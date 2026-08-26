27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
27 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 45–46 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 780 so‘m.
• Universalbank — 11 775 so‘m.
• Anorbank — 11 770 so‘m.
• Hayotbank — 11 770 so‘m.
• NBU — 11 770 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Tengebank — 11 820 so‘m.
• Aloqabank — 11 820 so‘m.
• Agrobank — 11 830 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 830 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…