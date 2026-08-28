Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)

·0·Madaniyat
Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)

Aktyor Musulmon Yunusov qizi Mohlaroyimning 11 yoshga to‘lganini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma’lum qildi.

Aktyor qizining tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga kutilmagan syurpriz tayyorlagan. U qo‘lida qizil sharlar va gullar bilan uyga kirib kelgan.

Eshikni Mohlaroyimning o‘zi ochgan va otasining sovg‘alar bilan kelganini ko‘rib, xursand bo‘lgan. Qizaloq sovg‘alarni qabul qilib, otasiga minnatdorchilik bildirib, uni mahkam quchoqlagan.

Shundan so‘ng Musulmon Yunusov qizining ko‘zini yumdirib, yana bir sovg‘a tayyorlagan. U telefonni rafiqasiga sekin uzatib, qiziga hazillashgan. Mohlaroyim ko‘zini ochganida esa onasi unga yangi telefonni tabriklab topshirgan. Qizaloqning kutilmagan sovg‘adan quvongani yuz-ko‘zidan yaqqol sezilgan.

Mohlaroyim keyinchalik oila a’zolarining barchasini navbatma-navbat quchoqlab, o‘pib, o‘z minnatdorchiligini bildirgan.

Aktyor videoga «Mohlaroyim 11 yoshga kirdi», deb izoh qoldirgan. Ushbu samimiy lahzalar aks etgan video kuzatuvchilarda ham iliq taassurot qoldirib, izohlarda Mohlaroyimga ko‘plab tabrik va ezgu tilaklar bildirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!Bugun, 10:28Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Kecha, 16:05“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdiKecha, 15:21Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Kecha, 15:03Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Kecha, 10:52Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Kecha, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi