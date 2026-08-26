Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindi
Hind okeanidagi Rojdestvo oroli yaqinida kosmonavtika tarixida oʻziga xos noyob operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasiga tegishli ulkan Starship kosmik kemasi Forte deb nomlangan yarim choʻkib suzuvchi kemaga muvaffaqiyatli ortildi. Bu insoniyat kosmonavtikasida oʻta muhim bosqich boʻlib, kelgusidagi qayta foydalaniladigan missiyalar xavfsizligini taʼminlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur tarixiy jarayon markazida turgan Ship 40 kosmik kemasi joriy yilning 24-iyul sanasida amalga oshirilgan 13-sinov parvozi davomida muvaffaqiyatli parvozni bajarib, atmosferaga kirib kelgan edi. Shundan soʻng kema okean suvlariga yumshoq tarzda kelib qoʻngan va toʻliq holda suzib qolishga muvaffaq boʻlgan edi. Bu koʻrsatkich dastur tarixida ilk bor qayd etilgan muhim natija hisoblanadi.
Operatsiyaning borishi va logistikaMutaxassislar dastlabki uch haftadan ortiq vaqt davomida qutqarilgan apparatni Rojdestvo orolining tinch suvlari tomon ehtiyotkorlik bilan sudrab kelishdi. Transportirovka jarayoni nihoyatda murakkab kechdi, chunki oʻlchamlari ulkan boʻlgan texnikani shikastlamasdan yetkazib berish alohida yondashuvni talab etardi. Manbaga koʻra, shundan soʻng Forte kemasi oʻzining ballast цистерnalarini maxsus suv bilan toʻldirib, pastga tushdi va 52 metrlik ulkan kemani oʻz palubasiga xavfsiz tarzda koʻtarib oldi.
Bunday noyob texnik yechim va operatsiya Starship tizimlarining qayta tiklanish imkoniyatlarini amalda sinab koʻrish imkonini berdi. Suv sirtida dreyf paytida Ship 40 yuz kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtgani avvalroq qayd etilgan boʻlib, bu kosmik apparatning mustahkamligini yana bir bor isbotladi. Kosmik kema suvda uzoq vaqt qolganiga qaramay, asosiy konstruktiv yaxlitligini saqlab qolgani muhandislar uchun muhim maʼlumot manbai boʻldi.
Kelgusidagi reja va tadqiqotlarHozirgi vaqtda Forte kemasi qimmatli yukni Tinch okeani orqali AQShning Texas shtatida joylashgan Starbase bazasiga yetkazib berish uchun yoʻlga chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Mutaxassislar bazaga yetib borgach, kema detallarini jiddiy laboratoriya tekshiruvlaridan oʻtkazishni rejalashtirgan.
Asosiy eʼtibor issiqlik himoya qatlamlari, kuchli dvigatellar hamda konstruksiyaning boshqa muhim qismlarini oʻrganishga qaratiladi. Ushbu tahlillar natijalari kelajakdagi kosmik parvozlarni yanada xavfsiz va takomillashtirilgan holda amalga oshirishda muhim poydevor vazifasini bajaradi.
…