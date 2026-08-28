Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladi

·34·Dunyo
Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladi

AQSHlik shifokor va sobiq yengil atletikachi Stiven Bibelxauzen qizchasi Bleykni maxsus yugurish aravachasiga o‘tqazib, bir millik masofani 4 daqiqa 17 soniyada bosib o‘tdi.

Ushbu natija 8 avgust kuni Klivlend shahrida o‘tkazilgan Guardian Mile musobaqasining Stroller Mile bahsida qayd etildi. U musobaqada qizini Hope Memorial Bridge orqali yetaklab yugurgan.

Bibelxauzenning natijasi hozircha rasmiy jahon rekordi sifatida tasdiqlanmagan. Biroq u 2025 yilda Silas Frans qayd etgan 4 daqiqa 26,29 soniyalik natijadan qariyb 9 soniya yaxshiroq.

Stivenning so‘zlariga ko‘ra, u qizchasini aravada olib yugurishni yoz davomida mashq qilgan. Musobaqada esa Bleyk otasini qo‘llab-quvvatlagan va tomoshabinlarning olqishlaridan xursand bo‘lgan.

Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladi

Eng muhimi, Bibelxauzen uchun bu shunchaki tezlik sinovi emas. U musobaqani qizchasi bilan birga o‘tkazilgan qimmatli vaqt sifatida baholagan.

Agar Ginnes rekordlar kitobi natijani rasman tasdiqlasa, Stiven Bibelxauzen aravachada farzandini yetaklagan holda bir milni eng tez bosib o‘tgan insonga aylanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiBugun, 12:58Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaBugun, 12:18Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiBugun, 12:04Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Bugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi