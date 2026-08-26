Niderlandiya ustozi Xavi uchinchi nomzod bo‘lganiga qanday javob berdi?
Yevropa futbolida yilning eng kutilmagan va shov-shuvli tayinlovlaridan biri rasman amalga oshdi. 25 avgust kuni «Barselona»ning sobiq yulduzi va bosh murabbiyi Xavi Ernandes Niderlandiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida keng jamoatchilikka tanishtirildi.
Ispaniyalik 46 yoshli mutaxassis Niderlandiya Qirollik Futbol Ittifoqi (KNVB) bilan 2030 yil yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
Murabbiylar short-listi: Gvardiola, Slot va Xavi
Rasmiy matbuot anjumanida KNVB texnik direktori Nayjel de Yong muzokaralar pardasi ortidagi sirlarni ochiqladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, federatsiya dastlab ikki mutaxassis — «Manchester Siti» ustozi Pep Gvardiola va «Liverpul» bosh murabbiyi Arne Slot nomzodlarini ko‘rib chiqqan:
«Shundan so‘ng biz bor e’tiborimizni Xaviga qaratdik. Muzokaralar so‘nggi to‘rt hafta davomida qizg‘in kechdi. Xavining Barselonadagi uyida bir necha bor uchrashdik, u Niderlandiyaga ham tashrif buyurdi. Xavi o‘zini niderland futbolining farzandi deb biladi va bizning falsafamizni to‘liq baham ko‘radi. U jozibador futbol, yuqori pressing, dominantlik va doimiy to‘p nazoratiga intiladi. Bu biz uchun eng to‘g‘ri tanlov bo‘ldi», — dedi de Yong.
«Uchinchi bo‘lsam ham podiumdaman»: Xavidan yumor va iqror
Jurnalistlarning «Gvardiola va Slotdan keyin uchinchi tanlov bo‘lganingizni bilish qanday tuyg‘u beradi?» degan o‘tkir savoliga ispaniyalik murabbiy yuqori kayfiyat va hazil bilan javob qaytarib, zaldagilarning olqishiga sabab bo‘ldi:
Niderlandiya futboli sharafi: «Men uchun bu ulkan sharaf — axir bu buyuk Niderlandiya. Bolaligimda ularning o‘yinini ko‘rib, chiroyli futbolni sevib qolganman. Men ham jamoam shunday o‘ynashini istayman. Bu — mening bosh maqsadim. Uchinchi yoki o‘ninchi tanlov bo‘lganimning ahamiyati yo‘q»;
Podium hazili: «Gvardiola va Slotdan keyingi o‘rinda turish ham yomon natija emas, to‘g‘rimi? Har holda, podiumdamiz-ku!», — deya kulib javob qaytardi Xavi.
Yoxan Kroyff maktabi va «Barselona» uslubini niderland futboli an’analari bilan uyg‘unlashtirishni maqsad qilgan Xavi 2026 yilgi Jahon chempionati va undan keyingi musobaqalarda «to‘q sariqlar»ni yangi g‘alabalar sari boshlab borishi kutilmoqda.
…