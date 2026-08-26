Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirda

·7·Dunyo
Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirda

Dunyo okeanida kuzatuvlar olib borilgan davr mobaynidagi eng yuqori harorat qayd etildi. Olimlar okean yuzasidagi suv harorati yangi tarixiy rekord o‘rnatganini ma’lum qildi. Bu haqda “Bloomberg” xabar berdi.

1979 yildan buyon ushbu ko‘rsatkichlarni muntazam kuzatib kelayotgan Yevropaning Yer yuzini uzluksiz monitoring qilish bo‘yicha “Copernicus” dasturi ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning 22 avgust kuni okean yuzasidagi suvning o‘rtacha global harorati 21,1 darajaga yetgan.

Shu tariqa, avvalgi rekord ham yangilandi. Bunga qadar eng yuqori ko‘rsatkich 21,09 daraja bo‘lib, u 2024 yilning mart oyida qayd etilgan edi. Yangi natija okeanlar haroratidagi o‘zgarishlar tobora jiddiy tus olayotganini ko‘rsatmoqda.

Tadqiqotchilarning fikricha, bunday yuqori haroratga bir nechta omilning bir vaqtda ta’sir ko‘rsatishi sabab bo‘lgan. Xususan, El-Nino hodisasi va o‘n yillab davom etgan inson faoliyati natijasidagi isish jarayoni bir-biriga qo‘shilib, okean haroratining rekord darajaga ko‘tarilishiga olib kelgan.

“Copernicus” mutaxassislari avgust oyida rekord darajadagi harorat qayd etilgani alohida xavotir uyg‘otayotganini ta’kidlamoqda. Chunki odatda global okean haroratining eng yuqori ko‘rsatkichlari Janubiy yarimshardagi mart va aprel oylarida kuzatilar edi. Shu sababli avgust oyida bunday natijaning qayd etilishi olimlar uchun jiddiy signal hisoblanmoqda.

Okeanlar haroratining ortishi nafaqat dengiz va okean ekotizimiga, balki butun sayyoradagi iqlim jarayonlariga ta’sir qilishi mumkin. Suvning isishi dengiz sathining ko‘tarilishiga hissa qo‘shadi hamda ekstremal ob-havo hodisalari ehtimolini oshiradi.

Mutaxassislar iliqroq okean atmosferaga ko‘proq issiqlik va namlik uzatishini ta’kidlamoqda. Bu esa quruqlik hududlarida kuchli bo‘ronlar, anomal issiq va boshqa keskin ob-havo hodisalarining kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, okean haroratining yuqori bo‘lishi yana bir muhim muammoni keltirib chiqaradi: iliqroq okeanlar karbonat angidrid gazini kamroq yutadi. Natijada atmosferada ushbu issiqxona gazining miqdori ortishi va iqlim o‘zgarishi jarayonlari yanada kuchayishi mumkin.

Shu bois olimlar okeanlardagi harorat o‘zgarishini muntazam kuzatish va uning global iqlimga ta’sirini chuqur o‘rganish zarurligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldi7 raqamiga ishongan erkak bir zumda millioner bo‘ldiBugun, 11:14Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?Beshinchi hujum: Ukraina Rossiyaning janubiy neft infratuzilmasini qanday izdan chiqarmoqda?Bugun, 10:43MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)MRB rahbari Jon Retkliff nega yashirincha Kremlga bordi? (Asosiy versiyalar)Bugun, 07:17Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Bugun, 07:12Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Armaniston sobiq prezidenti Robert Kocharyan va uning o‘g‘illari hibsga olindi!Bugun, 06:58G‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamG‘azo bolalari uchun Shvetsiyalik milliarderdan kutilmagan 76 million dollarlik yordamBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi