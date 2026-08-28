Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladi
AQSHlik shifokor va sobiq yengil atletikachi Stiven Bibelxauzen qizchasi Bleykni maxsus yugurish aravachasiga o‘tqazib, bir millik masofani 4 daqiqa 17 soniyada bosib o‘tdi.
Ushbu natija 8 avgust kuni Klivlend shahrida o‘tkazilgan Guardian Mile musobaqasining Stroller Mile bahsida qayd etildi. U musobaqada qizini Hope Memorial Bridge orqali yetaklab yugurgan.
Bibelxauzenning natijasi hozircha rasmiy jahon rekordi sifatida tasdiqlanmagan. Biroq u 2025 yilda Silas Frans qayd etgan 4 daqiqa 26,29 soniyalik natijadan qariyb 9 soniya yaxshiroq.
Stivenning so‘zlariga ko‘ra, u qizchasini aravada olib yugurishni yoz davomida mashq qilgan. Musobaqada esa Bleyk otasini qo‘llab-quvvatlagan va tomoshabinlarning olqishlaridan xursand bo‘lgan.
Eng muhimi, Bibelxauzen uchun bu shunchaki tezlik sinovi emas. U musobaqani qizchasi bilan birga o‘tkazilgan qimmatli vaqt sifatida baholagan.
Agar Ginnes rekordlar kitobi natijani rasman tasdiqlasa, Stiven Bibelxauzen aravachada farzandini yetaklagan holda bir milni eng tez bosib o‘tgan insonga aylanadi.
…