi eng kuchli raqobatchilarni ortda qoldirishga qodirligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoyning Xiaobai’s Tech Reviews nashri mutaxassislari yangi protsessorni maxsus referens qurilmada sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, joriy yilning 24-avgustida ommaga eʼlon qilingan Xring O3 Geekbench benchmarkida bir oqimli rejimda 3854 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.
Unumdorlik va koʻp yadroli quvvatUshbu koʻrsatkich Snapdragon 8 Elite Gen 5 hamda Apple A19 Pro kabi yetakchi chipsetlar darajasida baholanmoqda. Agar avvalgi avlod Xring O1 modeli bilan solishtirilsa, bir oqimli unumdorlik taxminan 25 foizga oshgani koʻrinadi.
Biroq eng hayratlanarli natija koʻp yadroli testda qayd etildi. 10 yadroli tuzilishga ega yangi protsessor mazkur bosqichda naqd 15 086 ball toʻpladi. Taqqoslash uchun, hozirgi kunda mavjud boʻlgan Snapdragon 8 Elite Gen 5 qurilmalari 12 000 balldan oshmagan edi.
Texnologik jarayon va istiqbollarNatijada Xring O3 modelining koʻp yadroli unumdorligi oʻtgan yildagi Xring O1’ga nisbatan qariyb 55 foizga yuqori ekani maʼlum boʻldi. Shuningdek, Xiaomi muhandislari energiya samaradorligi ham sezilarli darajada yaxshilangani haqida maʼlumot berishgan.
Grafik imkoniyatlarni baholovchi 3DMark Steel Nomad Light testida ham jiddiy oʻsish kuzatildi. Unga koʻra, yangi chiqdagi oʻsish mavjud flagman platformalarga nisbatan 40 foizdan, oldingi avlodga nisbatan esa 90 foizdan oshib ketdi.
Qizigʻi shundaki, ushbu protsessor Qualcomm, Apple va MediaTek kompaniyalarining kelgusidagi 2 nanometrlik yechimlaridan farqli ravishda, TSMC kompaniyasining 3 nanometrli N3P texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilmoqda.
Agar ushbu dastlabki natijalar seriyali ishlab chiqariladigan gadjetlarda ham oʻz tasdigʻini topsa, Xiaomi kompaniyasi oʻzining juda raqobatbardosh va kuchli protsessoriga ega boʻladi. Maʼlumotlarga koʻra, Xring O3 chipi kelgusida Xiaomi 18 Fold hamda Pad 9 Pro Max qurilmalarida qoʻllanilishi rejalashtirilgan.
…