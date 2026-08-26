Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?
O‘zbekiston milliy terma jamoasining 28 yoshli yarim himoyachisi Aziz G‘aniyev Birlashgan Arab Amirliklarining «Al Bateh» klubi bilan xayrlashdi. Klub matbuot xizmati tomonlar o‘rtasidagi hamkorlik rasman to‘xtatilganini e’lon qildi.
2024 yilning yozidan buyon «Al Bateh» sharafini himoya qilib kelayotgan o‘zbek legionerining amaldagi shartnomasi aslida 2027 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan edi. Biroq tomonlarning o‘zaro kelishuviga asosan bitim muddatidan avval bekor qilindi va futbolchi erkin agent maqomini oldi.
«Al Bateh»dagi davr va faoliyat yo‘li
Aziz G‘aniyev BAA Pro-ligasida katta tajribaga ega bo‘lgan kam sonli o‘zbekistonlik yarim himoyachilardan biri hisoblanadi:
BAA chempionatidagi tajriba: «Al Bateh»ga qadar ham Amirliklar chempionatida to‘p surgan xavbek maydon markazidagi kurashchanligi va kuchli zarbalari bilan mahalliy muxlislar e’tiborini qozongan;
«Al Bateh»dagi faoliyat: 2024 yildan beri klub safida muhim o‘yinlarda maydonga tushib, asosiy tarkibning ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri sifatida harakat qildi.
G‘aniyevning keyingi manzili qayer bo‘ladi?
28 yoshli yarim himoyachining erkin agentga aylanishi transfer bozoridagi qator klublarning qiziqishini oshirdi:
BAA klublarining takliflari: Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, BAA chempionatining bir nechta jamoalari G‘aniyevni o‘z safiga qo‘shib olish niyatida va dastlabki muzokaralarni boshlashga tayyor;
Boshqa variantlar: Futbolchining erkin maqomda ekani unga nafaqat Yaqin Sharq, balki Osiyoning boshqa yetakchi ligalaridan keladigan takliflarni ham erkin baholash imkonini beradi.
Hozircha Aziz G‘aniyevning yangi jamoasi rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, yaqin kunlarda uning keyingi klubi nomi oydinlashishi kutilmoqda.
…