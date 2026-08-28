Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdi
Jahon texnologiya bozorida mobil qurilmalar ishlab chiqarish tannarxiga taʼsir koʻrsatuvchi omillar jiddiy oʻzgarib bormoqda. ixbt.com nashrining taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, smartfonlar uchun xotira qismlari bir yil ichida misli koʻrilmagan darajada qimmatlashgan va endilikda ularning narxi hatto eng ilgʻor mobil protsessorlardan ham oshib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holat mobilsozlik sanoatida ilk bor kuzatilmoqda va qurilma yaratish jarayonidagi xarajatlar balansini butunlay oʻzgartirib yubordi. Ilgari asosiy moliyaviy yuklamani flagman darajadagi chiplar tashkil etgan boʻlsa, hozirgi kunga kelib bu oʻrinni operativ va doimiy xotira modullari egalladi.
Xotira narxi necha barobar oshdi?Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, joriy yilda 12 GB tezkor va 256 GB ichki xotiraga ega jamlanma narxi keskin qimmatlashib, taxminan 2200 yuancni tashkil qilmoqda. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning shu davrida xuddi shunday xotira komplekti atigi 500 yuan atrofida baholangan edi. Shunday qilib, birgina xotira narxi bir yil ichida naqd 1700 yuanga qimmatlagan.
Shu bilan birga, yangi avlod flagman oddiy kristalli tizimlari ham maʼlum darajada qimmatlashganini koʻrish mumkin. Agar avvallari eng kuchli mobil protsessorlar 1500 yuan atrofida turgan boʻlsa, bugungi kunga kelib ularning narxi 2000 yuanga yetdi. Yaʼni, protsessorlar narxi atigi 500 yuanga oshgan.
Sanoatdagi tub burilish oqibatlariNatijada, xotira komponentlari va protsessorlar tannarx shakllanishidagi oʻrnini oʻzaro almashtirdi. Insayder taʼkidlaganidek, xotira ilk bor mobil qurilmalardagi asosiy butlovchi qismlar orasida eng yirik xarajat moddasiga aylandi. Ushbu vaziyat smartfon ishlab chiqaruvchilarni qiyin tanlov qarshisida qoldirmoqda.
Kelgusida chiqariladigan yangi smartfonlar narxiga bu omil jiddiy taʼsir koʻrsatishi aniq. Ishlab chiqaruvchilar oʻz oldiga ikki xil yoʻlni qoʻymoqda: yo asosiy xotira hajmlarini qisqartirish orqali tannarxni ushlab qolish, yoki qoʻshimcha xarajatlarni toʻgʻridan-toʻgʻri oxirgi xaridorlar zimmasiga yuklash, bu esa oʻz navbatida telefonlar qimmatlashishiga olib keladi.
…