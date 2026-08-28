Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?
Shveysariyalik tajribali bog‘bon Yurg Visli aql bovar qilmas natija qayd etib, chili qalampiri uzunligi bo‘yicha Ginnesning rekordlar kitobiga o‘z nomini ketma-ket uchinchi marotaba yozdirib qo‘ydi. U yetishtirgan navbatdagi qalampir nafaqat rekordni yangiladi, balki o‘lchami bilan mutaxassislarni ham hayratga soldi.
Visli bu boradagi ilk rekordini 2017 yilning oktyabr oyida Sankt-Gallen kantonining Yona shahrida o‘tkazilgan sabzavotlar tanlovida o‘rnatgan edi. O‘shandan beri bog‘bon o‘z natijalarini muntazam oshirib kelmoqda.
Rekordlar xronikasi: Yildan-yilga uzayayotgan hosil
Shveysariyalik rekordchining yillar davomidagi natijalari:
2017 yil (Ilk g‘alaba): Visli yetishtirgan chili qalampiri 1 fut 5,7 dyuym (taxminan 45 sm) uzunlik bilan birinchi jahon rekordini o‘rnatdi;
2018 yil (Ikkinchi natija): Bog‘bon o‘z rekordini yangilab, uzunligi 1 fut 7,9 dyuym (taxminan 50,5 sm) bo‘lgan hosilni qayd etdi;
So‘nggi mutlaq rekord: 11 avgust kuni Ginnes vakillari tomonidan rasman o‘lchangan yangi chili qalampiri 1 fut 8,6 dyuym (52,3 sm) ko‘rsatkich bilan rekordni 3-marotaba yangiladi.
Gigant hosil siri nimada? Bog‘bondan oltin tavsiyalar
Yurg Visli Ginnes rekordlar kitobi vakillariga bunday natijaga erishishning muhim sir-asrorlarini ochiqladi:
Mart oyida fitochiroqlar: Urug‘ va ko‘chatlarni mart oyida maxsus fitochiroqlar ostida, doimiy 28 daraja Selsiy (82°F) haroratda undirib oladi;
Aprel oxirida ochiq tuproqqa ekish: Ko‘chatlar sovuq urish xavfi to‘liq o‘tib ketgach, aprel oyining oxirida boqqa ko‘chiriladi;
Yetilgan kompost va yumshoq tuproq: Bog‘bon tuproqni chuqur haydab, unga katta miqdorda chirigan tabiiy kompost soladi;
Muhim qoida — me’yor: Hosilga muntazam suv va mutanosib o‘g‘it kerak. Vislining ogohlantirishicha, o‘g‘itni haddan tashqari ko‘p berish yaramaydi, aks holda qalampir o‘rniga faqat ko‘plab barglar o‘sib ketadi.
…