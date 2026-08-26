Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?

·5·Sport
Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?

Yevropa futbolida yilning eng kutilmagan va shov-shuvli tayinlovlaridan biri rasman amalga oshdi. 25 avgust kuni «Barselona»ning sobiq yulduzi va bosh murabbiyi Xavi Ernandes Niderlandiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida keng jamoatchilikka tanishtirildi.

Ispaniyalik 46 yoshli mutaxassis Niderlandiya Qirollik Futbol Ittifoqi (KNVB) bilan 2030 yil yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

Murabbiylar short-listi: Gvardiola, Slot va Xavi

Rasmiy matbuot anjumanida KNVB texnik direktori Nayjel de Yong muzokaralar pardasi ortidagi sirlarni ochiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, federatsiya dastlab ikki mutaxassis — «Manchester Siti» ustozi Pep Gvardiola va «Liverpul» bosh murabbiyi Arne Slot nomzodlarini ko‘rib chiqqan:

«Shundan so‘ng biz bor e’tiborimizni Xaviga qaratdik. Muzokaralar so‘nggi to‘rt hafta davomida qizg‘in kechdi. Xavining Barselonadagi uyida bir necha bor uchrashdik, u Niderlandiyaga ham tashrif buyurdi. Xavi o‘zini niderland futbolining farzandi deb biladi va bizning falsafamizni to‘liq baham ko‘radi. U jozibador futbol, yuqori pressing, dominantlik va doimiy to‘p nazoratiga intiladi. Bu biz uchun eng to‘g‘ri tanlov bo‘ldi», — dedi de Yong.

«Uchinchi bo‘lsam ham podiumdaman»: Xavidan yumor va iqror

Jurnalistlarning «Gvardiola va Slotdan keyin uchinchi tanlov bo‘lganingizni bilish qanday tuyg‘u beradi?» degan o‘tkir savoliga ispaniyalik murabbiy yuqori kayfiyat va hazil bilan javob qaytarib, zaldagilarning olqishiga sabab bo‘ldi:

  • Niderlandiya futboli sharafi: «Men uchun bu ulkan sharaf — axir bu buyuk Niderlandiya. Bolaligimda ularning o‘yinini ko‘rib, chiroyli futbolni sevib qolganman. Men ham jamoam shunday o‘ynashini istayman. Bu — mening bosh maqsadim. Uchinchi yoki o‘ninchi tanlov bo‘lganimning ahamiyati yo‘q»;

  • Podium hazili: «Gvardiola va Slotdan keyingi o‘rinda turish ham yomon natija emas, to‘g‘rimi? Har holda, podiumdamiz-ku!», — deya kulib javob qaytardi Xavi.

Yoxan Kroyff maktabi va «Barselona» uslubini niderland futboli an’analari bilan uyg‘unlashtirishni maqsad qilgan Xavi 2026 yilgi Jahon chempionati va undan keyingi musobaqalarda «to‘q sariqlar»ni yangi g‘alabalar sari boshlab borishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Bugun, 11:15«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...«Boshim qotib qoldi, tuya so‘yish kerak shekilli»: Qosimov «Surxon» bilan o‘yindan so‘ng...Bugun, 06:29Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Niko O'Rayli APLda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi!Bugun, 06:02Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Brunu Fernandesh Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi!Bugun, 05:58Saudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiSaudiyada drama: Sadio Mane «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarib, g‘alaba keltirdiBugun, 05:55Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bokuda 7 ta gol va Rahmonaliyevning goli: «Sabah» YECHL guruh bosqichiga chiqdi!Bugun, 05:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi