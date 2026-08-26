Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindi

·17·Texno
Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindi

Hind okeanidagi Rojdestvo oroli yaqinida kosmonavtika tarixida oʻziga xos noyob operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasiga tegishli ulkan Starship kosmik kemasi Forte deb nomlangan yarim choʻkib suzuvchi kemaga muvaffaqiyatli ortildi. Bu insoniyat kosmonavtikasida oʻta muhim bosqich boʻlib, kelgusidagi qayta foydalaniladigan missiyalar xavfsizligini taʼminlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tarixiy jarayon markazida turgan Ship 40 kosmik kemasi joriy yilning 24-iyul sanasida amalga oshirilgan 13-sinov parvozi davomida muvaffaqiyatli parvozni bajarib, atmosferaga kirib kelgan edi. Shundan soʻng kema okean suvlariga yumshoq tarzda kelib qoʻngan va toʻliq holda suzib qolishga muvaffaq boʻlgan edi. Bu koʻrsatkich dastur tarixida ilk bor qayd etilgan muhim natija hisoblanadi.

Operatsiyaning borishi va logistika

Mutaxassislar dastlabki uch haftadan ortiq vaqt davomida qutqarilgan apparatni Rojdestvo orolining tinch suvlari tomon ehtiyotkorlik bilan sudrab kelishdi. Transportirovka jarayoni nihoyatda murakkab kechdi, chunki oʻlchamlari ulkan boʻlgan texnikani shikastlamasdan yetkazib berish alohida yondashuvni talab etardi. Manbaga koʻra, shundan soʻng Forte kemasi oʻzining ballast цистерnalarini maxsus suv bilan toʻldirib, pastga tushdi va 52 metrlik ulkan kemani oʻz palubasiga xavfsiz tarzda koʻtarib oldi.

Bunday noyob texnik yechim va operatsiya Starship tizimlarining qayta tiklanish imkoniyatlarini amalda sinab koʻrish imkonini berdi. Suv sirtida dreyf paytida Ship 40 yuz kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtgani avvalroq qayd etilgan boʻlib, bu kosmik apparatning mustahkamligini yana bir bor isbotladi. Kosmik kema suvda uzoq vaqt qolganiga qaramay, asosiy konstruktiv yaxlitligini saqlab qolgani muhandislar uchun muhim maʼlumot manbai boʻldi.

Kelgusidagi reja va tadqiqotlar

Hozirgi vaqtda Forte kemasi qimmatli yukni Tinch okeani orqali AQShning Texas shtatida joylashgan Starbase bazasiga yetkazib berish uchun yoʻlga chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Mutaxassislar bazaga yetib borgach, kema detallarini jiddiy laboratoriya tekshiruvlaridan oʻtkazishni rejalashtirgan.

Asosiy eʼtibor issiqlik himoya qatlamlari, kuchli dvigatellar hamda konstruksiyaning boshqa muhim qismlarini oʻrganishga qaratiladi. Ushbu tahlillar natijalari kelajakdagi kosmik parvozlarni yanada xavfsiz va takomillashtirilgan holda amalga oshirishda muhim poydevor vazifasini bajaradi.

StarshipSpaceXKosmosTexnologiyaForte
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiBugun, 15:55Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiSunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiBugun, 13:53Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiXiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiBugun, 10:20Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 09:59HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatGarmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatBugun, 04:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda