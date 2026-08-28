Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdi

·3·Madaniyat
Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdi

O‘zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning 27 yoshli nevarasi Maryam Tillayeva Arno Kosyan bilan to‘yga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Rossiyaning “Stavka na lyubov” (“Muhabbat garovi”) realiti-shousining ikkinchi mavsumi ishtirokchisi bo‘lgan Maryam erkaklar bilan tanishishga qiziqmasa-da, ayrim kishilarning unga shilqimlik qilishi haqida VOICЕ nashriga so‘zlab berdi.

Tillayevaning aytishicha, yaqinda restoranga kechki ovqatga ketayotganida ko‘chada notanish erkak unga yaqinlashgan. Maryamning oyog‘ida baland poshnali tufli bo‘lgan, o‘zi esa tansoqchisiz ketayotgan edi.

Erkak mashinasidan tushib, “Yaxshi qiz, siz bilan tanishmoqchiman”, degan. Maryam esa u bilan tanishishni istamasligini aytgan. Shunga qaramay, notanish kishi mashinasini orqaga haydab, uni kuzatishda davom etgan. Keyin esa mashinasidan chiqib, yana uni chaqirgan va qo‘lidan ushlab olgan.

“Meni tushunmadingiz, shekilli. Tanishishni xohlamayman”, degan Maryam unga baqirib, qo‘lini qo‘yib yuborishini talab qilgan.

Ushbu voqea blogerni qattiq qo‘rqitgan. U restoranga yetib borganidan keyin ham ancha vaqtgacha o‘zini o‘nglay olmay, qaltirab o‘tirganini aytdi.

“Juda qo‘rqib ketdim. O‘shanda butun vujudimni titroq bosdi. Restoranga yetib keldim-u, lekin o‘zimga kelolmay, ancha vaqt qaltirab o‘tirdim. Keyin nima bo‘lishini bilmasdim-da. Meni mashinasiga sudrab tiqib, qayergadir olib ketishi ham mumkin edi”, degan Tillayeva.

Maryam o‘sha paytda dovdirab qolganini tan oldi. Uning ta’kidlashicha, kelajakda shunday vaziyat yana yuzaga kelsa, albatta politsiyaga qo‘ng‘iroq qiladi.

Qizil fonli tadbirda yosh yigit va ayol yonma-yon turishibdi.

Tillayeva Amerikada katta bo‘lganini aytib, u yerda ayollarning shaxsiy chegaralariga munosabat biroz boshqacha ekanini ta’kidladi.

“Men Amerikada katta bo‘lganman, u yerda ayol kishiga aytilgan oddiy maqtov ham shaxsiy chegaralarning buzilishi deb hisoblanishi mumkin. Bu yerda esa bir erkak mashinadan yugurib tushdi-da, ortimdan quvdi”, dedi u.

Maryam shunga o‘xshash yana bir voqeani ham esladi. U Qo‘shma Shtatlarda taksida yigiti bilan telefon orqali tortishib ketayotganida, haydovchi uni tinchlantirish maqsadida qo‘lini tizzasiga qo‘ygan. Tillayeva bundan norozi bo‘lib, baqirgan va haydovchidan uni yigitining yoniga olib borib qo‘yishini talab qilgan.

Voqeani yigitiga aytib berganidan so‘ng, u Maryamga haydovchi ustidan shikoyat qilishni maslahat bergan. Tillayeva shunday qilganini, qo‘llab-quvvatlash xizmati esa holatga jiddiy yondashib, bir necha bor uzr so‘raganini aytdi. Shuningdek, sayohatlar uchun kredit taqdim etilgan va haydovchi ishdan bo‘shatilgan. Blogerning aytishicha, o‘sha paytda u taxminan 18 yoshda bo‘lgan.

Kostyumdagi yigit va oq ko‘ylakdagi ayol tadbirda birga suratga tushmoqda.

Tillayeva bu kabi holatlar uni ayollar uchun shaxsiy chegaralar haqida ochiq gapirish muhimligi haqida o‘ylashga majbur qilganini aytdi.

“Menimcha, erkaklarga qanday xatti-harakat noo‘rin bo‘lishi va ayolni qo‘rqitishi mumkinligini yaxshiroq tushunishga yordam beradigan ma’rifiy dasturlar kerak. Qolaversa, qizlar ham bu haqda ochiq gapirishdan qo‘rqmasligi muhim”, deya xulosa qilgan Maryam.

Avvalroq Maryam Tillayeva Arno Kosyan bilan to‘yini kechiktirayotganini ma’lum qilgan edi. U bunga o‘zaro kelishmovchiliklar sabab bo‘lganini aytgan bo‘lsa-da, yigiti bilan turmush qurish fikridan qaytmaganini ta’kidlagan. Ularning to‘yni tashkillashtirish uchun ko‘proq vaqt kerak bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Bugun, 12:39«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!Bugun, 10:28Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Kecha, 16:05“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdiKecha, 15:21Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Kecha, 15:03Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Kecha, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi