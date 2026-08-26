Buyuk Britaniyada nabirasi bobosining 116 yillik qarzini uzdi

·8·Dunyo
Buyuk Britaniyada nabirasi bobosining 116 yillik qarzini uzdi

Buyuk Britaniyada bir asrdan ortiq vaqt oldin kutubxonadan olingan ikki kitob oradan 116 yil o‘tib, yana o‘z joyiga qaytarildi. G‘ayrioddiy voqea kitoblarning uzoq yillik sayohati va bir oilaning e’tiborga molik tarixi bilan bog‘liq bo‘ldi.

Conwy Libraries ma’lumotiga ko‘ra, yaqinda O'Sallivan ismli erkak Llanrvst kutubxonasiga tashrif buyurib, ikki kitobni topshirgan. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu kitoblarni uning bobosi Uolter Griffit Ouen 1910 yilda o‘sha davrdagi Llanrvst jamoat kutubxonasi va qiroatxonasidan olgan.

Kutubxona xodimlari uchun kitoblarning qaytarilishi oddiy holat emas, balki unutilmas voqeaga aylangan. Ular 116 yillik kitoblarni yana bir bor qo‘lda ushlash va ular orqali oilaning g‘ayrioddiy tarixini bilish imkoniyatini o‘ziga xos sharaf sifatida baholagan.

Ma’lum bo‘lishicha, Uolter Griffit Ouen ikki jahon urushida ham xizmat qilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida esa u Konvi hududida joylashtirilgan.

Kitoblarning shuncha yildan keyin qaytarilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Ko‘plab foydalanuvchilar O'Sallivanning bobosidan qolgan kitoblarni kutubxonaga olib kelib topshirganini yuqori baholadi.

Ayniqsa, uning halolligi va oilaviy merosni asrab-avaylashga bo‘lgan hurmati ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq qarshi olindi. Shu tariqa, 1910 yilda kutubxonadan olingan oddiy ikki kitob 116 yillik tarixdan so‘ng yana o‘z manziliga qaytdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldi7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldiBugun, 11:14Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaOkean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaBugun, 11:08Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?Bugun, 10:43MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)Bugun, 07:17Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Bugun, 07:12Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Bugun, 06:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi