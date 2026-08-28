Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?

·26·Dunyo
Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?

Shveysariyalik tajribali bog‘bon Yurg Visli aql bovar qilmas natija qayd etib, chili qalampiri uzunligi bo‘yicha Ginnesning rekordlar kitobiga o‘z nomini ketma-ket uchinchi marotaba yozdirib qo‘ydi. U yetishtirgan navbatdagi qalampir nafaqat rekordni yangiladi, balki o‘lchami bilan mutaxassislarni ham hayratga soldi.

Visli bu boradagi ilk rekordini 2017 yilning oktyabr oyida Sankt-Gallen kantonining Yona shahrida o‘tkazilgan sabzavotlar tanlovida o‘rnatgan edi. O‘shandan beri bog‘bon o‘z natijalarini muntazam oshirib kelmoqda.

Rekordlar xronikasi: Yildan-yilga uzayayotgan hosil

Shveysariyalik rekordchining yillar davomidagi natijalari:

  • 2017 yil (Ilk g‘alaba): Visli yetishtirgan chili qalampiri 1 fut 5,7 dyuym (taxminan 45 sm) uzunlik bilan birinchi jahon rekordini o‘rnatdi;

  • 2018 yil (Ikkinchi natija): Bog‘bon o‘z rekordini yangilab, uzunligi 1 fut 7,9 dyuym (taxminan 50,5 sm) bo‘lgan hosilni qayd etdi;

  • So‘nggi mutlaq rekord: 11 avgust kuni Ginnes vakillari tomonidan rasman o‘lchangan yangi chili qalampiri 1 fut 8,6 dyuym (52,3 sm) ko‘rsatkich bilan rekordni 3-marotaba yangiladi.

Gigant hosil siri nimada? Bog‘bondan oltin tavsiyalar

Yurg Visli Ginnes rekordlar kitobi vakillariga bunday natijaga erishishning muhim sir-asrorlarini ochiqladi:

  • Mart oyida fitochiroqlar: Urug‘ va ko‘chatlarni mart oyida maxsus fitochiroqlar ostida, doimiy 28 daraja Selsiy (82°F) haroratda undirib oladi;

  • Aprel oxirida ochiq tuproqqa ekish: Ko‘chatlar sovuq urish xavfi to‘liq o‘tib ketgach, aprel oyining oxirida boqqa ko‘chiriladi;

  • Yetilgan kompost va yumshoq tuproq: Bog‘bon tuproqni chuqur haydab, unga katta miqdorda chirigan tabiiy kompost soladi;

  • Muhim qoida — me’yor: Hosilga muntazam suv va mutanosib o‘g‘it kerak. Vislining ogohlantirishicha, o‘g‘itni haddan tashqari ko‘p berish yaramaydi, aks holda qalampir o‘rniga faqat ko‘plab barglar o‘sib ketadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Bugun, 10:13Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiAntiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiBugun, 10:09Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Bugun, 09:19Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Trampdan Kanadaga navbatdagi zarba: Ontario ko‘li nega nomini yo‘qotdi?Bugun, 08:54Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)Bugun, 00:28Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi