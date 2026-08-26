Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?

·4·Sport
Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?

O‘zbekiston milliy terma jamoasining 28 yoshli yarim himoyachisi Aziz G‘aniyev Birlashgan Arab Amirliklarining «Al Bateh» klubi bilan xayrlashdi. Klub matbuot xizmati tomonlar o‘rtasidagi hamkorlik rasman to‘xtatilganini e’lon qildi.

2024 yilning yozidan buyon «Al Bateh» sharafini himoya qilib kelayotgan o‘zbek legionerining amaldagi shartnomasi aslida 2027 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan edi. Biroq tomonlarning o‘zaro kelishuviga asosan bitim muddatidan avval bekor qilindi va futbolchi erkin agent maqomini oldi.

«Al Bateh»dagi davr va faoliyat yo‘li

Aziz G‘aniyev BAA Pro-ligasida katta tajribaga ega bo‘lgan kam sonli o‘zbekistonlik yarim himoyachilardan biri hisoblanadi:

  • BAA chempionatidagi tajriba: «Al Bateh»ga qadar ham Amirliklar chempionatida to‘p surgan xavbek maydon markazidagi kurashchanligi va kuchli zarbalari bilan mahalliy muxlislar e’tiborini qozongan;

  • «Al Bateh»dagi faoliyat: 2024 yildan beri klub safida muhim o‘yinlarda maydonga tushib, asosiy tarkibning ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri sifatida harakat qildi.

G‘aniyevning keyingi manzili qayer bo‘ladi?

28 yoshli yarim himoyachining erkin agentga aylanishi transfer bozoridagi qator klublarning qiziqishini oshirdi:

  • BAA klublarining takliflari: Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, BAA chempionatining bir nechta jamoalari G‘aniyevni o‘z safiga qo‘shib olish niyatida va dastlabki muzokaralarni boshlashga tayyor;

  • Boshqa variantlar: Futbolchining erkin maqomda ekani unga nafaqat Yaqin Sharq, balki Osiyoning boshqa yetakchi ligalaridan keladigan takliflarni ham erkin baholash imkonini beradi.

Hozircha Aziz G‘aniyevning yangi jamoasi rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, yaqin kunlarda uning keyingi klubi nomi oydinlashishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?Bugun, 11:10«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bugun, 05:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi