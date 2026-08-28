Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqda

·35·Dunyo
Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqda

Janubiy Koreyaning Kyonsan-Namdo provinsiyasi Kimxe shahrida 20 yoshlardagi O‘zbekiston fuqarosi to‘rt mushukchani binodan uloqtirib, o‘ldirganlikda gumonlanib, prokuraturaga yuborildi. Bu haqda Korea Daily xabar berdi.

Kimxe markaziy politsiya bo‘limi ma’lumotlariga ko‘ra, ayolga nisbatan hayvonlarni himoya qilish to‘g‘risidagi qonunni buzish va boshqa huquqbuzarliklar bo‘yicha ish ochilgan. U hozircha hibsga olinmagan holda prokuraturaga yuborilgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ayol iyul oyida Kimxe shahrining Desondun hududidagi ko‘p qavatli uyning 5-qavatida joylashgan xonadonida bo‘lgan vaqtida mushukchalarni derazadan tashlab yuborgan. Natijada to‘rt hayvonning barchasi halok bo‘lgan.

Halok bo‘lgan mushuklar orasida Russian Blue, Korean Shorthair va Ragdoll zotlari bo‘lgan. Ma’lum bo‘lishicha, ayol ularning ayrimlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali bepul olgan, boshqalarini esa hayvonlar do‘konidan sotib olgan. Mushukchalarning yoshi taxminan ikki oy bo‘lgan.

Tergovga ko‘ra, jinoyatlardan biri vaqtincha parvarishlovchi shaxsdan mushukchani olganidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgan. Uy sharoitini ko‘rgan vaqtincha egasi mushukchani berishdan voz kechmoqchi bo‘lgan, ammo ayol uni hech bo‘lmasa bir kun uyida qoldirishni so‘ragan. Keyin esa mushukchani derazadan tashlab yuborgani aniqlangan.

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, ayol so‘roq vaqtida qilmishini tan olgan. U hayvonlarni kayfiyati yomon bo‘lgan paytlarda o‘ldirganini aytgan. Hodisa hayvonlarni himoya qilish tashkiloti murojaatidan keyin fosh bo‘lgan.

Qizig‘i, tergov jarayoni davomida ham ayol boshqa mushukchani asrab olishga uringani haqida ma’lumotlar paydo bo‘lgan. Hozirda ish bo‘yicha qo‘shimcha tekshiruvlar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiBugun, 12:04Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiAmerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiBugun, 11:54Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Bugun, 10:13Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiAntiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiBugun, 10:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi