Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdi

·12·Texno
Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdi

Jahon texnologiya bozorida mobil qurilmalar ishlab chiqarish tannarxiga taʼsir koʻrsatuvchi omillar jiddiy oʻzgarib bormoqda. ixbt.com nashrining taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, smartfonlar uchun xotira qismlari bir yil ichida misli koʻrilmagan darajada qimmatlashgan va endilikda ularning narxi hatto eng ilgʻor mobil protsessorlardan ham oshib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holat mobilsozlik sanoatida ilk bor kuzatilmoqda va qurilma yaratish jarayonidagi xarajatlar balansini butunlay oʻzgartirib yubordi. Ilgari asosiy moliyaviy yuklamani flagman darajadagi chiplar tashkil etgan boʻlsa, hozirgi kunga kelib bu oʻrinni operativ va doimiy xotira modullari egalladi.

Xotira narxi necha barobar oshdi?

Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, joriy yilda 12 GB tezkor va 256 GB ichki xotiraga ega jamlanma narxi keskin qimmatlashib, taxminan 2200 yuancni tashkil qilmoqda. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning shu davrida xuddi shunday xotira komplekti atigi 500 yuan atrofida baholangan edi. Shunday qilib, birgina xotira narxi bir yil ichida naqd 1700 yuanga qimmatlagan.

Shu bilan birga, yangi avlod flagman oddiy kristalli tizimlari ham maʼlum darajada qimmatlashganini koʻrish mumkin. Agar avvallari eng kuchli mobil protsessorlar 1500 yuan atrofida turgan boʻlsa, bugungi kunga kelib ularning narxi 2000 yuanga yetdi. Yaʼni, protsessorlar narxi atigi 500 yuanga oshgan.

Sanoatdagi tub burilish oqibatlari

Natijada, xotira komponentlari va protsessorlar tannarx shakllanishidagi oʻrnini oʻzaro almashtirdi. Insayder taʼkidlaganidek, xotira ilk bor mobil qurilmalardagi asosiy butlovchi qismlar orasida eng yirik xarajat moddasiga aylandi. Ushbu vaziyat smartfon ishlab chiqaruvchilarni qiyin tanlov qarshisida qoldirmoqda.

Kelgusida chiqariladigan yangi smartfonlar narxiga bu omil jiddiy taʼsir koʻrsatishi aniq. Ishlab chiqaruvchilar oʻz oldiga ikki xil yoʻlni qoʻymoqda: yo asosiy xotira hajmlarini qisqartirish orqali tannarxni ushlab qolish, yoki qoʻshimcha xarajatlarni toʻgʻridan-toʻgʻri oxirgi xaridorlar zimmasiga yuklash, bu esa oʻz navbatida telefonlar qimmatlashishiga olib keladi.

SmartfonProtsessorXotiraTexnologiyaInsayder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiStarlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiBugun, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiHuawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiBugun, 10:53iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiiPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiBugun, 03:27Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiBugun, 01:23Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiXiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda