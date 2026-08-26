7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldi

·6·Dunyo
7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldi

AQSHning Shimoliy Karolina shtatida yashovchi erkak yillar davomida o‘zi uchun omadli hisoblab kelgan 7 raqami tufayli lotereyada katta yutuqqa erishdi. U atigi 10 dollarga xarid qilgan skretch-karta orqali 1 million dollarlik bosh mukofot sohibi bo‘ldi.

Biskou shahrida istiqomat qiluvchi Tomas Munosning aytishicha, u mahalliy do‘kondan “Triple Red 777 Jackpot” nomli skretch-kartani aynan 7 raqamiga bo‘lgan ishonchi sababli sotib olgan. Chunki bu raqam uning hayotida alohida ahamiyatga ega va u 7 ni doim o‘zining sevimli hamda omadli raqami deb hisoblab kelgan.

Munosning ta’kidlashicha, bu raqam uning tug‘ilgan sanasi bilan ham bog‘liq. U 1977 yilning 7-kunida tug‘ilgani uchun 7 raqamiga nisbatan alohida munosabat shakllangan.

U skretch-kartani sotib olganidan keyin ko‘p kutmay, uni shu zahotiyoq qirib ko‘rdi. Natijani ko‘rgach esa, o‘z ko‘ziga ishonishi qiyin bo‘lgan — bilet unga 1 million dollarlik bosh mukofotni olib kelgan edi.

Munos omadli raqami unga haqiqatan ham katta baxt keltirganini aytib, o‘sha lahzalarni katta hayajon bilan esladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yutuqni anglagan paytda butun tanasini quvonch egallagan va u juda kuchli hayajonni his qilgan.

Shu tariqa, yillar davomida Munos uchun omad ramzi bo‘lib kelgan 7 raqami bu safar ham o‘zini oqladi va uni bir zumda millionerga aylantirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaOkean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaBugun, 11:08Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?Bugun, 10:43MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)Bugun, 07:17Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Bugun, 07:12Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Bugun, 06:58G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi