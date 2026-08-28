Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdi
Chelsi yarim himoyachisi Koul Palmer yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzining haqiqiy salohiyatini ochib berishga erishayotganini maʼlum qildi. Angliya terma jamoasi aʼzosi joriy mavsumdagi taktik erkinlik oʻtgan yillardagi cheklovlardan keskin farq qilishini taʼkidlab, sobiq murabbiylarning ish uslubiga ishora qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri xabar berishiga koʻra, dushanba kuni boʻlib oʻtgan Fulhemga qarshi bahsda Chelsi 3:2 hisobida gʻalaba qozondi va bu uchrashuvda 24 yoshli futbolchi maydonning eng yaxshi oʻyinchisi boʻldi. Koul Palmer oʻyin davomida bitta ajoyib gol uribgina qolmay, bir nechta muhim koʻrsatkichlar boʻyicha ham yetakchilik qildi.
Maydondagi erkinlik va taktik oʻzgarishlarUchrashuv davomida Palmer beshta zarba yoʻlladi, beshta muvaffaqiyatli dribling amalga oshirdi, oʻnta yakkakurashda gʻalaba qozondi va raqib jarima maydonchasi ichida toʻqqiz marta toʻpga tegdi. Joau Pedru boshlab bergan hujumni gol bilan yakunlagan yarim himoyachi aynan Xabi Alonso unga maydonda erkin harakat qilish imkonini berayotganini aytdi.
Palmerning soʻzlariga koʻra, ispaniyalik mutaxassis unga qatʼiy taktik chiziqlar va qoliplardan chiqib, maydon boʻylab erkin harakatlanish, toʻpni qabul qilish hamda ijodkorlik koʻrsatishni talab qilmoqda. Futbolchi sobiq murabbiylar Enzo Mareska, Liam Rosenior va Kalum Makfarleyn davrida bunday harakatlar xavfli zona sifatida baholanib, taqiqlanganini esga oldi.
Oʻtgan mavsumdagi qiyinchiliklarXabi Alonso qoʻl ostidagi bu ijobiy oʻzgarishlar futbolchi uchun ogʻir kelgan oʻtgan mavsumdan keyingi muhim qadam boʻldi. Chov qismidagi jarohat sabab 11 ta uchrashuvni oʻtkazib yuborgan 24 yoshli futbolchining Premer-ligadagi gollari soni 10 taga tushib ketgandi. Holbuki, uning avvalgi natijalari 22 va 15 ta golni tashkil etgan edi.
Hozirgi kunda Koul Palmer oʻzining avvalgi yorqin formasini tiklab borayotganini va Xabi Alonsoning ishonchi unga qanot berganini yashirmadi. Jamoaning oldindagi muhim oʻyinlarida inglizistonlik yulduzning bu darajada erkin va ilhomlanib oʻynashi Chelsi uchun katta ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.
…