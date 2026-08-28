Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdi

·18·Sport
Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdi

Chelsi yarim himoyachisi Koul Palmer yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzining haqiqiy salohiyatini ochib berishga erishayotganini maʼlum qildi. Angliya terma jamoasi aʼzosi joriy mavsumdagi taktik erkinlik oʻtgan yillardagi cheklovlardan keskin farq qilishini taʼkidlab, sobiq murabbiylarning ish uslubiga ishora qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri xabar berishiga koʻra, dushanba kuni boʻlib oʻtgan Fulhemga qarshi bahsda Chelsi 3:2 hisobida gʻalaba qozondi va bu uchrashuvda 24 yoshli futbolchi maydonning eng yaxshi oʻyinchisi boʻldi. Koul Palmer oʻyin davomida bitta ajoyib gol uribgina qolmay, bir nechta muhim koʻrsatkichlar boʻyicha ham yetakchilik qildi.

Maydondagi erkinlik va taktik oʻzgarishlar

Uchrashuv davomida Palmer beshta zarba yoʻlladi, beshta muvaffaqiyatli dribling amalga oshirdi, oʻnta yakkakurashda gʻalaba qozondi va raqib jarima maydonchasi ichida toʻqqiz marta toʻpga tegdi. Joau Pedru boshlab bergan hujumni gol bilan yakunlagan yarim himoyachi aynan Xabi Alonso unga maydonda erkin harakat qilish imkonini berayotganini aytdi.

Palmerning soʻzlariga koʻra, ispaniyalik mutaxassis unga qatʼiy taktik chiziqlar va qoliplardan chiqib, maydon boʻylab erkin harakatlanish, toʻpni qabul qilish hamda ijodkorlik koʻrsatishni talab qilmoqda. Futbolchi sobiq murabbiylar Enzo Mareska, Liam Rosenior va Kalum Makfarleyn davrida bunday harakatlar xavfli zona sifatida baholanib, taqiqlanganini esga oldi.

Oʻtgan mavsumdagi qiyinchiliklar

Xabi Alonso qoʻl ostidagi bu ijobiy oʻzgarishlar futbolchi uchun ogʻir kelgan oʻtgan mavsumdan keyingi muhim qadam boʻldi. Chov qismidagi jarohat sabab 11 ta uchrashuvni oʻtkazib yuborgan 24 yoshli futbolchining Premer-ligadagi gollari soni 10 taga tushib ketgandi. Holbuki, uning avvalgi natijalari 22 va 15 ta golni tashkil etgan edi.

Hozirgi kunda Koul Palmer oʻzining avvalgi yorqin formasini tiklab borayotganini va Xabi Alonsoning ishonchi unga qanot berganini yashirmadi. Jamoaning oldindagi muhim oʻyinlarida inglizistonlik yulduzning bu darajada erkin va ilhomlanib oʻynashi Chelsi uchun katta ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.

Koul PalmerXabi AlonsoChelsiPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!Bugun, 12:05«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)