"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!
«Uy olsam baxtli bo‘laman», «mashina olsam hayotim o‘zgaradi», «sevgan insonimga turmushga chiqsam, nihoyat baxtni his qilaman»...
Ko‘pchilik baxtni aynan shu tarzda tasavvur qiladi. Go‘yo unga yetishish uchun avval qandaydir muhim voqea sodir bo‘lishi kerak. Ammo bir savol bor: o‘sha orzu qilingan narsaga erishgandan keyin ham inson nima uchun ba’zan o‘zini baxtli his qilmaydi?
Atrofimizda bunga javob bo‘ladigan misollar juda ko‘p.
Biz baxtni doimo «keyin»dan qidiramiz
Inson o‘z hayotini shartlarga bog‘lashga oson o‘rganib qoladi:
uyli bo‘lsam — baxtli bo‘laman;
yaxshi mashina olsam — xotirjam yashayman;
ko‘proq pul topsam — muammolarim tugaydi;
sevgan insonimga erishsam — hayotim mukammal bo‘ladi;
orzu qilgan ishimga kirsam — o‘zimni baxtli his qilaman.
Bir qarashda bu mantiqan to‘g‘riday tuyuladi.
Ammo hayotda hamma narsa bunday ishlamaydi.
Boylik bor, ammo xotirjamlik yo‘q
Katta uyda yashayotgan insonni ko‘rib, uni avtomatik ravishda baxtli deb o‘ylash mumkin.
Lekin uning uyida qanday suhbatlar bo‘layotganini, qalbida qanday o‘ylar kechayotganini hech kim bilmaydi.
Qimmat mashina mingan odamning ham o‘z tashvishlari bor.
Yaqindagina bir-birini sevib turmush qurgan juftlik ham vaqt o‘tib, arzimagan sabablar tufayli bir-biridan norozi bo‘lib qolishi mumkin.
Demak, baxtning o‘zi uyda, mashinada yoki munosabatning boshlanishida emas.
Eng katta xato — baxtni shartga bog‘lash
«Mana shu narsa bo‘lsa, baxtli bo‘laman», degan fikr insonni doim keyingi bosqichga intilishga majbur qiladi.
Bir orzu amalga oshadi.
Keyin esa yangi maqsad paydo bo‘ladi.
Yangi maqsad esa yana baxtni kelajakka surib qo‘yadi.
Shu tariqa inson o‘z hayotidagi eng muhim narsani — hozirgi kunni his qilishni unutib qo‘yadi.
Baxt — erishib bo‘linadigan manzil emas. U inson o‘zida his qiladigan holat.
Bugungi hayotingizda ham baxt uchun sabablar bor
Baxtli bo‘lish uchun hayotingiz ideal bo‘lishi shart emas.
Sog‘-salomat uyg‘onish.
Yaqin inson bilan suhbatlashish.
Oila bilan bir dasturxon atrofida o‘tirish.
Sevimli ish bilan shug‘ullanish.
Ko‘chada xotirjam yurish.
O‘z orzularingiz sari yana bir qadam tashlash.
Bular oddiy narsalardek ko‘rinadi. Ammo inson ko‘pincha aynan shu oddiy lahzalarning qadrini keyinroq tushunadi.
O‘zingizga uchta savol berib ko‘ring:
Agar bugungi hayotimdagi barcha oddiy narsalar bir kunga yo‘qolsa, nimalarni sog‘ingan bo‘lardim?
Men hozir bor narsalarimning qadrini bilayapmanmi?
Baxtni doimo kelajakdagi biror voqeaga bog‘lab qo‘ymayapmanmi?
Bu savollarga samimiy javob berishning o‘zi insonning hayotga qarashini o‘zgartirishi mumkin.
Hayot kutganimizdan tezroq o‘tadi
Eng katta muammo shundaki, inson baxtli bo‘lishni doim keyinga qoldirib yuraveradi.
«Hozir biroz qiynalay, keyin yaxshi yashayman».
«Avval pul topay, keyin dam olaman».
«Avval maqsadlarimga yetay, keyin hayotdan zavqlanaman».
Ammo «keyin» degan vaqt har doim ham biz o‘ylagandek kelavermaydi.
Shuning uchun baxtni biror katta voqeaning kelishiga bog‘lab qo‘yish shart emas.
Baxtli bo‘lish uchun hamma narsa mukammal bo‘lishi kerak emas
Sizda hozir orzu qilgan uyingiz bo‘lmasligi mumkin.
Qimmat mashina ham bo‘lmasligi mumkin.
Hayotingizda siz kutgan inson ham hali paydo bo‘lmagan bo‘lishi mumkin.
Lekin bugungi kunni qadrlash uchun bularning barchasini kutish shart emas.
Bor narsalaringizni qadrlang. Yaqinlaringizni asrang. Oddiy lahzalardan zavq oling. Orzularingiz sari harakat qiling, ammo baxtni faqat maqsadga yetib borganingizdan keyin boshlanadigan narsa deb o‘ylamang.
Chunki hayot juda tez o‘tadi.
Va insonning eng katta afsusi ba’zan erisholmagan orzusi emas, balki qo‘lida bo‘lgan baxtni vaqtida sezmagani bo‘lishi mumkin.
…