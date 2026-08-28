"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!

·0·Foydali
"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!

«Uy olsam baxtli bo‘laman», «mashina olsam hayotim o‘zgaradi», «sevgan insonimga turmushga chiqsam, nihoyat baxtni his qilaman»...

Ko‘pchilik baxtni aynan shu tarzda tasavvur qiladi. Go‘yo unga yetishish uchun avval qandaydir muhim voqea sodir bo‘lishi kerak. Ammo bir savol bor: o‘sha orzu qilingan narsaga erishgandan keyin ham inson nima uchun ba’zan o‘zini baxtli his qilmaydi?

Atrofimizda bunga javob bo‘ladigan misollar juda ko‘p.

Biz baxtni doimo «keyin»dan qidiramiz

Inson o‘z hayotini shartlarga bog‘lashga oson o‘rganib qoladi:

  • uyli bo‘lsam — baxtli bo‘laman;

  • yaxshi mashina olsam — xotirjam yashayman;

  • ko‘proq pul topsam — muammolarim tugaydi;

  • sevgan insonimga erishsam — hayotim mukammal bo‘ladi;

  • orzu qilgan ishimga kirsam — o‘zimni baxtli his qilaman.

Bir qarashda bu mantiqan to‘g‘riday tuyuladi.

Ammo hayotda hamma narsa bunday ishlamaydi.

Boylik bor, ammo xotirjamlik yo‘q

Katta uyda yashayotgan insonni ko‘rib, uni avtomatik ravishda baxtli deb o‘ylash mumkin.

Lekin uning uyida qanday suhbatlar bo‘layotganini, qalbida qanday o‘ylar kechayotganini hech kim bilmaydi.

Qimmat mashina mingan odamning ham o‘z tashvishlari bor.

Yaqindagina bir-birini sevib turmush qurgan juftlik ham vaqt o‘tib, arzimagan sabablar tufayli bir-biridan norozi bo‘lib qolishi mumkin.

Demak, baxtning o‘zi uyda, mashinada yoki munosabatning boshlanishida emas.

Eng katta xato — baxtni shartga bog‘lash

«Mana shu narsa bo‘lsa, baxtli bo‘laman», degan fikr insonni doim keyingi bosqichga intilishga majbur qiladi.

Bir orzu amalga oshadi.

Keyin esa yangi maqsad paydo bo‘ladi.

Yangi maqsad esa yana baxtni kelajakka surib qo‘yadi.

Shu tariqa inson o‘z hayotidagi eng muhim narsani — hozirgi kunni his qilishni unutib qo‘yadi.

Baxt — erishib bo‘linadigan manzil emas. U inson o‘zida his qiladigan holat.

Bugungi hayotingizda ham baxt uchun sabablar bor

Baxtli bo‘lish uchun hayotingiz ideal bo‘lishi shart emas.

  • Sog‘-salomat uyg‘onish.

  • Yaqin inson bilan suhbatlashish.

  • Oila bilan bir dasturxon atrofida o‘tirish.

  • Sevimli ish bilan shug‘ullanish.

  • Ko‘chada xotirjam yurish.

  • O‘z orzularingiz sari yana bir qadam tashlash.

Bular oddiy narsalardek ko‘rinadi. Ammo inson ko‘pincha aynan shu oddiy lahzalarning qadrini keyinroq tushunadi.

O‘zingizga uchta savol berib ko‘ring:

  1. Agar bugungi hayotimdagi barcha oddiy narsalar bir kunga yo‘qolsa, nimalarni sog‘ingan bo‘lardim?

  2. Men hozir bor narsalarimning qadrini bilayapmanmi?

  3. Baxtni doimo kelajakdagi biror voqeaga bog‘lab qo‘ymayapmanmi?

Bu savollarga samimiy javob berishning o‘zi insonning hayotga qarashini o‘zgartirishi mumkin.

Hayot kutganimizdan tezroq o‘tadi

Eng katta muammo shundaki, inson baxtli bo‘lishni doim keyinga qoldirib yuraveradi.

  • «Hozir biroz qiynalay, keyin yaxshi yashayman».

  • «Avval pul topay, keyin dam olaman».

  • «Avval maqsadlarimga yetay, keyin hayotdan zavqlanaman».

Ammo «keyin» degan vaqt har doim ham biz o‘ylagandek kelavermaydi.

Shuning uchun baxtni biror katta voqeaning kelishiga bog‘lab qo‘yish shart emas.

Baxtli bo‘lish uchun hamma narsa mukammal bo‘lishi kerak emas

  • Sizda hozir orzu qilgan uyingiz bo‘lmasligi mumkin.

  • Qimmat mashina ham bo‘lmasligi mumkin.

  • Hayotingizda siz kutgan inson ham hali paydo bo‘lmagan bo‘lishi mumkin.

Lekin bugungi kunni qadrlash uchun bularning barchasini kutish shart emas.

Bor narsalaringizni qadrlang. Yaqinlaringizni asrang. Oddiy lahzalardan zavq oling. Orzularingiz sari harakat qiling, ammo baxtni faqat maqsadga yetib borganingizdan keyin boshlanadigan narsa deb o‘ylamang.

Chunki hayot juda tez o‘tadi.

Va insonning eng katta afsusi ba’zan erisholmagan orzusi emas, balki qo‘lida bo‘lgan baxtni vaqtida sezmagani bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatHayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatBugun, 11:09Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bugun, 11:03Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Kecha, 21:26Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaHayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida26.08, 21:06Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?26.08, 13:32Qo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyotQo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyot24.08, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?